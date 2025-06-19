УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9791 відвідувач онлайн
Новини Затримання ухилянтів на кордоні
1 214 11

Прикордонники щодня фіксують спроби незаконного виїзду з України. Найбільше порушень - на кордоні з Румунією та Молдовою

На Закарпатті запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні

Щодня прикордонники фіксують спроби  незаконного перетину кордону за підробними документами або поза пунктами пропуску. Найбільше порушень - на кордоні з Румунією та Молдовою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Чоловіки намагаються перетнути кордон за підробними документами або поза пунктами пропуску. Пік - саме на південних ділянках. У Польщі таких випадків найменше", - пояснив Демченко.

Проте, зазначив речник, попри сприятливі погодні умови, активізації нелегальних спроб не спостерігається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі зараз немає, попри активну риторику Лукашенка, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6438) кордон (4927)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Законно кордон у нас мають право перетмнати лише покидьки типу Портнова
показати весь коментар
19.06.2025 13:00 Відповісти
+7
Як днями казав начальник львівського прикордонного загону полковник Олег Трофименко: і вдень і вночі ми бачимо ворога, і можемо здійснювати якісну оборону нашої країни.
показати весь коментар
19.06.2025 13:04 Відповісти
+6
Їхньої держави від ворожого до них власного народу
показати весь коментар
19.06.2025 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем эти тупоголовые существа голосовали за московских клоунов?
показати весь коментар
19.06.2025 13:12 Відповісти
Законно кордон у нас мають право перетмнати лише покидьки типу Портнова
показати весь коментар
19.06.2025 13:00 Відповісти
Будь хто може безкоштовно поїхати в закордонний тур за рахунок держави. Особли популярні зараз напрямки - курськ та бєлгород. Звертатись до найближчого ТЦК.
показати весь коментар
19.06.2025 13:17 Відповісти
незаконного перетину кордону за підробними документами або поза пунктами пропуску Джерело: https://censor.net/ua/n3558783
а які документи підробляють? закардонні паспорти? відповідно до закону більше нічого не потрібно
показати весь коментар
19.06.2025 13:01 Відповісти
Як днями казав начальник львівського прикордонного загону полковник Олег Трофименко: і вдень і вночі ми бачимо ворога, і можемо здійснювати якісну оборону нашої країни.
показати весь коментар
19.06.2025 13:04 Відповісти
Їхньої держави від ворожого до них власного народу
показати весь коментар
19.06.2025 13:21 Відповісти
У нас рабства немає у нас демократична держава лідор на хмарафоні зачитував ,
показати весь коментар
19.06.2025 13:13 Відповісти
В сам Демченко не бажає передати посаду комусь із жінок-військовослужбовців чи прикордонний й замінити бійця на передовій. Так само більшість його підлеглих які не є ветеранами на західному кордоні разом з митарями - посади в жіночі руки а самі допомогти бійцям. Бо регулярно перетинаючи польський кордон бачу на одну жінку десять дядьків контролюють людей.
показати весь коментар
19.06.2025 13:16 Відповісти
 
 