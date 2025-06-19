Прикордонники щодня фіксують спроби незаконного виїзду з України. Найбільше порушень - на кордоні з Румунією та Молдовою
Щодня прикордонники фіксують спроби незаконного перетину кордону за підробними документами або поза пунктами пропуску. Найбільше порушень - на кордоні з Румунією та Молдовою
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Чоловіки намагаються перетнути кордон за підробними документами або поза пунктами пропуску. Пік - саме на південних ділянках. У Польщі таких випадків найменше", - пояснив Демченко.
Проте, зазначив речник, попри сприятливі погодні умови, активізації нелегальних спроб не спостерігається.
а які документи підробляють? закардонні паспорти? відповідно до закону більше нічого не потрібно