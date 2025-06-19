Пограничники ежедневно фиксируют попытки незаконного выезда из Украины. Больше всего нарушений - на границе с Румынией и Молдовой
Ежедневно пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам или вне пунктов пропуска. Больше всего нарушений - на границе с Румынией и Молдовой
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Мужчины пытаются пересечь границу по поддельным документам или вне пунктов пропуска. Пик - именно на южных участках. В Польше таких случаев меньше всего", - пояснил Демченко.
Однако, отметил спикер, несмотря на благоприятные погодные условия, активизации нелегальных попыток не наблюдается.
Топ комментарии
+7 Victor Frey #551639
показать весь комментарий19.06.2025 13:00 Ответить Ссылка
+7 vitaliymkua
показать весь комментарий19.06.2025 13:04 Ответить Ссылка
+6 Олександр САТ РАМ #601301
показать весь комментарий19.06.2025 13:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а які документи підробляють? закардонні паспорти? відповідно до закону більше нічого не потрібно