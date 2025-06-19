Пограничники ежедневно фиксируют попытки незаконного выезда из Украины. Больше всего нарушений - на границе с Румынией и Молдовой

Ежедневно пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам или вне пунктов пропуска. Больше всего нарушений - на границе с Румынией и Молдовой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мужчины пытаются пересечь границу по поддельным документам или вне пунктов пропуска. Пик - именно на южных участках. В Польше таких случаев меньше всего", - пояснил Демченко.

Однако, отметил спикер, несмотря на благоприятные погодные условия, активизации нелегальных попыток не наблюдается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси сейчас нет, несмотря на активную риторику Лукашенко, - Госпогранслужба