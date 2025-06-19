УКР
Привласнили понад 240 млн грн на відбудові водогону до Кривого Рогу: Повідомлено про підозру п’ятьом особам. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Так, у процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачалися головному підряднику вже з переплатою понад 40 % від ринкової вартості.

Розкрадання на відбудові водогону до Кривого Рогу

Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі "розрахунки" закладалися ще на етапі формування кошторису. За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.

Під час проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину.

Розкрадання на відбудові водогону до Кривого Рогу

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Розкрадання на відбудові водогону до Кривого Рогу
Розкрадання на відбудові водогону до Кривого Рогу

Кривий Ріг (1409) розкрадання (281) Каховська ГЕС (574) Дніпропетровська область (4277) Криворізький район (216)
+9
От люди живуть собі, і війни для них немає, і ухилянтами ніхто їх не клеймить. Зате Микола на ровері по дорозі в магазин за безпекою хліба і пачкою дешевих цигарок - ото всі біди в цій державі від нього, що не хоче долучатися до ЗСУ і захищати не зрозуміло що
19.06.2025 14:42 Відповісти
+7
Якби не крали, могли б у Трампа напряму зброю купувати...
19.06.2025 14:32 Відповісти
+6
швидше рак на горі свисне ніж наші свині прикоритні перестануть красти
19.06.2025 15:34 Відповісти
Саме прекрасне у цій історії,що вори із мафії Х замовили ворів із мафії У

Діяльність ОПГ Шкіля та Рубеля створює загрозу для безпеки країни!

Тандем власника компанії «Автострада» Максима Шкіля та керівника ДСР Нацполіції Андрія Рубеля звинувачують у системному тиску на українські будівельні компанії, зайняті у оборонну секторі.

Учасники ринку стверджують, що працівники ДСР цілеспрямовано фабрикують проти конкурентів Шкіля кримінальні провадження. Власників будівельних компаній шантажують підозрами, пропонуючи віддати бізнес.

На виконання особистих замовлень Максима Шкіля кинута величезна армія правоохоронців, які знаходяться на утриманні держави та заброньовані від служби в ЗСУ.

З огляду на давні зв'язки Шкіля з ОПЗЖ можна стверджувати, що його мета полягає не лише у зачищенні та монополізації ринку.

Йдеться про свідоме послаблення обороноздатності країни, адже дії ДСР проти конкурентів Шкіля можуть призвести до припинення робіт із влаштування ліній оборони та руйнації військової логістики.

Не виключено, що саме цю мету і переслідує власник «Автостради». Люди, на гроші яких Шкіль побудував свій бізнес, сьогодні перебувають у Москві. Тож інвестиції доводиться відпрацьовувати.
19.06.2025 22:15 Відповісти
якщо б відрубували руки, то мабуть і це не зупиля від крадивництва
19.06.2025 14:32 Відповісти
ніц неможна,то є не гуманним покаранням як для розвинутої країни,хоча вона і розвинулася до коррупційноолігархічнокланової
19.06.2025 14:36 Відповісти
Тоді не обрали б ЗЄ. Бюлетені не було б чим заповнювати.
19.06.2025 14:37 Відповісти
Присвоили более 240 млн грн.. Кошмар.. Таким тварям надо сообщать о подозрении через повешение..
19.06.2025 17:12 Відповісти
все конфіскувати разом з фірмами.Пройдисвітів в тюрягу спецодяг шити.
19.06.2025 19:31 Відповісти
От люди живуть собі, і війни для них немає, і ухилянтами ніхто їх не клеймить. Зате Микола на ровері по дорозі в магазин за безпекою хліба і пачкою дешевих цигарок - ото всі біди в цій державі від нього, що не хоче долучатися до ЗСУ і захищати не зрозуміло що
19.06.2025 14:42 Відповісти
Слабенька твоя методичка... Куратори тупі чи сам недоумок?..
19.06.2025 17:11 Відповісти
Все ж краще і оригінальніше, ніж у вас, зелебобіки. У вас же з 2022 нічого не міняється: гундосого поцілувати в сраку, похвалити єрмака, звинуватити Миколу. Все так само, як і раніше
19.06.2025 19:42 Відповісти
19.06.2025 14:49 Відповісти
Падаль😡😡😡
19.06.2025 16:00 Відповісти
Це пі...ш придумана зверху, джерело корупції це криве законодавство, яке чиновник може крутити в дві сторони і причому залишатись правим в обидвох випадках.
І суди які затягують справи проти держави та навіть якщо виграєш, то дієвого механізму примусити виконувати рішення немає.
19.06.2025 16:48 Відповісти
"хабарі" прості люди дають, щоби уникнути посилання їх "лісом" (відмовами) тими стуктурами, які повинні виконувати те, на що "вчилися"..
19.06.2025 21:52 Відповісти
В Миколаєві теж будують там відкат побільше
19.06.2025 14:56 Відповісти
Покарані не будуть
вийдуть через тиждень під заставу в пару сотень тисяч і продовжать красти
Нагадайте, хоч одного посадили за розкрадання?
19.06.2025 14:57 Відповісти
"За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи".
Хоч хтось покараний? Вже давно всі забули. А про 650 млн. грн, авансовані МО України фірмі дружини Розенблата ще в 22-му році хтось пам'ятає? Як і про "яйця по 17" від Рєзнікова.
19.06.2025 15:09 Відповісти
Тернопіль, Гловко.
19.06.2025 19:47 Відповісти
Дакакаяеже это всёже БЕСПРЕДЕЛЬЩИНА!
19.06.2025 15:00 Відповісти
Дивно було б, якби не вкрали…розкрадання державних коштів під час війни це стала практика, тільки не всіх ловлять, може тільки тих, хто зовсім знахабнів та не схотів ділитися…
19.06.2025 15:20 Відповісти
Чекаю коли порахують «наярене» у власні кішені голів ОВА І МВА. Ото буде кеш, яник в кутку ридатиме океаном сліз.
19.06.2025 16:02 Відповісти
Зе і його команда, створили країну тотальної корупції.
Що буде цим ідіотам- співпраця зі слідством і по 100 К грн. перекажіть на ЗСУ. І далі підуть красти.
19.06.2025 16:04 Відповісти
Костін на посаді, це «чомусь не бачив»…??
Мабуть, був у долі, щоб перед втечею з посади, хоть копієчку … на квитки там, харчування, теє, сеє… А зеленський, про це заробітчанство його довірених служок, ні сном, ні духом???
Ну, тепер портновські, ці «гроші повернуть», як оті, діамантові прокурорські!….??
19.06.2025 16:27 Відповісти
Чиновник-це істота, над якою постійно повинна гойдатися неминуча жорстка кара і ТІЛЬКИ ТАК!
19.06.2025 16:40 Відповісти
і хто карати буде?.. корупційний кат??
19.06.2025 21:53 Відповісти
Всі критикують зелену владу,яка безбожно краде все ,
що погано лежить , а при цьому
фінансів не вистачає на зброю для нашої армії ,
щоби захисти Україну !!
Всі дають розумну пораду - не красти !!
Але як тільки потрапляють до влади багато з них ,
то теж будуть красти !!
Цю хворобу потрібно лікувати і негайно 🙁

19.06.2025 16:40 Відповісти
Нескромне питання - як?
19.06.2025 18:13 Відповісти
Навіть дуже скромне і реальне не тільки в нашій країні , а і в інших кравнах теж !
19.06.2025 18:31 Відповісти
Все ясно.
Судить будут какого нибудь Василя или Петруху работающего с бумажками и перебивавшемуся от зарплаты до зарплаты...
Такие суммы без "гражданина начальника" не делаются - меры, губернаторы, депутаты
19.06.2025 16:55 Відповісти
Розстріляти нахрен за законами воєнного часу за мародерство, і всі діла... Дивись і інші перестануть красти. Треба створити прецедент...
19.06.2025 20:37 Відповісти
о це ж прожект Зе
19.06.2025 21:36 Відповісти
Типо, зажильничал с откатами, потому и спалили?
19.06.2025 22:34 Відповісти
 
 