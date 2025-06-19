Привласнили понад 240 млн грн на відбудові водогону до Кривого Рогу: Повідомлено про підозру п’ятьом особам. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Так, у процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачалися головному підряднику вже з переплатою понад 40 % від ринкової вартості.
Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі "розрахунки" закладалися ще на етапі формування кошторису. За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.
Під час проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину.
Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
І суди які затягують справи проти держави та навіть якщо виграєш, то дієвого механізму примусити виконувати рішення немає.
вийдуть через тиждень під заставу в пару сотень тисяч і продовжать красти
Нагадайте, хоч одного посадили за розкрадання?
Хоч хтось покараний? Вже давно всі забули. А про 650 млн. грн, авансовані МО України фірмі дружини Розенблата ще в 22-му році хтось пам'ятає? Як і про "яйця по 17" від Рєзнікова.
Що буде цим ідіотам- співпраця зі слідством і по 100 К грн. перекажіть на ЗСУ. І далі підуть красти.
Мабуть, був у долі, щоб перед втечею з посади, хоть копієчку … на квитки там, харчування, теє, сеє… А зеленський, про це заробітчанство його довірених служок, ні сном, ні духом???
Ну, тепер портновські, ці «гроші повернуть», як оті, діамантові прокурорські!….??
що погано лежить , а при цьому
фінансів не вистачає на зброю для нашої армії ,
щоби захисти Україну !!
Всі дають розумну пораду - не красти !!
Але як тільки потрапляють до влади багато з них ,
то теж будуть красти !!
Цю хворобу потрібно лікувати і негайно 🙁
Судить будут какого нибудь Василя или Петруху работающего с бумажками и перебивавшемуся от зарплаты до зарплаты...
Такие суммы без "гражданина начальника" не делаются - меры, губернаторы, депутаты