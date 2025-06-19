Кількість боєзіткнень на фронті сягнула 88, з них 28 - на Покровському напрямку

Від початку доби станом на цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 88, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Сьогодні внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали громади населених пунктів Прогрес, Тимофіївка, Рівне, Миропільське, Проходи Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару КАБами зазнав Красний Хутір на Чернігівщині.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 40 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ у районах Вовчанська та Зеленого, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбника здійснила 18 атак на позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка та Зелена Долина. П’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

Одну ворожу атаку відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку з початку цієї доби відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки, Білої Гори та Предтечиного. Сили оборони наразі відбили десять штурмів противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Новосергіївка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили три штурмових дії ворога.

Противник намагається просунутись у районах населених пунктів Запоріжжя, Перебудова, Новосілка та Шевченко. Ще три боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

У Генштабі додали, що на Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському бойових зіткнень на цей час не зафіксовано.