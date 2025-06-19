Количество боестолкновений на фронте достигло 88, из них 28 - на Покровском направлении

С начала суток по состоянию на это время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 88, больше всего враг атакует на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 19 июня, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Сегодня в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали громады населенных пунктов Прогресс, Тимофеевка, Ровно, Миропольское, Проходы Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаудару КАБами подвергся Красный Хутор на Черниговщине.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Зеленого, четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика осуществила 18 атак на позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка и Зеленая Долина. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Одну вражескую атаку отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении с начала этих суток произошло два боестолкновения в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Петровки, Александро-Калиново, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Дилиевки, Белой Горы и Предтечино. Силы обороны пока отбили десять штурмов противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Новосергиевка и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили три штурмовых действия врага.

Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Перебудова, Новоселка и Шевченко. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

В Генштабе добавили, что на Купянском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском боевых столкновений в настоящее время не зафиксировано.