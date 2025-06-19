За сутки на фронте - 163 боестолкновения. Самое горячее направление - Покровское, - Генштаб. КАРТЫ

18 июня Вооруженные Силы Украины отбили 163 атаки российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и осуществили 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 99 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Лобановка Харьковской области; Новодаровка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Новодаровка, Малиновка Запорожской области; Львово Херсонской области.

Боевые действия

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово и Карповки.

На Сиверском направлении, в районах Григорьевки, противник два раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоневки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1080 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 64 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активность россиян увеличилась на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"