За сутки на фронте - 163 боестолкновения. Самое горячее направление - Покровское, - Генштаб. КАРТЫ

18 июня Вооруженные Силы Украины отбили 163 атаки российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и осуществили 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 99 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Лобановка Харьковской области; Новодаровка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Новодаровка, Малиновка Запорожской области; Львово Херсонской области.

Боевые действия

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово и Карповки.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Сиверском направлении, в районах Григорьевки, противник два раза атаковал позиции наших войск.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоневки и Новоспасского.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

Ситуация на фронте на утро 19 июня

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1080 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 64 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

