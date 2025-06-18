Активность россиян увеличилась на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

На Новопавловском направлении напряжение и активность врага растет, а активность врага ощутимо увеличилась. Это связано с изменением противником акцентов своего наступления.

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По его словам, активность россиян на Новопавловском направлении увеличилась благодаря частичному уменьшению напряжения на соседних участках фронта. Так, противник сместил усилия с западного фаса Покровского направления.

"Фактически, это мы их разделяем на направления. Для россиян же это одни и те же силы. То есть россияне просто немного изменили акцент на запад и на юг. Немножко сместили акцент своих попыток хоть как-то пробиться к административной границе Днепропетровской области. Безуспешно, но очень стараются", - рассказал Виктор Трегубов.

Противник пытается давить. Представитель ОСГВ "Хортица" уверен - россияне активно "подсвечивают" свои вымышленные победы в информационном поле, и отчаянно пытаются хоть что-то показать "на земле".

"Но, опять-таки, по состоянию на сейчас не удается. Просто удается им сопротивляться, удается их выбивать туда, откуда они пролазят. Например, тот же Богатырь. Часто бывает, что залазят, но их оттуда выбивают. Поэтому карты на основе открытых источников очень активно меняются", - отметил спикер Трегубов.

