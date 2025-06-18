Активність росіян збільшилась на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку напруження і активність ворога зростає, а активність ворога відчутно збільшилася. Це пов’язано зі зміною противником акцентів свого наступу.

Про це в ефірі "Суспільне" розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

За його словами, активність росіян на Новопавлівському напрямку збільшилась завдяки частковому зменшенню напруження на сусідніх ділянках фронту. Так, противник змістив зусилля із західного фасу Покровського напрямку.

"Фактично це ми їх розділяємо на напрямки. Для росіян же це одні, і ті ж сили. Тобто росіяни просто трішки змінили акцент на захід та на південь. Трішки змістили акцент своїх спроб хоч якось пробитися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Безуспішно, але дуже стараються", — розповів Віктор Трегубов.

Противник намагається тиснути. Речник ОСУВ "Хортиця" впевнений — росіяни активно "підсвічують" свої вигадані перемоги в інформаційному полі, і відчайдушно намагаються хоч щось показати "на землі".

"Але, знов-таки, станом на зараз не вдається. Просто вдається їм опиратися, вдається їх вибивати туди, звідки вони пролазять. Наприклад, той же Багатир. Часто буває, що залазять, але їх звідти вибивають. Тому мапи на основі відкритих джерел дуже активно змінюються", - зазначив речник Трегубов.

