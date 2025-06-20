УКР
РФ випустила 86 БпЛА по Україні: знешкоджено 70 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 20 червня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 20 червня російські окупаційні війська випустили по Україні 86 ударних безпілотників типу Shahed та БпЛА-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 36 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака шахедів 20 червня 2025 року. Скільки цілей збито

