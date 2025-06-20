РФ выпустила 86 БПЛА по Украине: обезврежено 70 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 июня российские оккупационные войска выпустили по Украине 86 ударных беспилотников типа Shahed и БпЛА-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 - сбиты огневыми средствами поражения, 36 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

