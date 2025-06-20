УКР
Побиття підлітків
Неповнолітня побила та принизила дівчину в Ніжині: поліція встановлює обставини

Конфлікт за участю неповнолітніх у Ніжині

Поліція встановлює обставини конфлікту за участю неповнолітніх у Ніжині на Чернігівщині.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому неповнолітня дівчина завдає тілесних ушкоджень іншій неповнолітній та принижує її. В цей час група підлітків спостерігала за протиправними діями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі поліція проводить перевірку та встановлює всіх причетних до інциденту в Ніжині. Події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Також читайте: Група підлітків побила 11-річну дитину в селі на Харківщині: відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

побиття (1003) Ніжин (75) неповнолітні (81) Чернігівська область (1058) Ніжинський район (23)
+5
Тобто, хай такі випадки продовжуються?
20.06.2025 14:43 Відповісти
+5
"Бронь" треба відробляти. Інакше -окоп. А знаючи, як робляться фортифікації-можна зразу священника замовляти
20.06.2025 14:45 Відповісти
+3
Тобі, кацап з боліт, то рідне.
20.06.2025 14:41 Відповісти
"Тлєтворнає вліяніє запада!"
20.06.2025 14:23 Відповісти
Тобі, кацап з боліт, то рідне.
20.06.2025 14:41 Відповісти
"Pan Kotskyi", судячи з того, що згідно світової статистики РоССія зовсім не пасе задніх у кількості насильницьких злочинів та проявах ксенофобії НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ то це швидше вплив зовсім не заходу, а саме сходу та півдня якщо дивитись з України, тобто рашизму!!!
20.06.2025 14:58 Відповісти
А що,хіба забули написати що неповнолітня боксерка -"ветеран та інвалід"?
20.06.2025 14:41 Відповісти
Хто про що, а рашисти "Antiterror 128" та "Gary Grant" в захваті лише від новин котрі є негативними для ЗСУ. То може вам хлопці краще передивитись новини про знущання у рашистських військоматах, тюрмах, СІЗО та й просто на вулицях роССійських міст?! Бо за статистикою на душу населення РоССія серед рекордсменів по кількості насильницьких злочинів та проявів ксенофобії!!!
20.06.2025 15:02 Відповісти
За базар свій гнилий відповіси,чмо?
20.06.2025 15:17 Відповісти
В колонію мразоту сопливу. Батьків також.
20.06.2025 14:39 Відповісти
Та там видно всі алкаші та бічі. Їм на казенні харчі-норм.
20.06.2025 14:42 Відповісти
Скоріше всього так і є. Або мерзота наркоманська.
20.06.2025 14:45 Відповісти
Мусорам більш робити нічого? Клоуни. 😡😡😡
20.06.2025 14:41 Відповісти
Тобто, хай такі випадки продовжуються?
20.06.2025 14:43 Відповісти
"Бронь" треба відробляти. Інакше -окоп. А знаючи, як робляться фортифікації-можна зразу священника замовляти
20.06.2025 14:45 Відповісти
То що, нехай не дивлячись на виявлення факту злочину треба його ігнорувати?! А навіщо тоді взагалі поліція?! І чи не є МОНІТОРИНГОМ патруль поліції на вулицях міст коли при фіксації злочину вони затримують виявленого злочинця та припиняють злочин?! Чи це теж "відпрацювання броні"?! Ти "Gary Grant" якусь несинітницю несеш, мабуть сам злочинець і ненависть до поліції в тебе "професійна" бо заважають коїти злочини!
20.06.2025 14:54 Відповісти
Якось кумедно коли звинувачують в тому,про що навіть грамотно написати не можуть. "Нісенітниця" ,Віталік. адмін,що тобі не подобається? НІ-СЕ-НІ-ТНИ-ЦЯ. А по суті і відповідати не буду. Я думаю ти просто знервований сьогодні.
20.06.2025 15:15 Відповісти
А що, була заява від потерпілої? Може то постанова, приколи такі для Тік Току? А мусорам точно більше робити ніякого хріна, чим по кафешкам сидіти, та прикольчики в Тік Току переглядати, та реготати, як ненормальним....(Бачив на власні очі) ..😡
20.06.2025 15:24 Відповісти
На жаль через відсутність політики по вихованню якихось моральних принципів в дітей, особливо якщо самі батьки цього не бажають, ми отримали велику кількість підлітків та молоді котрим байдуже до дотримання норм моралі суспільства, відсутнє співчуття, відсутнє бажання дотримуватись правових та етичних норм, не кажучи вже за повагу до своєї країни, зате є гіппертрафований егоїзм, прагнення отримання матеріальних цінностей за будь яку ціну з неповагою до роботи! От самостверджуються як рашисти за рахунок приниження інших та ще й часто пишаються цим викладаючи свої злочини у мережі!!!
20.06.2025 14:48 Відповісти
Не не не. Вы там определитесь, вам нужна свобода или воспитание
Потому что как бы одно другому противоречит.
20.06.2025 17:23 Відповісти
Все просто.
Людство все швидше розділяється на аморальну агресивну СИЛЬНУ шатрапу.
І на слабких не здатних постояти за себе терпіл. Інтелігентних чи ні - то інша справа. Але слабких терпіл.

Часто буває, що агресивна шантрапа агресивна тільки зі слабими. Але ніяка, тихушна, коли треба, наприклад, виступати проти нарваної влади.
20.06.2025 14:59 Відповісти
і такі нарвані потім стають поліціянтами чи йдуть "працювати" в тцк!! чоби пресувати тих, хто не в змозі "здачі" дати цій же системі!
20.06.2025 15:03 Відповісти
"Андрій", ти якийсь дивний і мабуть не в курсі що при наявності факту злочину в поліцію не беруть. Поліцейські, як й усі інші люди, дуже різні, і є серед них як доброчинні, так й покидьки, у тій самій пропорції як в середньому у суспільстві!!!
20.06.2025 15:09 Відповісти
Слуги закону поділяються на три категорії: 1 - Поліцейські ( в більшості зараз на фронті) 2 - мєнти ( кошмарять водіїв на дорогах) 3 - мусора ( кошмарять громадян в тилу).
20.06.2025 15:27 Відповісти
Ти що, партнер "MsSkifia"?! Підключився за власної ініціативи чи куратор наказав?!
20.06.2025 15:34 Відповісти
все "беруть" - ьберуть тих, хто може відбирати - і на верх віддавати!! ти просто віриш в казки!
і не розказуй мені про "добрпочинних"! - в болоті доброчинець ніколи не затримається!
20.06.2025 16:29 Відповісти
Так, в мусАрню йдуть ледащуки, але вони часто хитровиїпані.
Часто з сіл, але дуже швидко проривають собі коридорні нори у місті.
Вони за владу і пАйку зроблять все, як роботи, що забажає влада
20.06.2025 15:12 Відповісти
Я вже зрозумів що ти "MsSkifia" рашист і точно не ********* дотримуватись законів. Тому тобі більше до вподоби ті хто робить злочини, ніж ті хто за них карають, бо ти сам є злочинцем, інакше не бачу чому тобі так до вподоби принижувати поліцейських під статтею про те що вони вирішили покарати злочинницю за скоєне!!!
20.06.2025 15:26 Відповісти
Ти молодець. Купи собі пива, якщо зрозумів.
Не мороч мені яйла.
20.06.2025 15:28 Відповісти
А вони в тебе є?! Може ти й не помітив як намагаючись розповсюджувати рашистськи наративи ти перестав бути дідом а став бабусею?!
20.06.2025 15:32 Відповісти
Не скромнічай. Скажи чесно, що хочеш пощупати мої прорашистські яйла.
Бо абідно за те, що мусаркОв я зобидил-А.🤣
20.06.2025 15:34 Відповісти
ти чому не побіг Батьківщину від навали рашгистської боронити? - не виконуєш свій ПО ЗАКОНУ прямий обовязок?
"караюча длань", *****!... я бит тобі порозказував історії особисті, як карали МЕНЕ, а не грабіжників, як карали МЕНЕ, а не нападників! як не карали стріляючи в мене! як не карали тих, хто напряму мої права порушував!..
Падлоціянт, краще мовчи! будеш розумнішим видаватися!
20.06.2025 16:32 Відповісти
До чого тут людство. Тим малоліткам зайнятись нічим окрім тіктоку.
А могли б детальнки до дронів підносити на заводі, приймати участь в порятунку країни.
20.06.2025 15:04 Відповісти
А, нічим зайнятись. Ну ти диви. То з усього того, чим можна зайнятись, вони вибирають когось натовкти.
Хіба не ясно, що це вибір шантрапи?
Чи ви все людство записуєет до високодуховних інтелігентів?
Повторюю - є шантрапа -і її більше, і не шантрапа.
Все інше - то бздури.
20.06.2025 15:06 Відповісти
"MsSkifia", взагалі то прагнення бути сильнішим та панувати над іншим є природнім з часів коли примат спустився на землю. Й у часи СРСР дуже популярними серед великої частини молоді були ті хто відсидів у тюрмі, а прагнення до блатної музики досі в багатьох живе дуже сильно. Але не вони, а у більшості саме ті хто цього цурався вийшли на Майдан, то ж зовсім не шантрапа зносить диктаторів, а навпаки - саме шантрапа підтримує диктаторів і стає до лав СС-сівців, а в лавах рашистів стає тими хто ******** працювати у катівнях та знущаються як зі своїх, так і з українців. Шантрапа якраз і є зброєю диктаторів, а ті кого ти називаєш "бздурами" є свідомими людьми що через свідомість долають свій страх перед диктатурою! Ну а ти лише розгоняєш тут злочинні наративи про "вовків та овець" що дуже подобаються грабіжникам і вбивцям, але коли вони отримують від "овець" по зубах то швидко підбирають хвіст - ПЕРЕВІРЕНО НА ПРАКТИЦІ! Наявний приклад - рашисти, що в захваті від блатного "шансона" і на руках носили вагнерівців, а вилизують )(уйло (воно ж путін) до несхочу!
20.06.2025 15:20 Відповісти
Прагнення бути сильнішими - то ен ознака шантрапізму.
Ознака шантрапізму - бути сильнішими по-бидлячому над слабшими.
Шантрапу ясно видає насамперед мова. Можна говорити неграмотно - але не бути шантрапою. Можна бути неписьменним - але інтелігентом духу.
А шантрапу видно зразу. Я зразу бачу французьку шантрапу.
У шантрапи щось таке є...це важко окреслити. Це як шимпанзе і горила. Обидва бізяни, але ж різницю помічаєш одразу.
20.06.2025 15:24 Відповісти
Дубль: Я вже зрозумів що ти "MsSkifia" рашист і точно не ********* дотримуватись законів. Тому тобі більше до вподоби ті хто робить злочини, ніж ті хто за них карають, бо ти сам є злочинцем, інакше не бачу чому тобі так до вподоби принижувати поліцейських під статтею про те що вони вирішили покарати злочинницю за скоєне!!!
20.06.2025 15:27 Відповісти
І додам: ШАНТРАПА, и, зневажл. 1. ч. і ж. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 Пуста, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 нікчемна https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людина. - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%80 Газетяр https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5 може https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5 собі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 бути https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96 тричі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 бездарним, і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8 все-таки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE його https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 називатимуть "https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9 чесним https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA трудівником https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8 преси", а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не "https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0 шантрапою"
І не варто ТВОЄ ВЛАСНЕ тлумачення нав'язувати іншим. Ти що, творець мови?! Як там ви рашисти вирішили тлумачити це після свого серіалу - це ваша справа, але ніколи це не стане прикладом для українців!!!
20.06.2025 15:30 Відповісти
Деякі країни вже давно такими стали, достатньо подивитись на РоССію та Білорусь, де все що змогли зробити у протистоянні з узурпаторами влади це "протестувати" чи то з качечками у руках, чи то з білими повітряними кульками коли їх кийками б'ють та в автозаки розпихують!!!
20.06.2025 15:07 Відповісти
Причина у вседозволеності та розвалі шкільної системи. Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм

на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
20.06.2025 15:13 Відповісти
І це теж, але як подивишся на чергові "реформи" то розумієш, що прагнуть не покращення виховання, а погіршення!
20.06.2025 15:21 Відповісти
 
 