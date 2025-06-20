Неповнолітня побила та принизила дівчину в Ніжині: поліція встановлює обставини

Поліція встановлює обставини конфлікту за участю неповнолітніх у Ніжині на Чернігівщині.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому неповнолітня дівчина завдає тілесних ушкоджень іншій неповнолітній та принижує її. В цей час група підлітків спостерігала за протиправними діями", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі поліція проводить перевірку та встановлює всіх причетних до інциденту в Ніжині. Події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

