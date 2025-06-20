3 013 41
Неповнолітня побила та принизила дівчину в Ніжині: поліція встановлює обставини
Поліція встановлює обставини конфлікту за участю неповнолітніх у Ніжині на Чернігівщині.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому неповнолітня дівчина завдає тілесних ушкоджень іншій неповнолітній та принижує її. В цей час група підлітків спостерігала за протиправними діями", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі поліція проводить перевірку та встановлює всіх причетних до інциденту в Ніжині. Події буде надано відповідну правову кваліфікацію.
Мусорам більш робити нічого? Клоуни. 😡😡😡
адмін,що тобі не подобається?НІ-СЕ-НІ-ТНИ-ЦЯ. А по суті і відповідати не буду. Я думаю ти просто знервований сьогодні.
Потому что как бы одно другому противоречит.
Людство все швидше розділяється на аморальну агресивну СИЛЬНУ шатрапу.
І на слабких не здатних постояти за себе терпіл. Інтелігентних чи ні - то інша справа. Але слабких терпіл.
Часто буває, що агресивна шантрапа агресивна тільки зі слабими. Але ніяка, тихушна, коли треба, наприклад, виступати проти нарваної влади.
і не розказуй мені про "добрпочинних"! - в болоті доброчинець ніколи не затримається!
Часто з сіл, але дуже швидко проривають собі коридорні нори у місті.
Вони за владу і пАйку зроблять все, як роботи, що забажає влада
Не мороч мені яйла.
Бо абідно за те, що мусаркОв я зобидил-А.🤣
"караюча длань", *****!... я бит тобі порозказував історії особисті, як карали МЕНЕ, а не грабіжників, як карали МЕНЕ, а не нападників! як не карали стріляючи в мене! як не карали тих, хто напряму мої права порушував!..
Падлоціянт, краще мовчи! будеш розумнішим видаватися!
А могли б детальнки до дронів підносити на заводі, приймати участь в порятунку країни.
Хіба не ясно, що це вибір шантрапи?
Чи ви все людство записуєет до високодуховних інтелігентів?
Повторюю - є шантрапа -і її більше, і не шантрапа.
Все інше - то бздури.
Ознака шантрапізму - бути сильнішими по-бидлячому над слабшими.
Шантрапу ясно видає насамперед мова. Можна говорити неграмотно - але не бути шантрапою. Можна бути неписьменним - але інтелігентом духу.
А шантрапу видно зразу. Я зразу бачу французьку шантрапу.
У шантрапи щось таке є...це важко окреслити. Це як шимпанзе і горила. Обидва бізяни, але ж різницю помічаєш одразу.
І не варто ТВОЄ ВЛАСНЕ тлумачення нав'язувати іншим. Ти що, творець мови?! Як там ви рашисти вирішили тлумачити це після свого серіалу - це ваша справа, але ніколи це не стане прикладом для українців!!!
на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів