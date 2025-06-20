Несовершеннолетняя избила и унизила девушку в Нежине: полиция устанавливает обстоятельства

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта с участием несовершеннолетних в Нежине на Черниговщине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором несовершеннолетняя девушка наносит телесные повреждения другой несовершеннолетней и унижает ее. В это время группа подростков наблюдала за противоправными действиями", - говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас полиция проводит проверку и устанавливает всех причастных к инциденту в Нежине. Событиям будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

