Віцегубернатора Ленінградської області Петрова знайшли мертвим вдома. Він випадково вистрілив у себе, - росЗМІ

Віцегубернатора Ленінградської області Росії Ігоря Петрова знайшли мертвим у його заміському будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Тіло Петрова виявили 19 червня із вогнепальним пораненням. Слідів зламу в будинку виявлено не було.

Основною версією, за даними російським ЗМІ, є загибель під час чищення рушниці через випадковий постріл.

Інформацію про смерть віцегубернатора підтвердили в адміністрації області. Там заявили, що Петров "раптово помер у віці 65 років".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про припинення вогню: У нас є стратегічна перевага, ми не хочемо її втратити