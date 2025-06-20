Віцегубернатора Ленінградської області Петрова знайшли мертвим вдома. Він випадково вистрілив у себе, - росЗМІ
Віцегубернатора Ленінградської області Росії Ігоря Петрова знайшли мертвим у його заміському будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Тіло Петрова виявили 19 червня із вогнепальним пораненням. Слідів зламу в будинку виявлено не було.
Основною версією, за даними російським ЗМІ, є загибель під час чищення рушниці через випадковий постріл.
Інформацію про смерть віцегубернатора підтвердили в адміністрації області. Там заявили, що Петров "раптово помер у віці 65 років".
Його вилікують. У русскіх луччіє врачі.
Вони з Єрмітажу притягнуть йому бадью для сміття.
І елегантно, і дорого. І історічєская ценность.
русскому бидлу тільки сміттєвий бак або пісуар.
Втім, я кажу як естет.🤡
Перепрошую, "перебендя" це не образливе слово і означає - перебірлива та вередлива людина може мати кілька назв у розмовному стилі української мови, такі як перебендя, вередун, капризун.
Ще мені не подобається слово "цукерки". Напевне, від алюзії з Цукерманом.
Простоя вважаю, що ніяка генетично вроджена вада (як двуголові телятка) чи бідні дітки, не може відтворити абсолютного кацапердівського зашквару на генетичному, моральному, духовному та фізичному рівні.
кацап - то щось особливе. Архетим відходів з чорних дир у Всесвіті.
Нда....
Треба подумати...
Портнов з ківою і захарченком, можуть підтвердити, а кушнарьов, це лише різновид, сценаріїв … для «чесних» МВС і ЗМІ!!
Але це так - для загального розвитку. А як мисливець з 30-літнім стажем, та людина, що вивчала криміналістику, скажу - БРЯХНЯ!!! Умисне вбивство, підлаштоване під самогубство з необережності...
Але, взагалі, "Одним кацапом менше - і це добре..." Хай душать один одного - нам роботи менше...
Кушнарьов оен теж доповнювався 😎