Віцегубернатора Ленінградської області Петрова знайшли мертвим вдома. Він випадково вистрілив у себе, - росЗМІ

Віцегубернатора Ленінградської області знайшли мертвим

Віцегубернатора Ленінградської області Росії Ігоря Петрова знайшли мертвим у його заміському будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Тіло Петрова виявили 19 червня із вогнепальним пораненням. Слідів зламу в будинку виявлено не було.

Основною версією, за даними російським ЗМІ, є загибель під час чищення рушниці через випадковий постріл. 

Інформацію про смерть віцегубернатора підтвердили в адміністрації області. Там заявили, що Петров "раптово помер у віці 65 років".

+32
Шо за кіпіш? Все ж добре закінчилось.
20.06.2025 15:31 Відповісти
20.06.2025 15:31 Відповісти
+12
Путяні подаруйте руницю, пліз.
20.06.2025 15:36 Відповісти
20.06.2025 15:36 Відповісти
+11
мимоволі кацапам заздриш: от би зелений ******** ось так раптово помер... він для країни всього стільки зробив, що цілком заслуговує на це!!
20.06.2025 15:34 Відповісти
20.06.2025 15:34 Відповісти
Шо за кіпіш? Все ж добре закінчилось.
20.06.2025 15:31 Відповісти
20.06.2025 15:31 Відповісти
То він як спецназовець - вісім раз підряд в себе стрільнув, аж поки все закінчилось на втіху зацікавлених сторін. Побільше б таких самоліквідаторів на болотах.
20.06.2025 16:41 Відповісти
20.06.2025 16:41 Відповісти
Все нормально, ша!
Його вилікують. У русскіх луччіє врачі.
20.06.2025 15:32 Відповісти
20.06.2025 15:32 Відповісти
Даже, якщо рознесло голову від пострілу в упор, то вистругають нову з дуба , пришиють і буде далі виконувати свої обов'язки.
20.06.2025 15:36 Відповісти
20.06.2025 15:36 Відповісти
Категорично ні.
Вони з Єрмітажу притягнуть йому бадью для сміття.
І елегантно, і дорого. І історічєская ценность.
20.06.2025 15:37 Відповісти
20.06.2025 15:37 Відповісти
Тоді вже краще з Кунсткамери - там є із чого вибрати, наприклад ось підходящий варіант:
20.06.2025 15:52 Відповісти
20.06.2025 15:52 Відповісти
Ні.
русскому бидлу тільки сміттєвий бак або пісуар.
Втім, я кажу як естет.🤡
20.06.2025 15:56 Відповісти
20.06.2025 15:56 Відповісти
Вам не сподобалися експонати з Кунсткамери? Ви дійсно естет або перебендя.
Перепрошую, "перебендя" це не образливе слово і означає - перебірлива та вередлива людина може мати кілька назв у розмовному стилі української мови, такі як перебендя, вередун, капризун.
20.06.2025 16:01 Відповісти
20.06.2025 16:01 Відповісти
Я перебендя. Хоча мені таке слово не подобається, які дивні алюзіїї викликає.
Ще мені не подобається слово "цукерки". Напевне, від алюзії з Цукерманом.

Простоя вважаю, що ніяка генетично вроджена вада (як двуголові телятка) чи бідні дітки, не може відтворити абсолютного кацапердівського зашквару на генетичному, моральному, духовному та фізичному рівні.
кацап - то щось особливе. Архетим відходів з чорних дир у Всесвіті.
20.06.2025 16:06 Відповісти
20.06.2025 16:06 Відповісти
Переконали! Сміттєвий бак,так сміттєвий бак.
20.06.2025 16:10 Відповісти
20.06.2025 16:10 Відповісти
Тоді доведеться призначати на генеральську посаду в міністерстві оборони..а там всі місця зайняті
20.06.2025 15:49 Відповісти
20.06.2025 15:49 Відповісти
Дал дуплетом промеж рог и был таков!
20.06.2025 15:33 Відповісти
20.06.2025 15:33 Відповісти
🤣
20.06.2025 15:35 Відповісти
20.06.2025 15:35 Відповісти
Наверное, впал в детство - в квартире на самокате катался.
20.06.2025 15:34 Відповісти
20.06.2025 15:34 Відповісти
мимоволі кацапам заздриш: от би зелений ******** ось так раптово помер... він для країни всього стільки зробив, що цілком заслуговує на це!!
20.06.2025 15:34 Відповісти
20.06.2025 15:34 Відповісти
Два рази вистрілив?
Нда....
Треба подумати...
20.06.2025 15:35 Відповісти
20.06.2025 15:35 Відповісти
Їм ще далеко до наших можновладців. При кучмі "застрелився" генерал кравченко в Конча-Заспі, колишній міністр внутрішніх справ України (1995-2001), генерал внутрішньої служби України.. Ось як застрелилась людина, то застрелилась. Двічі собі в голову, третю кулю слідчі виколупали з віконної рами, вона ще виявилася іншого калібру і при цьому він "примудрився" поламати собі на правій руці два пальці: вказівний та середній. Ось де в людини було бажання застрелитись, що аж пальці собі поламав. Слабаки кацапи, слабаки!
20.06.2025 15:44 Відповісти
20.06.2025 15:44 Відповісти
Путяні подаруйте руницю, пліз.
20.06.2025 15:36 Відповісти
20.06.2025 15:36 Відповісти
І зелі з дєрьмаком по одній
20.06.2025 15:48 Відповісти
20.06.2025 15:48 Відповісти
Такого лайна, стільки на постсовковому просторі, Кирпа Кравченко Кушнарьов Чечетов, та його послідовниця Валентина, теж саме…
Портнов з ківою і захарченком, можуть підтвердити, а кушнарьов, це лише різновид, сценаріїв … для «чесних» МВС і ЗМІ!!
20.06.2025 15:36 Відповісти
20.06.2025 15:36 Відповісти
Прикольно сам!и кто в это верит!
20.06.2025 15:38 Відповісти
20.06.2025 15:38 Відповісти
всі хто дивиться телевізор
20.06.2025 16:45 Відповісти
20.06.2025 16:45 Відповісти
Здоров'я петрову і гарних співів з кобздоном ...
20.06.2025 15:41 Відповісти
20.06.2025 15:41 Відповісти
Отак би бухий мєдвєдєв ***** випадково пристрелив...
20.06.2025 15:41 Відповісти
20.06.2025 15:41 Відповісти
А потім ''з горя'' і себе пристрелив.
20.06.2025 15:45 Відповісти
20.06.2025 15:45 Відповісти
Два постріли у скроню - 100% самогубство.
20.06.2025 15:43 Відповісти
20.06.2025 15:43 Відповісти
більше нечишених рушниць цим руським генетичним дегенератам
20.06.2025 15:45 Відповісти
20.06.2025 15:45 Відповісти
Яка «прикра» новина - аж баян порвався! А скільки разів він у себе стріляв?
20.06.2025 15:50 Відповісти
20.06.2025 15:50 Відповісти
Не більше п'яти, потім надоїло, провели контрольний
20.06.2025 16:54 Відповісти
20.06.2025 16:54 Відповісти
"Фантазери"... Який ідіот буде чистить мисливську зброю, в "міжсезоння"? Весняне полювання вже закінчилося давно. Тому ствол вже давно мисливець почистив, змазав і поклав у сейф. Полювання літнє (на самця козулі) - ще не почалося...
Але це так - для загального розвитку. А як мисливець з 30-літнім стажем, та людина, що вивчала криміналістику, скажу - БРЯХНЯ!!! Умисне вбивство, підлаштоване під самогубство з необережності...
Але, взагалі, "Одним кацапом менше - і це добре..." Хай душать один одного - нам роботи менше...
20.06.2025 15:53 Відповісти
20.06.2025 15:53 Відповісти
Пане Яр , а може він браконьєр? 😁
Кушнарьов оен теж доповнювався 😎
20.06.2025 15:55 Відповісти
20.06.2025 15:55 Відповісти
Та не ламай голову... Дружив, колись, з начальником НДЕКЦ області... Так багато від нього почув цікавого...
20.06.2025 16:02 Відповісти
20.06.2025 16:02 Відповісти
Кушнарьову нєфіг було бабі Юлі поперек дороги ставати і звинувачувати жЮлю прямо з трибуни ВРУ у зловживанні дорогими прикрасами, а вона у відповідь подарувала йому намисто. Всі кому жЮля подарувала коштовність в такий спосіб вже на цвинтарі.
20.06.2025 16:08 Відповісти
20.06.2025 16:08 Відповісти
Як ху...ло сказало, так і є, самогубство, а синяк, так це тому що самогубиться не бажав
20.06.2025 16:53 Відповісти
20.06.2025 16:53 Відповісти
Дайте путі пістолет, може нам повезе...
20.06.2025 15:54 Відповісти
20.06.2025 15:54 Відповісти
Випадково застрілитися, під час чищення рушниці, потрібно дуже постаратися.
20.06.2025 16:22 Відповісти
20.06.2025 16:22 Відповісти
Напевно дружина довела своїми- хочу ладу, хочу білу ладу. Ну а він, заради кохання...
20.06.2025 16:50 Відповісти
20.06.2025 16:50 Відповісти
Шо, і контрольний собі не зробив?
20.06.2025 16:54 Відповісти
20.06.2025 16:54 Відповісти
Лучше бы пострелял на "международноном экономическом хворуме" - больше было бы пользы!
20.06.2025 17:01 Відповісти
20.06.2025 17:01 Відповісти
Цікаво , як розібрана рушниця може вистрелити ?
20.06.2025 17:13 Відповісти
20.06.2025 17:13 Відповісти
два рази не стрелявся - вже молодець
20.06.2025 21:50 Відповісти
20.06.2025 21:50 Відповісти
 
 