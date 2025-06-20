Вице-губернатора Ленинградской области Петрова нашли мертвым дома. Он случайно выстрелил в себя, - росСМИ

Вице-губернатора Ленинградской области России Игоря Петрова нашли мертвым в его загородном доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Тело Петрова обнаружили 19 июня с огнестрельным ранением. Следов взлома в доме обнаружено не было.

Основной версией, по данным российским СМИ, является гибель во время чистки ружья из-за случайного выстрела.

Информацию о смерти вице-губернатора подтвердили в администрации области. Там заявили, что Петров "скоропостижно скончался в возрасте 65 лет".

