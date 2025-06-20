Вице-губернатора Ленинградской области Петрова нашли мертвым дома. Он случайно выстрелил в себя, - росСМИ
Вице-губернатора Ленинградской области России Игоря Петрова нашли мертвым в его загородном доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Тело Петрова обнаружили 19 июня с огнестрельным ранением. Следов взлома в доме обнаружено не было.
Основной версией, по данным российским СМИ, является гибель во время чистки ружья из-за случайного выстрела.
Информацию о смерти вице-губернатора подтвердили в администрации области. Там заявили, что Петров "скоропостижно скончался в возрасте 65 лет".
Топ комментарии
+32 Sсhool Bus
показать весь комментарий20.06.2025 15:31 Ответить Ссылка
+12 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий20.06.2025 15:36 Ответить Ссылка
+11 Андрій Богатир
показать весь комментарий20.06.2025 15:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його вилікують. У русскіх луччіє врачі.
Вони з Єрмітажу притягнуть йому бадью для сміття.
І елегантно, і дорого. І історічєская ценность.
русскому бидлу тільки сміттєвий бак або пісуар.
Втім, я кажу як естет.🤡
Перепрошую, "перебендя" це не образливе слово і означає - перебірлива та вередлива людина може мати кілька назв у розмовному стилі української мови, такі як перебендя, вередун, капризун.
Ще мені не подобається слово "цукерки". Напевне, від алюзії з Цукерманом.
Простоя вважаю, що ніяка генетично вроджена вада (як двуголові телятка) чи бідні дітки, не може відтворити абсолютного кацапердівського зашквару на генетичному, моральному, духовному та фізичному рівні.
кацап - то щось особливе. Архетим відходів з чорних дир у Всесвіті.
Нда....
Треба подумати...
Портнов з ківою і захарченком, можуть підтвердити, а кушнарьов, це лише різновид, сценаріїв … для «чесних» МВС і ЗМІ!!
Але це так - для загального розвитку. А як мисливець з 30-літнім стажем, та людина, що вивчала криміналістику, скажу - БРЯХНЯ!!! Умисне вбивство, підлаштоване під самогубство з необережності...
Але, взагалі, "Одним кацапом менше - і це добре..." Хай душать один одного - нам роботи менше...
Кушнарьов оен теж доповнювався 😎