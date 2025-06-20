РУС
Новости
Вице-губернатора Ленинградской области Петрова нашли мертвым дома. Он случайно выстрелил в себя, - росСМИ

Вице-губернатора Ленинградской области нашли мертвым

Вице-губернатора Ленинградской области России Игоря Петрова нашли мертвым в его загородном доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Тело Петрова обнаружили 19 июня с огнестрельным ранением. Следов взлома в доме обнаружено не было.

Основной версией, по данным российским СМИ, является гибель во время чистки ружья из-за случайного выстрела.

Информацию о смерти вице-губернатора подтвердили в администрации области. Там заявили, что Петров "скоропостижно скончался в возрасте 65 лет".

Топ комментарии
+32
Шо за кіпіш? Все ж добре закінчилось.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:31 Ответить
+12
Путяні подаруйте руницю, пліз.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:36 Ответить
+11
мимоволі кацапам заздриш: от би зелений ******** ось так раптово помер... він для країни всього стільки зробив, що цілком заслуговує на це!!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:34 Ответить
Шо за кіпіш? Все ж добре закінчилось.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:31 Ответить
То він як спецназовець - вісім раз підряд в себе стрільнув, аж поки все закінчилось на втіху зацікавлених сторін. Побільше б таких самоліквідаторів на болотах.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:41 Ответить
Все нормально, ша!
Його вилікують. У русскіх луччіє врачі.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:32 Ответить
Даже, якщо рознесло голову від пострілу в упор, то вистругають нову з дуба , пришиють і буде далі виконувати свої обов'язки.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:36 Ответить
Категорично ні.
Вони з Єрмітажу притягнуть йому бадью для сміття.
І елегантно, і дорого. І історічєская ценность.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:37 Ответить
Тоді вже краще з Кунсткамери - там є із чого вибрати, наприклад ось підходящий варіант:
показать весь комментарий
20.06.2025 15:52 Ответить
Ні.
русскому бидлу тільки сміттєвий бак або пісуар.
Втім, я кажу як естет.🤡
показать весь комментарий
20.06.2025 15:56 Ответить
Вам не сподобалися експонати з Кунсткамери? Ви дійсно естет або перебендя.
Перепрошую, "перебендя" це не образливе слово і означає - перебірлива та вередлива людина може мати кілька назв у розмовному стилі української мови, такі як перебендя, вередун, капризун.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:01 Ответить
Я перебендя. Хоча мені таке слово не подобається, які дивні алюзіїї викликає.
Ще мені не подобається слово "цукерки". Напевне, від алюзії з Цукерманом.

Простоя вважаю, що ніяка генетично вроджена вада (як двуголові телятка) чи бідні дітки, не може відтворити абсолютного кацапердівського зашквару на генетичному, моральному, духовному та фізичному рівні.
кацап - то щось особливе. Архетим відходів з чорних дир у Всесвіті.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:06 Ответить
Переконали! Сміттєвий бак,так сміттєвий бак.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:10 Ответить
Тоді доведеться призначати на генеральську посаду в міністерстві оборони..а там всі місця зайняті
показать весь комментарий
20.06.2025 15:49 Ответить
Дал дуплетом промеж рог и был таков!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:33 Ответить
🤣
показать весь комментарий
20.06.2025 15:35 Ответить
Наверное, впал в детство - в квартире на самокате катался.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:34 Ответить
мимоволі кацапам заздриш: от би зелений ******** ось так раптово помер... він для країни всього стільки зробив, що цілком заслуговує на це!!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:34 Ответить
Два рази вистрілив?
Нда....
Треба подумати...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:35 Ответить
Їм ще далеко до наших можновладців. При кучмі "застрелився" генерал кравченко в Конча-Заспі, колишній міністр внутрішніх справ України (1995-2001), генерал внутрішньої служби України.. Ось як застрелилась людина, то застрелилась. Двічі собі в голову, третю кулю слідчі виколупали з віконної рами, вона ще виявилася іншого калібру і при цьому він "примудрився" поламати собі на правій руці два пальці: вказівний та середній. Ось де в людини було бажання застрелитись, що аж пальці собі поламав. Слабаки кацапи, слабаки!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:44 Ответить
Путяні подаруйте руницю, пліз.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:36 Ответить
І зелі з дєрьмаком по одній
показать весь комментарий
20.06.2025 15:48 Ответить
Такого лайна, стільки на постсовковому просторі, Кирпа Кравченко Кушнарьов Чечетов, та його послідовниця Валентина, теж саме…
Портнов з ківою і захарченком, можуть підтвердити, а кушнарьов, це лише різновид, сценаріїв … для «чесних» МВС і ЗМІ!!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:36 Ответить
Прикольно сам!и кто в это верит!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:38 Ответить
всі хто дивиться телевізор
показать весь комментарий
20.06.2025 16:45 Ответить
Здоров'я петрову і гарних співів з кобздоном ...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:41 Ответить
Отак би бухий мєдвєдєв ***** випадково пристрелив...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:41 Ответить
А потім ''з горя'' і себе пристрелив.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:45 Ответить
Два постріли у скроню - 100% самогубство.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:43 Ответить
більше нечишених рушниць цим руським генетичним дегенератам
показать весь комментарий
20.06.2025 15:45 Ответить
Яка «прикра» новина - аж баян порвався! А скільки разів він у себе стріляв?
показать весь комментарий
20.06.2025 15:50 Ответить
Не більше п'яти, потім надоїло, провели контрольний
показать весь комментарий
20.06.2025 16:54 Ответить
"Фантазери"... Який ідіот буде чистить мисливську зброю, в "міжсезоння"? Весняне полювання вже закінчилося давно. Тому ствол вже давно мисливець почистив, змазав і поклав у сейф. Полювання літнє (на самця козулі) - ще не почалося...
Але це так - для загального розвитку. А як мисливець з 30-літнім стажем, та людина, що вивчала криміналістику, скажу - БРЯХНЯ!!! Умисне вбивство, підлаштоване під самогубство з необережності...
Але, взагалі, "Одним кацапом менше - і це добре..." Хай душать один одного - нам роботи менше...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:53 Ответить
Пане Яр , а може він браконьєр? 😁
Кушнарьов оен теж доповнювався 😎
показать весь комментарий
20.06.2025 15:55 Ответить
Та не ламай голову... Дружив, колись, з начальником НДЕКЦ області... Так багато від нього почув цікавого...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:02 Ответить
Кушнарьову нєфіг було бабі Юлі поперек дороги ставати і звинувачувати жЮлю прямо з трибуни ВРУ у зловживанні дорогими прикрасами, а вона у відповідь подарувала йому намисто. Всі кому жЮля подарувала коштовність в такий спосіб вже на цвинтарі.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:08 Ответить
Як ху...ло сказало, так і є, самогубство, а синяк, так це тому що самогубиться не бажав
показать весь комментарий
20.06.2025 16:53 Ответить
Дайте путі пістолет, може нам повезе...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
Випадково застрілитися, під час чищення рушниці, потрібно дуже постаратися.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:22 Ответить
Напевно дружина довела своїми- хочу ладу, хочу білу ладу. Ну а він, заради кохання...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:50 Ответить
Шо, і контрольний собі не зробив?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:54 Ответить
Лучше бы пострелял на "международноном экономическом хворуме" - больше было бы пользы!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:01 Ответить
Цікаво , як розібрана рушниця може вистрелити ?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:13 Ответить
два рази не стрелявся - вже молодець
показать весь комментарий
20.06.2025 21:50 Ответить
 
 