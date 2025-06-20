Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах
Ввечері 20 червня під час атаки російських безпілотників у Київській області працюють Сили ППО.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.
