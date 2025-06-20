УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Київщину
623 0

Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах

ППО працює на Київщині

Ввечері 20 червня під час атаки російських безпілотників у Київській області працюють Сили ППО.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники,- Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4938) Київська область (4274) ППО (3583)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 