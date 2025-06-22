УКР
Росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені приватні будинки

На околиці Сум пошкоджені будинки через обстріл РФ

Пізно ввечері суботи, 21 червня, російські окупанти завдали ударів по Сумах. Внаслідок російської атаки пошкоджені будинки на околиці міста.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Атаки на Сумську громаду продовжилися і пізно ввечері. Після 23:00 пролунали потужні вибухи",- написав посадовець.

Попередньо, вибухи – наслідок удару ворога по околицях Сум у Зарічному районі.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки. Наразі триває обстеження території, працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, що 21 червня, російські війська атакували Ковпаківський район Сумської громади, а пізніше вдарили по Сумах.

Дивіться також: Росіяни вдарили по Сумській громаді та Сумах: пошкоджено підприємство і багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріл (31050) Сумська область (4261) Суми (1000) Сумський район (420)
Кацапи кончені не зупиняться до тих пір ,
поки не будуть прилітати дрони на їх будинки
так , як прилітають на українські , це вже 100% так !
22.06.2025 00:24 Відповісти
Чому нема відповіді у два рази більше?????
22.06.2025 00:33 Відповісти
Тому, що народ зробив вибір у 2019 році. Головне, щоб світло було у парку.
22.06.2025 04:39 Відповісти
То есть ******** артой достают уже до окраин Сум?
А как же заявы потужного лидера про отсутствие ударных групп в направлении Сум, про неприступные укрепления ?
Совсем недавно (сегодня) этот янетряпкович преподавал, что откинули противника аж на целых 400м.

Не по наслышке знаю ,что такое штурмовать эти 400м. для многих к сожалению эти метры стали последними, вопрос в другом, нужно ли было это делать ?

200 км ******** за сутки, вернули 400м.
Положили в штурмах кучу людей, чтобы незламный прогундел свой очередной видосик?
22.06.2025 00:56 Відповісти
прилетіла балістика,достають і артой -20км від лінії зіткнення
22.06.2025 07:48 Відповісти
Яка арта? Тягнути "гиацинти" і "пиони", щоб вони стали мішенями для дронів? Тут з початком суджанської авантюри стало прилітати а тепер просто частіше, дрони і ракети різних типів.
22.06.2025 09:07 Відповісти
 
 