1 322 6
Росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені приватні будинки
Пізно ввечері суботи, 21 червня, російські окупанти завдали ударів по Сумах. Внаслідок російської атаки пошкоджені будинки на околиці міста.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Атаки на Сумську громаду продовжилися і пізно ввечері. Після 23:00 пролунали потужні вибухи",- написав посадовець.
Попередньо, вибухи – наслідок удару ворога по околицях Сум у Зарічному районі.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки. Наразі триває обстеження території, працюють всі екстрені служби.
Нагадаємо, що 21 червня, російські війська атакували Ковпаківський район Сумської громади, а пізніше вдарили по Сумах.
поки не будуть прилітати дрони на їх будинки
так , як прилітають на українські , це вже 100% так !
А как же заявы потужного лидера про отсутствие ударных групп в направлении Сум, про неприступные укрепления ?
Совсем недавно (сегодня) этот янетряпкович преподавал, что откинули противника аж на целых 400м.
Не по наслышке знаю ,что такое штурмовать эти 400м. для многих к сожалению эти метры стали последними, вопрос в другом, нужно ли было это делать ?
200 км ******** за сутки, вернули 400м.
Положили в штурмах кучу людей, чтобы незламный прогундел свой очередной видосик?