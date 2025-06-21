УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8744 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
2 319 3

Росіяни вдарили по Сумській громаді та Сумах: пошкоджено підприємство і багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, російські війська атакували Ковпаківський район Сумської громади, а пізніше вдарили по Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 17:30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади.

За попередніми даними, удар завдано "Ланцетом".

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств. Обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

Також дивіться: Рашисти вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: постраждала жінка, пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках. ФОТО (оновлено)

Крім того, за годину ворог знову атакував Суми. Другий удар - по житловому сектору.

Попередньо, жертв та постраждалих немає. Наслідки зʼясовуються.

Удари по Сумах

Пізніше стало відомо, що в Сумах внаслідок ворожої атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці

"БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади. На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися на 200 метрів у бік Сум. ЗСУ відштовхнули їх на 400 метрів, - Зеленський

Удари по Сумах
Удари по Сумах

Автор: 

обстріл (31050) Сумська область (4261) Суми (999) Сумський район (419)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так чекайте, гундосий казав, що кацапів ми від Сум трохи відігнали, що назвиздів? Невже сам сонцесяйний збрехав?
показати весь коментар
21.06.2025 19:43 Відповісти
😢😢😢😢😢😢
показати весь коментар
21.06.2025 19:51 Відповісти
 
 