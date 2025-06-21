Росіяни вдарили по Сумській громаді та Сумах: пошкоджено підприємство і багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, російські війська атакували Ковпаківський район Сумської громади, а пізніше вдарили по Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Так, близько 17:30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади.

За попередніми даними, удар завдано "Ланцетом".

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств. Обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

Крім того, за годину ворог знову атакував Суми. Другий удар - по житловому сектору.

Попередньо, жертв та постраждалих немає. Наслідки зʼясовуються.

Пізніше стало відомо, що в Сумах внаслідок ворожої атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці

"БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади. На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

