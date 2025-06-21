Россияне нанесли удар по Сумской громаде и Сумам: повреждено предприятие и многоэтажка. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 21 июня, российские войска атаковали Ковпаковский район Сумской громады, а позже ударили по Сумам.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 17:30 враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской громады.
По предварительным данным, удар нанесен "Ланцетом".
Отмечается, что в результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий. Обошлось без пострадавших. На месте атаки поднялся пожар, продолжается ликвидация последствий.
Кроме того, через час враг снова атаковал Сумы. Второй удар - по жилому сектору.
Предварительно, жертв и пострадавших нет. Последствия выясняются.
Позже стало известно, что в Сумах, в результате вражеской атаки, повреждены кровля и около 20 окон в многоэтажке
"БПЛА попал в жилой дом на территории Сумской громады. На месте работают все профильные службы. Жителям оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
