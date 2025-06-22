РУС
Новости Обстрелы Сумщины
1 322 6

Россияне нанесли удар по Сумам: повреждены частные дома

На окраине Сум повреждены дома из-за обстрела РФ

Поздно вечером субботы, 21 июня, российские оккупанты нанесли удары по Сумам. В результате российской атаки повреждены дома на окраине города.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Атаки на Сумскую громаду продолжились и поздно вечером. После 23:00 прозвучали мощные взрывы",- написал чиновник.

Предварительно, взрывы - следствие удара врага по окрестностям Сум в Заречном районе.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома. Сейчас продолжается обследование территории, работают все экстренные службы.

Напомним, что 21 июня, российские войска атаковали Ковпаковский район Сумской громады, а позже ударили по Сумам.

Смотрите также: Россияне ударили по Сумской громаде и Сумах: повреждены предприятие и многоэтажка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29713) Сумская область (3699) Сумы (1257) Сумский район (412)
Кацапи кончені не зупиняться до тих пір ,
поки не будуть прилітати дрони на їх будинки
так , як прилітають на українські , це вже 100% так !
22.06.2025 00:24 Ответить
Чому нема відповіді у два рази більше?????
22.06.2025 00:33 Ответить
Тому, що народ зробив вибір у 2019 році. Головне, щоб світло було у парку.
22.06.2025 04:39 Ответить
То есть ******** артой достают уже до окраин Сум?
А как же заявы потужного лидера про отсутствие ударных групп в направлении Сум, про неприступные укрепления ?
Совсем недавно (сегодня) этот янетряпкович преподавал, что откинули противника аж на целых 400м.

Не по наслышке знаю ,что такое штурмовать эти 400м. для многих к сожалению эти метры стали последними, вопрос в другом, нужно ли было это делать ?

200 км ******** за сутки, вернули 400м.
Положили в штурмах кучу людей, чтобы незламный прогундел свой очередной видосик?
22.06.2025 00:56 Ответить
прилетіла балістика,достають і артой -20км від лінії зіткнення
22.06.2025 07:48 Ответить
Яка арта? Тягнути "гиацинти" і "пиони", щоб вони стали мішенями для дронів? Тут з початком суджанської авантюри стало прилітати а тепер просто частіше, дрони і ракети різних типів.
22.06.2025 09:07 Ответить
 
 