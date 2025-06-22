1 322 6
Россияне нанесли удар по Сумам: повреждены частные дома
Поздно вечером субботы, 21 июня, российские оккупанты нанесли удары по Сумам. В результате российской атаки повреждены дома на окраине города.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Атаки на Сумскую громаду продолжились и поздно вечером. После 23:00 прозвучали мощные взрывы",- написал чиновник.
Предварительно, взрывы - следствие удара врага по окрестностям Сум в Заречном районе.
В результате вражеской атаки повреждены частные дома. Сейчас продолжается обследование территории, работают все экстренные службы.
Напомним, что 21 июня, российские войска атаковали Ковпаковский район Сумской громады, а позже ударили по Сумам.
поки не будуть прилітати дрони на їх будинки
так , як прилітають на українські , це вже 100% так !
А как же заявы потужного лидера про отсутствие ударных групп в направлении Сум, про неприступные укрепления ?
Совсем недавно (сегодня) этот янетряпкович преподавал, что откинули противника аж на целых 400м.
Не по наслышке знаю ,что такое штурмовать эти 400м. для многих к сожалению эти метры стали последними, вопрос в другом, нужно ли было это делать ?
200 км ******** за сутки, вернули 400м.
Положили в штурмах кучу людей, чтобы незламный прогундел свой очередной видосик?