Россияне нанесли удар по Сумам: повреждены частные дома

Поздно вечером субботы, 21 июня, российские оккупанты нанесли удары по Сумам. В результате российской атаки повреждены дома на окраине города.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Атаки на Сумскую громаду продолжились и поздно вечером. После 23:00 прозвучали мощные взрывы",- написал чиновник.

Предварительно, взрывы - следствие удара врага по окрестностям Сум в Заречном районе.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома. Сейчас продолжается обследование территории, работают все экстренные службы.

Напомним, что 21 июня, российские войска атаковали Ковпаковский район Сумской громады, а позже ударили по Сумам.

