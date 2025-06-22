УКР
МЗС готується до структурної реформи, ліквідують департамент роззброєння, - Сибіга

Сибіга про зміни в МЗС

Міністерство закордонних справ України готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки. Одним із ключових кроків стане ліквідація департаменту роззброєння.

Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде", - заявив Сибіга.

Натомість, за його словами, у структурі МЗС з’являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонного потенціалу країни.

"Будуть департаменти, які будуть працювати на посилення наших оборонних спроможностей", - заявив Сибіга.

Міністр висловив сподівання, що оновлена структура відомства буде затверджена у найкоротші терміни.

Також Сибіга додав, що оновлена структура міністерства відповідатиме масштабам сучасних викликів, враховуватиме кращі міжнародні дипломатичні практики та сприятиме підвищенню дієвості зовнішньополітичної роботи України.

Раніше Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ.

Читайте також: Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, - Сибіга

Топ коментарі
+18
Ї..ть їм 3.5 років зарплату платили? ))
22.06.2025 00:39 Відповісти
22.06.2025 00:39 Відповісти
+17
Яка потужна і своєчасна реформа МЗС... А сексологині і завгоспи залишаться вести перемовини...
22.06.2025 00:36 Відповісти
22.06.2025 00:36 Відповісти
+12
12,5 років
12,5 років
22.06.2025 00:48 Відповісти
Яка потужна і своєчасна реформа МЗС... А сексологині і завгоспи залишаться вести перемовини...
22.06.2025 00:36 Відповісти
22.06.2025 00:36 Відповісти
Які перемовини? Про роззброєння? Краща пізно ніж ніколи, звісно. Хоча 11 років війни - це трішки забагато для існування "департаменту роззброєння" в МЗС України.
показати весь коментар
22.06.2025 11:35 Відповісти
Ї..ть їм 3.5 років зарплату платили? ))
22.06.2025 00:39 Відповісти
22.06.2025 00:39 Відповісти
12,5 років
12,5 років
22.06.2025 00:48 Відповісти
Їм платили не 3,5 роки, а майже 34. Дехто і пенсію добрячу там заробив. Аж раптом у лісі щось здохло....
показати весь коментар
22.06.2025 13:26 Відповісти
а такий же потрібний був департамент, особливо з 2019-го року.
показати весь коментар
22.06.2025 00:41 Відповісти
Дуже потрібний.

Такий же потрібний, як приблизно 90% особового складу так званого "Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" та "Відділів/секторів боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" в обласних управліннях нацполу. Загальна кількість яких - десь біля 1000+ осіб. І заняття яких в основному складається з кришування борделів, пошуку та примусу до сплати "податку за захист" індивідуалок, а також з фабрикування карних справ на тих, хто "не підкоряється", з метою просування по службі.

А взагалі, це поширена практика. Наведу приклад: в 2012 році азіровський кабімн видав наказ - передати функцію збору ЄСВ від ПФУ до ДПС, зі всіма юридичними функціями контролю збору "внеску" та функціями участі у всіх судах (щодо боргів по ЄСВ) замість ПФУ (сподіваюсь, нікому не потрібно розповідати, що це означало "на місцях", бо ПФУ був найбільшим кредитором і найбільшим позивачем до українських підприємств в судах і в комітетах банкрутств). В самому ПФУ цією справою займалось до 10'000 осіб сумарно, по всій системі з 700+ структурних підрозділів. Якщо хтось думає, що ПФУ за наступні 13 років звільнив хоч 1 людину з-за реорганізації та ліквідації відповідних структурних підрозділів (які не ліквідували), той глибоко наївна людина і ніц не розуміє, як працюють бюрократичні структури.
показати весь коментар
22.06.2025 11:49 Відповісти
А я то думаю, чого наша перемога забуксувала - бо тільки через 12 років війни нарешті додумалися, що роззброюватися шкідливо! Могли б по-тихому цей департамент ліквідувати, барани, щоб не позоритись...
показати весь коментар
22.06.2025 00:47 Відповісти
Хіхі. У всіх міністерств рівень АйКью став як середній по палаті виборців кварталу і отого нос@того.... міндіча чи коломойши, чи як його..
показати весь коментар
22.06.2025 01:00 Відповісти
На 33му році війни Зорке Око помітило......
Нє мля, це вже не смішно...
Накажу родичам хай всіх племінників вивозять подалі, за любий кошторис, так і скажу - намагайтесь бо пгокляну, готуйте нехрісті тривожну валізку і розбийте телевізор 🤬🐸
показати весь коментар
22.06.2025 00:58 Відповісти
В борделі починають активно переставляти ліжка...
показати весь коментар
22.06.2025 01:11 Відповісти
На 12році війни доперли - що роззброюватися шкідливо.

Цікаво скільки державних народних грошей було витрачено ''просрано'' і вкрадено через цей ''департамент роззброєння'' за майже 12років війни.?
показати весь коментар
22.06.2025 01:13 Відповісти
было бы справедливо (и очень эффективно), чтобы каждый украинец, который замочил 7 москалей мог бонусом замочить одного потужного "украинского" чиновника - "реформатора" или не очень (по личному выбору).
показати весь коментар
22.06.2025 02:14 Відповісти
Воно зараз придумає ще 10 департаментів , це ж шобло їм лише аплодисменти потрібні
показати весь коментар
22.06.2025 06:51 Відповісти
Перейменують в департамент озброєння
показати весь коментар
22.06.2025 07:36 Відповісти
А от цікаво з 2022р яка кількість людей там працює і скільки вони за цей час отримали ЗП, премій та надбавок. Також було б цікаво взнати скільки було витрачено з держбюджету на функціонування цього департаменту.
показати весь коментар
22.06.2025 08:07 Відповісти
Тобто звільнять зеленського з його ОП, який зірвав ракетні програми у 2019 році?
показати весь коментар
22.06.2025 08:28 Відповісти
Знов ліжка переставлять....
Знов ліжка переставлять....
22.06.2025 08:56 Відповісти
зелений дегенерат сибіга, дуже реформатор.
сибіга отримав дозвіл від єрмачини, відкрити рота?
показати весь коментар
22.06.2025 09:12 Відповісти
Від перестановки доданків зміни департаментів сумма кількість зброї не змінюється.
показати весь коментар
22.06.2025 10:27 Відповісти
три з половини роки війни, а ви вже запланували ліквідацію департаменту роззброєння
коли ж ви відпочиваєте?
показати весь коментар
22.06.2025 11:56 Відповісти
 
 