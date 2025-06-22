МЗС готується до структурної реформи, ліквідують департамент роззброєння, - Сибіга
Міністерство закордонних справ України готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки. Одним із ключових кроків стане ліквідація департаменту роззброєння.
Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде", - заявив Сибіга.
Натомість, за його словами, у структурі МЗС з’являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонного потенціалу країни.
"Будуть департаменти, які будуть працювати на посилення наших оборонних спроможностей", - заявив Сибіга.
Міністр висловив сподівання, що оновлена структура відомства буде затверджена у найкоротші терміни.
Також Сибіга додав, що оновлена структура міністерства відповідатиме масштабам сучасних викликів, враховуватиме кращі міжнародні дипломатичні практики та сприятиме підвищенню дієвості зовнішньополітичної роботи України.
Раніше Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ.
Такий же потрібний, як приблизно 90% особового складу так званого "Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" та "Відділів/секторів боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" в обласних управліннях нацполу. Загальна кількість яких - десь біля 1000+ осіб. І заняття яких в основному складається з кришування борделів, пошуку та примусу до сплати "податку за захист" індивідуалок, а також з фабрикування карних справ на тих, хто "не підкоряється", з метою просування по службі.
А взагалі, це поширена практика. Наведу приклад: в 2012 році азіровський кабімн видав наказ - передати функцію збору ЄСВ від ПФУ до ДПС, зі всіма юридичними функціями контролю збору "внеску" та функціями участі у всіх судах (щодо боргів по ЄСВ) замість ПФУ (сподіваюсь, нікому не потрібно розповідати, що це означало "на місцях", бо ПФУ був найбільшим кредитором і найбільшим позивачем до українських підприємств в судах і в комітетах банкрутств). В самому ПФУ цією справою займалось до 10'000 осіб сумарно, по всій системі з 700+ структурних підрозділів. Якщо хтось думає, що ПФУ за наступні 13 років звільнив хоч 1 людину з-за реорганізації та ліквідації відповідних структурних підрозділів (які не ліквідували), той глибоко наївна людина і ніц не розуміє, як працюють бюрократичні структури.
Нє мля, це вже не смішно...
Накажу родичам хай всіх племінників вивозять подалі, за любий кошторис, так і скажу - намагайтесь бо пгокляну, готуйте нехрісті тривожну валізку і розбийте телевізор 🤬🐸
Цікаво скільки державних народних грошей було
витрачено''просрано'' і вкрадено через цей ''департамент роззброєння'' за майже 12років війни.?
сибіга отримав дозвіл від єрмачини, відкрити рота?
перестановки доданківзміни департаментів суммакількість зброї не змінюється.
коли ж ви відпочиваєте?