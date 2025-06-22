МЗС готується до структурної реформи, ліквідують департамент роззброєння, - Сибіга

Міністерство закордонних справ України готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки. Одним із ключових кроків стане ліквідація департаменту роззброєння.

Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде", - заявив Сибіга.

Натомість, за його словами, у структурі МЗС з’являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонного потенціалу країни.

"Будуть департаменти, які будуть працювати на посилення наших оборонних спроможностей", - заявив Сибіга.

Міністр висловив сподівання, що оновлена структура відомства буде затверджена у найкоротші терміни.

Також Сибіга додав, що оновлена структура міністерства відповідатиме масштабам сучасних викликів, враховуватиме кращі міжнародні дипломатичні практики та сприятиме підвищенню дієвості зовнішньополітичної роботи України.

Раніше Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ.

Читайте також: Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, - Сибіга