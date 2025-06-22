МИД готовится к структурной реформе, ликвидируют департамент разоружения, - Сибига

Министерство иностранных дел Украины готовится к структурной реформе, которая имеет целью адаптировать ее к современным вызовам безопасности. Одним из ключевых шагов станет ликвидация департамента разоружения.

Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Это ненормально, когда с начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет", - заявил Сибига.

Зато, по его словам, в структуре МИД появятся новые подразделения, которые будут работать над укреплением оборонного потенциала страны.

"Будут департаменты, которые будут работать на усиление наших оборонных возможностей", - заявил Сибига.

Министр выразил надежду, что обновленная структура ведомства будет утверждена в кратчайшие сроки.

Также Сибига добавил, что обновленная структура министерства будет отвечать масштабам современных вызовов, учитывать лучшие международные дипломатические практики и способствовать повышению действенности внешнеполитической работы Украины.

Ранее Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

