МИД готовится к структурной реформе, ликвидируют департамент разоружения, - Сибига
Министерство иностранных дел Украины готовится к структурной реформе, которая имеет целью адаптировать ее к современным вызовам безопасности. Одним из ключевых шагов станет ликвидация департамента разоружения.
Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Это ненормально, когда с начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет", - заявил Сибига.
Зато, по его словам, в структуре МИД появятся новые подразделения, которые будут работать над укреплением оборонного потенциала страны.
"Будут департаменты, которые будут работать на усиление наших оборонных возможностей", - заявил Сибига.
Министр выразил надежду, что обновленная структура ведомства будет утверждена в кратчайшие сроки.
Также Сибига добавил, что обновленная структура министерства будет отвечать масштабам современных вызовов, учитывать лучшие международные дипломатические практики и способствовать повышению действенности внешнеполитической работы Украины.
Ранее Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.
Такий же потрібний, як приблизно 90% особового складу так званого "Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" та "Відділів/секторів боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" в обласних управліннях нацполу. Загальна кількість яких - десь біля 1000+ осіб. І заняття яких в основному складається з кришування борделів, пошуку та примусу до сплати "податку за захист" індивідуалок, а також з фабрикування карних справ на тих, хто "не підкоряється", з метою просування по службі.
А взагалі, це поширена практика. Наведу приклад: в 2012 році азіровський кабімн видав наказ - передати функцію збору ЄСВ від ПФУ до ДПС, зі всіма юридичними функціями контролю збору "внеску" та функціями участі у всіх судах (щодо боргів по ЄСВ) замість ПФУ (сподіваюсь, нікому не потрібно розповідати, що це означало "на місцях", бо ПФУ був найбільшим кредитором і найбільшим позивачем до українських підприємств в судах і в комітетах банкрутств). В самому ПФУ цією справою займалось до 10'000 осіб сумарно, по всій системі з 700+ структурних підрозділів. Якщо хтось думає, що ПФУ за наступні 13 років звільнив хоч 1 людину з-за реорганізації та ліквідації відповідних структурних підрозділів (які не ліквідували), той глибоко наївна людина і ніц не розуміє, як працюють бюрократичні структури.
Нє мля, це вже не смішно...
Накажу родичам хай всіх племінників вивозять подалі, за любий кошторис, так і скажу - намагайтесь бо пгокляну, готуйте нехрісті тривожну валізку і розбийте телевізор 🤬🐸
Цікаво скільки державних народних грошей було
витрачено''просрано'' і вкрадено через цей ''департамент роззброєння'' за майже 12років війни.?
сибіга отримав дозвіл від єрмачини, відкрити рота?
перестановки доданківзміни департаментів суммакількість зброї не змінюється.
коли ж ви відпочиваєте?