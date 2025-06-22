РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8073 посетителя онлайн
Новости Реформа МИД
2 738 22

МИД готовится к структурной реформе, ликвидируют департамент разоружения, - Сибига

Сибига об изменениях в МИД

Министерство иностранных дел Украины готовится к структурной реформе, которая имеет целью адаптировать ее к современным вызовам безопасности. Одним из ключевых шагов станет ликвидация департамента разоружения.

Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Это ненормально, когда с начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет", - заявил Сибига.

Зато, по его словам, в структуре МИД появятся новые подразделения, которые будут работать над укреплением оборонного потенциала страны.

"Будут департаменты, которые будут работать на усиление наших оборонных возможностей", - заявил Сибига.

Министр выразил надежду, что обновленная структура ведомства будет утверждена в кратчайшие сроки.

Также Сибига добавил, что обновленная структура министерства будет отвечать масштабам современных вызовов, учитывать лучшие международные дипломатические практики и способствовать повышению действенности внешнеполитической работы Украины.

Ранее Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

Читайте также: Зеленский принял кадровые решения в отношении руководителей некоторых посольств, - Сибига

Автор: 

МИД (7113) реформы (3969) Сибига Андрей (656)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Ї..ть їм 3.5 років зарплату платили? ))
показать весь комментарий
22.06.2025 00:39 Ответить
+17
Яка потужна і своєчасна реформа МЗС... А сексологині і завгоспи залишаться вести перемовини...
показать весь комментарий
22.06.2025 00:36 Ответить
+12
12,5 років
показать весь комментарий
22.06.2025 00:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка потужна і своєчасна реформа МЗС... А сексологині і завгоспи залишаться вести перемовини...
показать весь комментарий
22.06.2025 00:36 Ответить
Які перемовини? Про роззброєння? Краща пізно ніж ніколи, звісно. Хоча 11 років війни - це трішки забагато для існування "департаменту роззброєння" в МЗС України.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:35 Ответить
Ї..ть їм 3.5 років зарплату платили? ))
показать весь комментарий
22.06.2025 00:39 Ответить
12,5 років
показать весь комментарий
22.06.2025 00:48 Ответить
Їм платили не 3,5 роки, а майже 34. Дехто і пенсію добрячу там заробив. Аж раптом у лісі щось здохло....
показать весь комментарий
22.06.2025 13:26 Ответить
а такий же потрібний був департамент, особливо з 2019-го року.
показать весь комментарий
22.06.2025 00:41 Ответить
Дуже потрібний.

Такий же потрібний, як приблизно 90% особового складу так званого "Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" та "Відділів/секторів боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми" в обласних управліннях нацполу. Загальна кількість яких - десь біля 1000+ осіб. І заняття яких в основному складається з кришування борделів, пошуку та примусу до сплати "податку за захист" індивідуалок, а також з фабрикування карних справ на тих, хто "не підкоряється", з метою просування по службі.

А взагалі, це поширена практика. Наведу приклад: в 2012 році азіровський кабімн видав наказ - передати функцію збору ЄСВ від ПФУ до ДПС, зі всіма юридичними функціями контролю збору "внеску" та функціями участі у всіх судах (щодо боргів по ЄСВ) замість ПФУ (сподіваюсь, нікому не потрібно розповідати, що це означало "на місцях", бо ПФУ був найбільшим кредитором і найбільшим позивачем до українських підприємств в судах і в комітетах банкрутств). В самому ПФУ цією справою займалось до 10'000 осіб сумарно, по всій системі з 700+ структурних підрозділів. Якщо хтось думає, що ПФУ за наступні 13 років звільнив хоч 1 людину з-за реорганізації та ліквідації відповідних структурних підрозділів (які не ліквідували), той глибоко наївна людина і ніц не розуміє, як працюють бюрократичні структури.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:49 Ответить
А я то думаю, чого наша перемога забуксувала - бо тільки через 12 років війни нарешті додумалися, що роззброюватися шкідливо! Могли б по-тихому цей департамент ліквідувати, барани, щоб не позоритись...
показать весь комментарий
22.06.2025 00:47 Ответить
Хіхі. У всіх міністерств рівень АйКью став як середній по палаті виборців кварталу і отого нос@того.... міндіча чи коломойши, чи як його..
показать весь комментарий
22.06.2025 01:00 Ответить
На 33му році війни Зорке Око помітило......
Нє мля, це вже не смішно...
Накажу родичам хай всіх племінників вивозять подалі, за любий кошторис, так і скажу - намагайтесь бо пгокляну, готуйте нехрісті тривожну валізку і розбийте телевізор 🤬🐸
показать весь комментарий
22.06.2025 00:58 Ответить
В борделі починають активно переставляти ліжка...
показать весь комментарий
22.06.2025 01:11 Ответить
На 12році війни доперли - що роззброюватися шкідливо.

Цікаво скільки державних народних грошей було витрачено ''просрано'' і вкрадено через цей ''департамент роззброєння'' за майже 12років війни.?
показать весь комментарий
22.06.2025 01:13 Ответить
было бы справедливо (и очень эффективно), чтобы каждый украинец, который замочил 7 москалей мог бонусом замочить одного потужного "украинского" чиновника - "реформатора" или не очень (по личному выбору).
показать весь комментарий
22.06.2025 02:14 Ответить
Воно зараз придумає ще 10 департаментів , це ж шобло їм лише аплодисменти потрібні
показать весь комментарий
22.06.2025 06:51 Ответить
Перейменують в департамент озброєння
показать весь комментарий
22.06.2025 07:36 Ответить
А от цікаво з 2022р яка кількість людей там працює і скільки вони за цей час отримали ЗП, премій та надбавок. Також було б цікаво взнати скільки було витрачено з держбюджету на функціонування цього департаменту.
показать весь комментарий
22.06.2025 08:07 Ответить
Тобто звільнять зеленського з його ОП, який зірвав ракетні програми у 2019 році?
показать весь комментарий
22.06.2025 08:28 Ответить
Знов ліжка переставлять....
показать весь комментарий
22.06.2025 08:56 Ответить
зелений дегенерат сибіга, дуже реформатор.
сибіга отримав дозвіл від єрмачини, відкрити рота?
показать весь комментарий
22.06.2025 09:12 Ответить
Від перестановки доданків зміни департаментів сумма кількість зброї не змінюється.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:27 Ответить
три з половини роки війни, а ви вже запланували ліквідацію департаменту роззброєння
коли ж ви відпочиваєте?
показать весь комментарий
22.06.2025 11:56 Ответить
 
 