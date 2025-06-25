Вигукував "Слава Росії" з триколором на похороні військового: на Вінниччині чоловіка взято під варту на 60 діб

Жителя села Юзвин Вінницької області, який з’явився у публічному місці з прапором країни-агресора та вигукував проросійські гасла під час похорону українського захисника, взяли під варту на 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення Вінницького міського суду.

Слідством встановлено, що підозрюваний вийшов на подвір’я з прапором РФ і вигукував "слава Росії!" під час церемонії прощання із загиблим військовим. Крім того, він виправдовував дії РФ, озвучуючи наративи про "право Росії на радянські території".

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Як зазначили у суді, чоловіку інкримінують кримінальні правопорушення за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - публічне заперечення збройної агресії РФ та виготовлення і поширення матеріалів з виправданням агресії.

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