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Новини Виправдовування збройної агресії РФ
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Вигукував "Слава Росії" з триколором на похороні військового: на Вінниччині чоловіка взято під варту на 60 діб

наручники

Жителя села Юзвин Вінницької області, який з’явився у публічному місці з прапором країни-агресора та вигукував проросійські гасла під час похорону українського захисника, взяли під варту на 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення Вінницького міського суду.

Слідством встановлено, що підозрюваний вийшов на подвір’я з прапором РФ і вигукував "слава Росії!" під час церемонії прощання із загиблим військовим. Крім того, він виправдовував дії РФ, озвучуючи наративи про "право Росії на радянські території".

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Як зазначили у суді, чоловіку інкримінують кримінальні правопорушення за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - публічне заперечення збройної агресії РФ та виготовлення і поширення матеріалів з виправданням агресії.

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Автор: 

Вінницька область (1033) Вінницький район (25) Юзвин (2) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+9
На наступному обміні полоненими відправте його в рашку. Скажете шо безкоштовний бонус.
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25.06.2025 14:30 Відповісти
+8
Якесь ******* чудовисько. Замотати в кацапську ганчірку і зарити тихо в лісі і березку посадити.
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25.06.2025 14:28 Відповісти
+6
ПОПЕРЕДЖАЮ:
На кожного такого прокацапського ДОВБНЯ, є ДВАДЦЯТЬ прокацапських НЕДОВБНІВ, які не вигукують прилюдно, але так думають...
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25.06.2025 14:41 Відповісти
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Він неосудний...
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25.06.2025 14:27 Відповісти
Якщо він українець, то згоден, а якщо то кацап, то воно здорове і підсудне
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25.06.2025 14:35 Відповісти
на кацапії його вже б розірвали,четвертували і повісили,а йому ще заставу дали,той судя ,який прийняв це рішення, сам явний колоборант і жде прихода руцького мира,який бардак в цій країні
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25.06.2025 15:20 Відповісти
А де цей дурник взяв аквафрешну ганчірку? Він просто під дурника косить! На гілляку виродка! 🤬
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25.06.2025 15:22 Відповісти
Недолічили
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25.06.2025 14:27 Відповісти
Це добре.
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25.06.2025 14:28 Відповісти
Якесь ******* чудовисько. Замотати в кацапську ганчірку і зарити тихо в лісі і березку посадити.
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25.06.2025 14:28 Відповісти
На наступному обміні полоненими відправте його в рашку. Скажете шо безкоштовний бонус.
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25.06.2025 14:30 Відповісти
краще обміняти на українців які знаходяться у полоні
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25.06.2025 14:48 Відповісти
Можна і так. Я не проти.
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25.06.2025 17:35 Відповісти
Чому його не поховали живцем поруч з цвинтарем? Це якось дивно.
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25.06.2025 14:34 Відповісти
на швабру касаба пдра
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25.06.2025 14:34 Відповісти
Чому просто не вивезти цю істоту у ліс і не закопати десь?
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25.06.2025 14:36 Відповісти
Не всяке дерьмо добриво.
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25.06.2025 14:39 Відповісти
чому, це падло потрапило до суду, а в реанімацію?
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25.06.2025 14:36 Відповісти
Хворий перед смертю просив його тіло відправити в ху....лостан та поховати в білій ладі
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25.06.2025 14:38 Відповісти
Ну і для чого той арешт, годуй його?
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25.06.2025 14:38 Відповісти
В 22году подобных приматывали скотчем к столбу и снимали дня через 2-3
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25.06.2025 14:39 Відповісти
На дупі набити власівську ганчірку ...
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25.06.2025 14:39 Відповісти
На лобі!
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25.06.2025 15:24 Відповісти
На росії за подібне йому б на місці вирок винесли.
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25.06.2025 14:40 Відповісти
ПОПЕРЕДЖАЮ:
На кожного такого прокацапського ДОВБНЯ, є ДВАДЦЯТЬ прокацапських НЕДОВБНІВ, які не вигукують прилюдно, але так думають...
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25.06.2025 14:41 Відповісти
Відправте його до Росії. Ретельно порізаного, щоб посилка не була занадто великою (щоб уникнути надмірних витрат на доставку).
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25.06.2025 14:43 Відповісти
А когда арестуют фигуранта который вигукував "финансирование армии это популизм"?
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25.06.2025 14:43 Відповісти
я б вчепився йому в горлянку, і чому там так ніхто не зробив?
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25.06.2025 14:43 Відповісти
Хотілось би повірити, що цей клоун по дорозі до відділку впав мордой ліца на чобіт поліціянтів, які його супроводжували... і так разів з двадцять... як мінімум🤔🧐😁 Адже там виявилась дорога не відремонтована, у вибоїнах, туди не дійшли гроші на дорожні роботи, зевлада стирила, - от вам і такий прикрий результат... Отож іноді не такі вже й погані виходять наслідки роботи трускавецької дорожньо-ремонтної зебригади, а прихильникам рюзьгого міра навіть ідуть на користь 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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25.06.2025 14:48 Відповісти
навіщо? потрібно було просто тихенько пристрелити або москоляку на гіляку.
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25.06.2025 14:51 Відповісти
рашка продукує таких імбіцилів тисячами, ще й на експорт вистачає
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25.06.2025 14:54 Відповісти
Гнидота. Цікаво місцевий чи переміщений?
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25.06.2025 14:59 Відповісти
потенційний навідник. А може вже навіть і діючий.
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25.06.2025 15:01 Відповісти
100% діючий .
Можно навіть не питати, переламати все і крапка
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25.06.2025 15:06 Відповісти
Тільки тяжкі статті!! Пособництво тероризму, держзрада, виправдовування агресії
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25.06.2025 15:05 Відповісти
Надо было его закопать живьём на том же кладбище ...
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25.06.2025 15:13 Відповісти
П'ята колона!
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25.06.2025 15:32 Відповісти
Отбить ливер и выкинуть наюх за поребрик
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25.06.2025 16:22 Відповісти
 
 