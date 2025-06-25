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Новости Оправдывание агрессии РФ
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Кричал "Слава России" с триколором на похоронах военного: в Винницкой области мужчина взят под стражу на 60 суток

наручники

Жителя села Юзвин Винницкой области, который появился в публичном месте с флагом страны-агрессора и выкрикивал пророссийские лозунги во время похорон украинского защитника, взяли под стражу на 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Винницкого городского суда.

Следствием установлено, что подозреваемый вышел во двор с флагом РФ и выкрикивал "слава России!" во время церемонии прощания с погибшим военным. Кроме того, он оправдывал действия РФ, озвучивая нарративы о "праве России на советские территории".

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Как отметили в суде, мужчине инкриминируют уголовные правонарушения по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и изготовление и распространение материалов с оправданием агрессии.

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Автор: 

Винницкая область (1049) Винницкий район (21) Юзвин (2) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+9
На наступному обміні полоненими відправте його в рашку. Скажете шо безкоштовний бонус.
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25.06.2025 14:30 Ответить
+8
Якесь ******* чудовисько. Замотати в кацапську ганчірку і зарити тихо в лісі і березку посадити.
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25.06.2025 14:28 Ответить
+6
ПОПЕРЕДЖАЮ:
На кожного такого прокацапського ДОВБНЯ, є ДВАДЦЯТЬ прокацапських НЕДОВБНІВ, які не вигукують прилюдно, але так думають...
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25.06.2025 14:41 Ответить
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Він неосудний...
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25.06.2025 14:27 Ответить
Якщо він українець, то згоден, а якщо то кацап, то воно здорове і підсудне
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25.06.2025 14:35 Ответить
на кацапії його вже б розірвали,четвертували і повісили,а йому ще заставу дали,той судя ,який прийняв це рішення, сам явний колоборант і жде прихода руцького мира,який бардак в цій країні
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25.06.2025 15:20 Ответить
А де цей дурник взяв аквафрешну ганчірку? Він просто під дурника косить! На гілляку виродка! 🤬
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25.06.2025 15:22 Ответить
Недолічили
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25.06.2025 14:27 Ответить
Це добре.
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25.06.2025 14:28 Ответить
Якесь ******* чудовисько. Замотати в кацапську ганчірку і зарити тихо в лісі і березку посадити.
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25.06.2025 14:28 Ответить
На наступному обміні полоненими відправте його в рашку. Скажете шо безкоштовний бонус.
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25.06.2025 14:30 Ответить
краще обміняти на українців які знаходяться у полоні
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25.06.2025 14:48 Ответить
Можна і так. Я не проти.
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25.06.2025 17:35 Ответить
Чому його не поховали живцем поруч з цвинтарем? Це якось дивно.
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25.06.2025 14:34 Ответить
на швабру касаба пдра
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25.06.2025 14:34 Ответить
Чому просто не вивезти цю істоту у ліс і не закопати десь?
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25.06.2025 14:36 Ответить
Не всяке дерьмо добриво.
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25.06.2025 14:39 Ответить
чому, це падло потрапило до суду, а в реанімацію?
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25.06.2025 14:36 Ответить
Хворий перед смертю просив його тіло відправити в ху....лостан та поховати в білій ладі
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25.06.2025 14:38 Ответить
Ну і для чого той арешт, годуй його?
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25.06.2025 14:38 Ответить
В 22году подобных приматывали скотчем к столбу и снимали дня через 2-3
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25.06.2025 14:39 Ответить
На дупі набити власівську ганчірку ...
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25.06.2025 14:39 Ответить
На лобі!
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25.06.2025 15:24 Ответить
На росії за подібне йому б на місці вирок винесли.
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25.06.2025 14:40 Ответить
ПОПЕРЕДЖАЮ:
На кожного такого прокацапського ДОВБНЯ, є ДВАДЦЯТЬ прокацапських НЕДОВБНІВ, які не вигукують прилюдно, але так думають...
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25.06.2025 14:41 Ответить
Відправте його до Росії. Ретельно порізаного, щоб посилка не була занадто великою (щоб уникнути надмірних витрат на доставку).
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25.06.2025 14:43 Ответить
А когда арестуют фигуранта который вигукував "финансирование армии это популизм"?
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25.06.2025 14:43 Ответить
я б вчепився йому в горлянку, і чому там так ніхто не зробив?
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25.06.2025 14:43 Ответить
Хотілось би повірити, що цей клоун по дорозі до відділку впав мордой ліца на чобіт поліціянтів, які його супроводжували... і так разів з двадцять... як мінімум🤔🧐😁 Адже там виявилась дорога не відремонтована, у вибоїнах, туди не дійшли гроші на дорожні роботи, зевлада стирила, - от вам і такий прикрий результат... Отож іноді не такі вже й погані виходять наслідки роботи трускавецької дорожньо-ремонтної зебригади, а прихильникам рюзьгого міра навіть ідуть на користь 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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25.06.2025 14:48 Ответить
навіщо? потрібно було просто тихенько пристрелити або москоляку на гіляку.
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25.06.2025 14:51 Ответить
рашка продукує таких імбіцилів тисячами, ще й на експорт вистачає
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25.06.2025 14:54 Ответить
Гнидота. Цікаво місцевий чи переміщений?
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25.06.2025 14:59 Ответить
потенційний навідник. А може вже навіть і діючий.
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25.06.2025 15:01 Ответить
100% діючий .
Можно навіть не питати, переламати все і крапка
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25.06.2025 15:06 Ответить
Тільки тяжкі статті!! Пособництво тероризму, держзрада, виправдовування агресії
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25.06.2025 15:05 Ответить
Надо было его закопать живьём на том же кладбище ...
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25.06.2025 15:13 Ответить
П'ята колона!
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25.06.2025 15:32 Ответить
Отбить ливер и выкинуть наюх за поребрик
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25.06.2025 16:22 Ответить
 
 