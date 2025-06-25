Кричал "Слава России" с триколором на похоронах военного: в Винницкой области мужчина взят под стражу на 60 суток

Жителя села Юзвин Винницкой области, который появился в публичном месте с флагом страны-агрессора и выкрикивал пророссийские лозунги во время похорон украинского защитника, взяли под стражу на 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Винницкого городского суда.

Следствием установлено, что подозреваемый вышел во двор с флагом РФ и выкрикивал "слава России!" во время церемонии прощания с погибшим военным. Кроме того, он оправдывал действия РФ, озвучивая нарративы о "праве России на советские территории".

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Как отметили в суде, мужчине инкриминируют уголовные правонарушения по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и изготовление и распространение материалов с оправданием агрессии.

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