УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4282 відвідувача онлайн
Новини Постраждалі внаслідок мінування Херсонщини
244 0

Двоє людей постраждали внаслідок наїзду на міну на Херсонщині

міна

У Бериславському районі Херсонщини мотоцикл наїхав на міну, постраждали дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Інцидент стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське. Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій. Внаслідок чого вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти з артилерії та БпЛА атакували Херсонщину: загинули дві людини, ще п’ять зазнали поранень

Автор: 

міна (379) Херсонська область (5942) Бериславський район (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 