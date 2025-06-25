Двоє людей постраждали внаслідок наїзду на міну на Херсонщині

У Бериславському районі Херсонщини мотоцикл наїхав на міну, постраждали дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Інцидент стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське. Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій. Внаслідок чого вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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