Окупанти з артилерії та БпЛА атакували Херсонщину: загинули дві людини, ще п’ять зазнали поранень
Упродовж дня середи, 25 червня, російські загарбники атакували низку населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих атаки дві людини загинули, ще п'ять зазнали поранень.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, а також БпЛА.
Зокрема, через внаслідок атаки ворожого безпілотника у селі Червоний Маяк близько 14:00 загинув 55-річний чоловік.
У селі Софіївка від наслідків російського артилерійського обстрілу орієнтовно 15:20 загинув 39-річний працівник садового товариства.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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Isolda Peres
показати весь коментар25.06.2025 20:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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