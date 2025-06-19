Росіяни скинули вибухівку з дрона у Бериславі на Херсонщині: постраждала місцева жителька

У місті Берислав Херсонської області російські військові скинули вибуховий пристрій з безпілотника на цивільну жінку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки постраждала 57-річна місцева мешканка. У неї діагностовано вибухову травму, контузію, забій грудної клітки та перелом ребер. Жінку госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

