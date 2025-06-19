РУС
Новости обстрелы Херсонщины
Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе на Херсонщине: пострадала местная жительница

В городе Берислав Херсонской области российские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданскую женщину.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки пострадала 57-летняя местная жительница. У нее диагностирована взрывная травма, контузия, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Женщину госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

