Оккупанты из артиллерии и БПЛА атаковали Херсонщину: погибли два человека, еще пятеро получили ранения

В течение дня среды, 25 июня, российские захватчики атаковали ряд населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских атак два человека погибли, еще пять получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне атаковали населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в том числе, и реактивной, а также БПЛА.

В частности, в результате атаки вражеского беспилотника в селе Красный Маяк около 14:00 погиб 55-летний мужчина.

В селе Софиевка от последствий российского артиллерийского обстрела ориентировочно 15:20 погиб 39-летний работник садового общества.

Начато досудебное расследование по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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