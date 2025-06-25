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Новости Пострадавшие в результате минирования Херсонщины
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Двое человек пострадали в результате наезда на мину на Херсонщине

міна

В Бериславском районе Херсонщины мотоцикл наехал на мину, пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Инцидент произошел на дороге между селами Белогорка и Брускинское. Двое 47-летних мужчин на мотоцикле наехали на взрывное устройство. В результате чего они получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты из артиллерии и БПЛА атаковали Херсонщину: погибли два человека, еще пять получили ранения

Автор: 

мина (313) Херсонская область (4951) Бериславский район (96)


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