Двое человек пострадали в результате наезда на мину на Херсонщине
В Бериславском районе Херсонщины мотоцикл наехал на мину, пострадали два человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Инцидент произошел на дороге между селами Белогорка и Брускинское. Двое 47-летних мужчин на мотоцикле наехали на взрывное устройство. В результате чего они получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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