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Новини Ситуація на фронті
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РФ намагалася вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, найбільше штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

Протягом 25 червня 2025 року зафіксовано 154 боєзіткнення Сил оборони України із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

За уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу 26 червня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Читайте: Сили оборони знешкодили 216 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) бойові дії (4184)


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Сирок, де ти? Де пабєдниє каментарії?
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26.06.2025 10:33 Відповісти
С какого Лешего на "Волынском направлении"противник обнаружется
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26.06.2025 12:57 Відповісти
 
 