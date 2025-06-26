РФ намагалася вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, найбільше штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ
Протягом 25 червня 2025 року зафіксовано 154 боєзіткнення Сил оборони України із російськими окупантами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
За уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.
На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
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