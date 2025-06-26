РФ пыталась вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, больше всего штурмов на Покровском направлении, - Генштаб
В течение 25 июня 2025 года зафиксировано 154 боестолкновения Сил обороны Украины с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
По уточненной информации, захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и осуществили 5902 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Водяное, Гранов, Охримовка, Григорьевка Харьковской области; Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Малиновка, Ольговское, Каменское Запорожской области; Ольговка, Таврийское Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надия, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.
На Северском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григорьевки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Вильне Поле, Перебудова и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении состоялось две тщетные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
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