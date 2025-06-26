РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7328 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
1 264 2

РФ пыталась вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, больше всего штурмов на Покровском направлении, - Генштаб

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

В течение 25 июня 2025 года зафиксировано 154 боестолкновения Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

По уточненной информации, захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и осуществили 5902 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Водяное, Гранов, Охримовка, Григорьевка Харьковской области; Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Малиновка, Ольговское, Каменское Запорожской области; Ольговка, Таврийское Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надия, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Северском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григорьевки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Вильне Поле, Перебудова и Шевченко.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Приднепровском направлении состоялось две тщетные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба 26 июня

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Читайте: Силы обороны обезвредили 216 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6571) боевые действия (4429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сирок, де ти? Де пабєдниє каментарії?
показать весь комментарий
26.06.2025 10:33 Ответить
С какого Лешего на "Волынском направлении"противник обнаружется
показать весь комментарий
26.06.2025 12:57 Ответить
 
 