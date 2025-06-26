Україна знову почала використовувати дрони Bayraktar у боях з РФ на фронті, - німецькі ЗМІ

Українська армія знову почала використовувати в боях з російськими загарбниками на передовій турецький дрон Bayraktar TB2.

Про це повідомляє німецький телеканал N-tv, передає Цензор.НЕТ.

Медіа нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за допомогою Bayraktar було досягнуто великих успіхів. Однак вже через деякий час він втратив своє значення.

Тепер же ця зброя проти окупантів знову повертається на поле бою.

Спершу, кілька днів тому, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа опублікував відео, в якому Bayraktar TB2 атакує і знищує російський військовий катер у річковій зоні Херсонської області.

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Як додає N-tv, це перше публічне використання турецького дрона українськими захисниками за кілька місяців.

"Дрон Bayraktar TB2 здобув світову популярність навесні 2022 року, після того, як Україна спочатку дуже успішно використовувала його проти російських танків і артилерійських систем. Після того як московські війська модернізували свою протиповітряну оборону та вдосконалили засоби радіоелектронної боротьби, дрон втратив своє значення і зник з поля бою", - повідомляє телеканал.

За даними порталу Euromaidanpress, поточне використання дрона Bayraktar в Херсонській області вказує на прогалини в російській протиповітряній обороні на півдні України.

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