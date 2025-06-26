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Новини Дрони проти окупантів Дрони Байрактар на фронті
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Україна знову почала використовувати дрони Bayraktar у боях з РФ на фронті, - німецькі ЗМІ

Дрон Байрактар

Українська армія знову почала використовувати в боях з російськими загарбниками на передовій турецький дрон Bayraktar TB2.

Про це повідомляє німецький телеканал N-tv, передає Цензор.НЕТ.

Медіа нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за допомогою Bayraktar було досягнуто великих успіхів. Однак вже через деякий час він втратив своє значення.

Тепер же ця зброя проти окупантів знову повертається на поле бою.

Спершу, кілька днів тому, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа опублікував відео, в якому Bayraktar TB2 атакує і знищує російський військовий катер у річковій зоні Херсонської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 414 бригади СБС зупинили російський танк та спалили дві БМП окупантів. ВIДЕО

Як додає N-tv, це перше публічне використання турецького дрона українськими захисниками за кілька місяців.

"Дрон Bayraktar TB2 здобув світову популярність навесні 2022 року, після того, як Україна спочатку дуже успішно використовувала його проти російських танків і артилерійських систем. Після того як московські війська модернізували свою протиповітряну оборону та вдосконалили засоби радіоелектронної боротьби, дрон втратив своє значення і зник з поля бою", - повідомляє телеканал.

За даними порталу Euromaidanpress, поточне використання дрона Bayraktar в Херсонській області вказує на прогалини в російській протиповітряній обороні на півдні України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробник "Байрактарів" купує стратегічну авіатехнічну компанію в Італії

Автор: 

безпілотник (4425) дрони (4997) Байрактар (192) війна в Україні (4978)


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Топ коментарі
+20
Байрактари по факту врятували Київ, коли спалили і перетворили на брухт ту 70-кілометрову колонну бронетехніки кацапів, що йшла по хорошо асфальтірованной дорогє, з півночі, у лютому 2022.
І збудував її не Порошенко.
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26.06.2025 21:23 Відповісти
+12
Слухаючи Стерненка май власні мізки - воно то звісно армії дороги потрібні , але ті дороги , що при наймогутнішому збудували , кацапи у перші дні вторгнення захопили на півдні та півночі . І як захоплені кацапами дороги нам допомогли ? ((( А от фразу " звісно можна виділити кошти на ЗСУ , але тоді на дороги не вистачить " не Стерненко сказав , ну а щодо суми , то тільки уяви що було б якби у перший місяць у нас було вдосталь " Вільхи " , "Верби " , "Нептунів " та хоча б сотня "Сапсанів" була .
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26.06.2025 21:42 Відповісти
+9
Скоро і про Патрона мабудь почуємо
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26.06.2025 21:27 Відповісти
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А ще планувалося побудувати завод з виробництва цих дронів, але я так розумію все закінчилося на етапі планування.
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26.06.2025 21:18 Відповісти
Завод із виробництва Bayraktar в Україні вже готовий на 80%, - гендиректор Джерело: https://censor.net/n3516637
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26.06.2025 21:40 Відповісти
А введення в експлуатацію заплановане на 2036 рік.
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26.06.2025 23:20 Відповісти
занадто гучно сказано.
правильні ше буде звучати так - Україна використовує залишки байрактарів які приписані до фльоти, всі инші згоріли в боях бо вороже ппо їх дуже легко збиває.
і провини порошенка за куплені байрактари немає, навпаки, вважаю що військові помилки діляться на ті яких можна було уникнути і на ті які нас чомусь вчать.
купівля байрактарів це з другої категорії.
тим більше порошенку ніхто нічого не давав і дуже мало продавав, тож байрактари що прославилися у війні гірних азерів проти диких племен вірмен тоді були круті і звучали дуже круто.
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26.06.2025 21:18 Відповісти
Байрактари по факту врятували Київ, коли спалили і перетворили на брухт ту 70-кілометрову колонну бронетехніки кацапів, що йшла по хорошо асфальтірованной дорогє, з півночі, у лютому 2022.
І збудував її не Порошенко.
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26.06.2025 21:23 Відповісти
раніше мені подобалася критика зеленського про асфальт.
потім асфальт зеленського залишився лише для баранів, розумні люди зрозуміли що кількість умовно зекономлених грошей на асфальт була витрачена в перший місяць боїв.
ми ще з 22 року воюємо на підсосі у заходу, наша війна це гроші/зброя/амуніція з-за кордону і наші люди.
а зараз ще веселіше.
бо стерненко сказав і я на власні вуха чув що асфальтування доріг це правильно і це потрібно нашій армії.
я не відчуваю себе більшим експертом в військових справах аніж стерненко, хто зна, може й так.
бо якщо так то, виходить, заднім числом ми виправдовуємо тупість зеленського.
херня яка-то.
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26.06.2025 21:32 Відповісти
Слухаючи Стерненка май власні мізки - воно то звісно армії дороги потрібні , але ті дороги , що при наймогутнішому збудували , кацапи у перші дні вторгнення захопили на півдні та півночі . І як захоплені кацапами дороги нам допомогли ? ((( А от фразу " звісно можна виділити кошти на ЗСУ , але тоді на дороги не вистачить " не Стерненко сказав , ну а щодо суми , то тільки уяви що було б якби у перший місяць у нас було вдосталь " Вільхи " , "Верби " , "Нептунів " та хоча б сотня "Сапсанів" була .
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26.06.2025 21:42 Відповісти
Палишся, зепіл
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26.06.2025 22:17 Відповісти
Тобто ти вважаєш що розкрадені і закатані в асфальт зеленим шоблом гроші - це було краще ніж було б витрати іх на розбудову і зміцнення арміі на розвиток ракетних програм і виготовлення ракет і іншого озброєння ? І ти після цього ще когось тут називаєш бидлом і баранами? Ну що тут сказати? Культура поведінки і рівень мислення типового ЗЕбуіна в усій красі......
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26.06.2025 22:38 Відповісти
Ти непогане щось курнув що так вставило (( Колони кацапів знищили українські артилеристи ( я їх тоді наслухався вдосталь , аж душа співала коли по кацапах лупили ) , а те що для таких як ти показували картинки про непереможних байрактарів , то нічого дивного , дехто на радощах тоді верещав що нам і танків не потрібно бо все байрактари "порішають " ((((
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26.06.2025 21:35 Відповісти
Не палю, і тобі не раджу. Бо дихалку посадиш.
А що я поганого сказав про хлопців з 43-ї ОАБ з САУ 2С7 "Піон"?
Дві батареї "Піон" були розгорнуті на Троєщині, і на Святошині. На підступах до Києва.
А Байрактари були королями автостради, особливо класно палили на трасі кацапські паливозаправники.
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26.06.2025 21:50 Відповісти
Ну, ну (( А іще кацапські дрони банками огірків збивали (( Особливо багато кацапні знищили ті , що придбані за збори Притули і наводилися із його супутника . Не роби із Байрактара вундервафлю , бо якби не українські хлопці від піхотинця до танкіста , артилериста , пілота, що своїми життями жертвували , то гріш ціна тим безпілотникам . Колони тоді хлопці з РПГ зупиняли , а не безпілотники .
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26.06.2025 22:06 Відповісти
На початку квітня 2022 року Кремль поскаржився владі Туреччини на використання українськими військовими «Bayraktar TB2».

«Байрактар» відволікав ППО російського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) крейсера «Москва», щоб корабель уразили українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) ракети «Нептун»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-74 [74].
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26.06.2025 22:29 Відповісти
Заспокойся трішки , бо таке враження , що ти - розробник цього безпілотника . Так ненароком допишешся що мацкву взагалі Байрактар утопив , а не Нептун
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26.06.2025 22:34 Відповісти
P.S. Нещодавно Трумп так як ти із запалом розповідав що якби він не дав джавелінів , то кацапи Україну "за три дня " у 2022 взяли Правда , статистика ніби у бік Стугни схиляється ,
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26.06.2025 22:36 Відповісти
спалили 70 кілометрову колонну бронетіхніки ?! тебе коли с дурки виписали ?! нічого вони там не спалили.
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26.06.2025 21:59 Відповісти
Судячи з реєстрації - сьогодні
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26.06.2025 22:09 Відповісти
TB2 сыграл важную роль в замедлении и отраженииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-127 [125] вторжения: Bayraktar использовался для определения целей, корректировки огня артиллерии, обеспечении поддержки с воздуха, уничтожения колонн снабженияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-128 [126]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-129 [127], а также российских систем ПВО: «Панцирь-С1», «Тор», «Бук», «Стрела-10», ЗУ-23-2https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:20-130 [128], артиллерии и РСЗО: гаубицы 2А65 и БМ-27 «Ураган»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-72 [72]. Также отмечается эффективное использование против бронетанковых колоннhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:19-126 [124]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-131 [129]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-132 [130].

В начале мая 2022 года, в ходе атаки ВСУ на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) остров Змеиный, с помощью Bayraktar были уничтожены 4 патрульных катера «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160 Раптор»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-133 [131]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-134 [132], 1 десантный катер «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_11770 Серна»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-135 [133], 3 системы ПВО, командный пункт и склад боеприпасов на острове. 7 мая Bayraktar уничтожил транспортный вертолет Ми-8 во время выгрузки российского десантаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:20-130 [128]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-136 [134]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-137 [135]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-138 [136].
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26.06.2025 22:13 Відповісти
На початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання. Згодом компанія «Baykar Tech» погодилася відправити додаткові. Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ППО. Проте практика показала навпаки високу ефективність і стійкість «Байрактарів», що пояснюється їхніми цілями: колони техніки, розташовані на відкритій місцевостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:2-64 [64]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Повітряні сили України 28 лютого підтвердили 2 удари по російських цілях з «Байрактарів»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-65 [65]: безпілотники знищили колону російської техніки на Херсонщиніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-66 [66] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) ЗРК «Бук» біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD Малинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-67 [67].

2 березня 2022 року за допомогою «Байрактарів» вдалося знищити близько 180 одиниць російської техніки поблизу с. Пустовійтівка та с. Бишкінь Сумської областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-68 [68]. Завдяки атаці «Байрактара» українські військові змогли захопити й дослідити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11 «Панцирь»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-69 [69]. 12 березня «Байрактар» знищив російську реактивну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-27_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB систему залпового вогню «Ураган»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-70 [70]. Ці безпілотники знищили один зі штабів 35-ї армії РФ, кілька засобів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 РЕБ та штабів меншого рівняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:3-22 [22].
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26.06.2025 22:11 Відповісти
Так багато тексту ...... Воно звісно з метою пропаганди класно , але ти краще напиши скільки тексту про ********** до Байрактара і на що вони здатні , а відео як кацапи тікають від гаубиці бо Байрактар скинув ********* вагою 100 грамів я іще до 2022 бачив , от тільки задеклароване знищення гармати викликало великий сумнів . P.S. Я не проти того що Байрактар виконав свою роль на початку 2022 року , але не малюй з нього ікону - ворога зупинили ЗСУшники та добровольці ціною власних життів , а не Байрактари.
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26.06.2025 22:30 Відповісти
Чувирла - ти МАНІПУЛЮЄШ !

Тут мова про Байрактар !
А про полеглих хлопців з Тероборони і ЗСУ, ну помовч.
Ти і я живі.
Завдяки їм.
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26.06.2025 22:35 Відповісти
Чмонька сьогоднішня ! Тебе , вочевидь , дійсно з дурки сьогодні виписали ? То може пора туди повернутися , ідіоте ?
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26.06.2025 22:38 Відповісти
«100 граммів»? це стількі мізків у твоїй макітрі.

А у «Байрактара»:

Озброєння

Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.
А саме:

інтелектуальні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/MAM_(Smart_Micro_Munition) MAM: керовані MAM-C (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколково-фугасні) і MAM-L (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 термобаричні)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-27 [27];протитанкові ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS дальньої діїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-28 [28];ракети Roketsan Cirit (70 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-29 [29];лазерно керовані ракети TUBITAK-SAGE BOZOKhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-30 [30];бомби TUBITAK-SAGE TOGAN (81 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-31 [31];модульні ********** (з двигунами і без, з різними боєголовками) TUBITAK-SAGE KUZGUNhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-32 [32].
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26.06.2025 22:49 Відповісти
лікуйся , чмонька !
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26.06.2025 23:39 Відповісти
Volodymyr Serdiuk ....«але ти краще напиши скільки тексту про ********** до Байрактара і на що вони здатні»(с)

Попроси свого психіатра, хай він тобі прочитає:

«А у «Байрактара» озброєння:
Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.
А саме: інтелектуальні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/MAM_(Smart_Micro_Munition) MAM: керовані MAM-C (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколково-фугасні) і MAM-L (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 термобаричні)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-27 [27];протитанкові ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS дальньої діїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-28 [28];ракети Roketsan Cirit (70 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-29 [29];лазерно керовані ракети TUBITAK-SAGE BOZOKhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-30 [30];бомби TUBITAK-SAGE TOGAN (81 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-31 [31];модульні ********** (з двигунами і без, з різними боєголовками) TUBITAK-SAGE KUZGUNhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-32 [32].
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26.06.2025 23:55 Відповісти
Коли тебе вилікують - ти , ідіоте , почитай що із цього у нас було в 2022 , коли ти Байрактарами "колони на 70 км розбивав " . А тепер іди сюди => , бо я краще аніж тобі , дурню відписуватися , Черника послухаю .
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27.06.2025 00:01 Відповісти
Колони були знищені в першу чергу артилеристами, був на блокпості біля Києва і безперервно арта била. Колону кадирівців і москалів в Бучі там після арти металобрухт лишився і відео є. Байрактари допомагали, але не вирішували.

https://www.youtube.com/watch?v=llGxQuC9vDI
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26.06.2025 22:32 Відповісти
Мова тут про ефективну роботу ТР2 «Байрактар.»
А про супер роботу 43-ї ОАБ з САУ 2С7, хто знає той знає.
Особливо ті кацапи, що в сидорах мали «парадку».
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26.06.2025 22:39 Відповісти
Та зник він скоріше за все, бо закінчився...
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26.06.2025 21:18 Відповісти
тут нещодавно Гордон Дімон сповістив що ми вже маємо балістику. Не повірю доки масквасіті не засипле склом. А скла там квадратні кілометри.
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26.06.2025 21:19 Відповісти
Дімон рік тому вже казав що "вайна фсьо" , правда , на початку 2014 він так само казав що нас мємарандум будапєшстскій защітіт , а на початку 2022 що ***** нє нападьот. Дімон завдяки тому що багато язиком теліпає - доларовий мультимільйонер , від жиру навіть цукерки випускає " г@нд"н в шоколаді " (((
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26.06.2025 21:47 Відповісти
Це інформаці, для прутіна і фсб, від повідомлення німецького телеканалу https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-holt-Bayraktar-Drohne-zurueck-an-die-Front-article25861740.html N-tv ??
Українцям своє робити, а прутіну та фсб, злив німецький телеканал https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-holt-Bayraktar-Drohne-zurueck-an-die-Front-article25861740.html N-tv
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26.06.2025 21:23 Відповісти
Два роки нам вішали лапшу що "він використовується" хоч новин немає...
І ось... він ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
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26.06.2025 21:23 Відповісти
Скоро і про Патрона мабудь почуємо
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26.06.2025 21:27 Відповісти
Його ВМФ використовує і використовував як розвідника, вони про це часто згадували!!! Пройдись по ютубу!!!
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26.06.2025 22:08 Відповісти
Та тут багато наслухавшихся спєців, типу:
«(( Колони кацапів знищили українські артилеристи ( я їх тоді наслухався вдосталь »
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26.06.2025 22:16 Відповісти
Все правильно ти сказав!!! А на "спеців" забий!!!
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26.06.2025 22:19 Відповісти
Так він же пес. Його й потрібно використовувати як розвідника.
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26.06.2025 22:39 Відповісти
Давно перевели в ВМС, где и занимаются в основном разведкой.
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26.06.2025 21:51 Відповісти
Перекладаємо на зрозумілу мову: військове ППО засрашки на лінії фронту (радари, пускові, РЕБ, РЕР тощо) настільки розвалене та виснажене, що Україна може застосовувати досить старий вже дрон - Bayraktar TB2 , який припинили масово використовувати ще в 2022 році з-за стабілізації фронту та налагодження засрашинцями системно ППО на лінії бойового зіткнення, що спричинило досить помітні втрати цих дронів.

Тобто, якщо застосовують, значить ризики втрати дронів знизились. А це можливо тільки якщо військове ППО засрашки - кардинально деградувало.
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26.06.2025 21:53 Відповісти
Старий?

«К 2024 году Bayraktar TB2 является одним из самых продаваемых ударных БПЛА в мире, а компания https://ru.wikipedia.org/wiki/Baykar Baykar Makina, производящая Bayraktar TB2, впервые вошла в топ-100 компаний производителей оружия и поставщиков военных услуг: доходы компании выросли на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтингеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-7 [7].

В Китае появилась своя копия данного аппарата.https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-8 [8]»
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26.06.2025 22:17 Відповісти
застосовують тільки над акваторіями - де немає ППО
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26.06.2025 22:19 Відповісти
Его можно использовать в борьбе с "шахедами" оснастив ракетами малого радиуса( по типу используемых в ПЗРК) или пулемётными контейнерами?
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26.06.2025 23:59 Відповісти
 
 