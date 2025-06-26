Украина снова начала использовать дроны Bayraktar в боях с РФ на фронте, - СМИ Германии

Украинская армия снова начала использовать в боях с российскими захватчиками на передовой турецкий дрон Bayraktar TB2.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv, передает Цензор.НЕТ.

Медиа напоминает, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину с помощью Bayraktar были достигнуты большие успехи. Однако уже через некоторое время он утратил свое значение.

Теперь же это оружие против оккупантов снова возвращается на поле боя.

Сначала, несколько дней назад, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео, в котором Bayraktar TB2 атакует и уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонской области.

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Как добавляет N-tv, это первое публичное использование турецкого дрона украинскими защитниками за несколько месяцев.

"Дрон Bayraktar TB2 получил мировую известность весной 2022 года, после того, как Украина сначала очень успешно использовала его против российских танков и артиллерийских систем. После того как московские войска модернизировали свою противовоздушную оборону и усовершенствовали средства радиоэлектронной борьбы, дрон потерял свое значение и исчез с поля боя", - сообщает телеканал.

По данным портала Euromaidanpress, текущее использование дрона Bayraktar в Херсонской области указывает на пробелы в российской противовоздушной обороне на юге Украины.

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