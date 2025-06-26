РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8901 посетитель онлайн
Новости Дроны против оккупантов Дроны Байрактар против россиян
6 032 43

Украина снова начала использовать дроны Bayraktar в боях с РФ на фронте, - СМИ Германии

Дрон Байрактар

Украинская армия снова начала использовать в боях с российскими захватчиками на передовой турецкий дрон Bayraktar TB2.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv, передает Цензор.НЕТ.

Медиа напоминает, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину с помощью Bayraktar были достигнуты большие успехи. Однако уже через некоторое время он утратил свое значение.

Теперь же это оружие против оккупантов снова возвращается на поле боя.

Сначала, несколько дней назад, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео, в котором Bayraktar TB2 атакует и уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый Bayraktar TB3 готовится к первому полету. Он будет взлетать с кораблей. ФОТО

Как добавляет N-tv, это первое публичное использование турецкого дрона украинскими защитниками за несколько месяцев.

"Дрон Bayraktar TB2 получил мировую известность весной 2022 года, после того, как Украина сначала очень успешно использовала его против российских танков и артиллерийских систем. После того как московские войска модернизировали свою противовоздушную оборону и усовершенствовали средства радиоэлектронной борьбы, дрон потерял свое значение и исчез с поля боя", - сообщает телеканал.

По данным портала Euromaidanpress, текущее использование дрона Bayraktar в Херсонской области указывает на пробелы в российской противовоздушной обороне на юге Украины.

Также читайте: "Байрактары" стали менее эффективными из-за улучшенной российской ПВО, - СМИ

Автор: 

беспилотник (3842) дроны (4189) Байрактар (140) война в Украине (4942)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Байрактари по факту врятували Київ, коли спалили і перетворили на брухт ту 70-кілометрову колонну бронетехніки кацапів, що йшла по хорошо асфальтірованной дорогє, з півночі, у лютому 2022.
І збудував її не Порошенко.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:23 Ответить
+12
Слухаючи Стерненка май власні мізки - воно то звісно армії дороги потрібні , але ті дороги , що при наймогутнішому збудували , кацапи у перші дні вторгнення захопили на півдні та півночі . І як захоплені кацапами дороги нам допомогли ? ((( А от фразу " звісно можна виділити кошти на ЗСУ , але тоді на дороги не вистачить " не Стерненко сказав , ну а щодо суми , то тільки уяви що було б якби у перший місяць у нас було вдосталь " Вільхи " , "Верби " , "Нептунів " та хоча б сотня "Сапсанів" була .
показать весь комментарий
26.06.2025 21:42 Ответить
+9
Скоро і про Патрона мабудь почуємо
показать весь комментарий
26.06.2025 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ще планувалося побудувати завод з виробництва цих дронів, але я так розумію все закінчилося на етапі планування.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:18 Ответить
Завод із виробництва Bayraktar в Україні вже готовий на 80%, - гендиректор Джерело: https://censor.net/n3516637
показать весь комментарий
26.06.2025 21:40 Ответить
А введення в експлуатацію заплановане на 2036 рік.
показать весь комментарий
26.06.2025 23:20 Ответить
занадто гучно сказано.
правильні ше буде звучати так - Україна використовує залишки байрактарів які приписані до фльоти, всі инші згоріли в боях бо вороже ппо їх дуже легко збиває.
і провини порошенка за куплені байрактари немає, навпаки, вважаю що військові помилки діляться на ті яких можна було уникнути і на ті які нас чомусь вчать.
купівля байрактарів це з другої категорії.
тим більше порошенку ніхто нічого не давав і дуже мало продавав, тож байрактари що прославилися у війні гірних азерів проти диких племен вірмен тоді були круті і звучали дуже круто.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:18 Ответить
Байрактари по факту врятували Київ, коли спалили і перетворили на брухт ту 70-кілометрову колонну бронетехніки кацапів, що йшла по хорошо асфальтірованной дорогє, з півночі, у лютому 2022.
І збудував її не Порошенко.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:23 Ответить
раніше мені подобалася критика зеленського про асфальт.
потім асфальт зеленського залишився лише для баранів, розумні люди зрозуміли що кількість умовно зекономлених грошей на асфальт була витрачена в перший місяць боїв.
ми ще з 22 року воюємо на підсосі у заходу, наша війна це гроші/зброя/амуніція з-за кордону і наші люди.
а зараз ще веселіше.
бо стерненко сказав і я на власні вуха чув що асфальтування доріг це правильно і це потрібно нашій армії.
я не відчуваю себе більшим експертом в військових справах аніж стерненко, хто зна, може й так.
бо якщо так то, виходить, заднім числом ми виправдовуємо тупість зеленського.
херня яка-то.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:32 Ответить
Слухаючи Стерненка май власні мізки - воно то звісно армії дороги потрібні , але ті дороги , що при наймогутнішому збудували , кацапи у перші дні вторгнення захопили на півдні та півночі . І як захоплені кацапами дороги нам допомогли ? ((( А от фразу " звісно можна виділити кошти на ЗСУ , але тоді на дороги не вистачить " не Стерненко сказав , ну а щодо суми , то тільки уяви що було б якби у перший місяць у нас було вдосталь " Вільхи " , "Верби " , "Нептунів " та хоча б сотня "Сапсанів" була .
показать весь комментарий
26.06.2025 21:42 Ответить
Палишся, зепіл
показать весь комментарий
26.06.2025 22:17 Ответить
Тобто ти вважаєш що розкрадені і закатані в асфальт зеленим шоблом гроші - це було краще ніж було б витрати іх на розбудову і зміцнення арміі на розвиток ракетних програм і виготовлення ракет і іншого озброєння ? І ти після цього ще когось тут називаєш бидлом і баранами? Ну що тут сказати? Культура поведінки і рівень мислення типового ЗЕбуіна в усій красі......
показать весь комментарий
26.06.2025 22:38 Ответить
Ти непогане щось курнув що так вставило (( Колони кацапів знищили українські артилеристи ( я їх тоді наслухався вдосталь , аж душа співала коли по кацапах лупили ) , а те що для таких як ти показували картинки про непереможних байрактарів , то нічого дивного , дехто на радощах тоді верещав що нам і танків не потрібно бо все байрактари "порішають " ((((
показать весь комментарий
26.06.2025 21:35 Ответить
Не палю, і тобі не раджу. Бо дихалку посадиш.
А що я поганого сказав про хлопців з 43-ї ОАБ з САУ 2С7 "Піон"?
Дві батареї "Піон" були розгорнуті на Троєщині, і на Святошині. На підступах до Києва.
А Байрактари були королями автостради, особливо класно палили на трасі кацапські паливозаправники.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:50 Ответить
Ну, ну (( А іще кацапські дрони банками огірків збивали (( Особливо багато кацапні знищили ті , що придбані за збори Притули і наводилися із його супутника . Не роби із Байрактара вундервафлю , бо якби не українські хлопці від піхотинця до танкіста , артилериста , пілота, що своїми життями жертвували , то гріш ціна тим безпілотникам . Колони тоді хлопці з РПГ зупиняли , а не безпілотники .
показать весь комментарий
26.06.2025 22:06 Ответить
На початку квітня 2022 року Кремль поскаржився владі Туреччини на використання українськими військовими «Bayraktar TB2».

«Байрактар» відволікав ППО російського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) крейсера «Москва», щоб корабель уразили українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) ракети «Нептун»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-74 [74].
показать весь комментарий
26.06.2025 22:29 Ответить
Заспокойся трішки , бо таке враження , що ти - розробник цього безпілотника . Так ненароком допишешся що мацкву взагалі Байрактар утопив , а не Нептун
показать весь комментарий
26.06.2025 22:34 Ответить
P.S. Нещодавно Трумп так як ти із запалом розповідав що якби він не дав джавелінів , то кацапи Україну "за три дня " у 2022 взяли Правда , статистика ніби у бік Стугни схиляється ,
показать весь комментарий
26.06.2025 22:36 Ответить
спалили 70 кілометрову колонну бронетіхніки ?! тебе коли с дурки виписали ?! нічого вони там не спалили.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:59 Ответить
Судячи з реєстрації - сьогодні
показать весь комментарий
26.06.2025 22:09 Ответить
TB2 сыграл важную роль в замедлении и отраженииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-127 [125] вторжения: Bayraktar использовался для определения целей, корректировки огня артиллерии, обеспечении поддержки с воздуха, уничтожения колонн снабженияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-128 [126]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-129 [127], а также российских систем ПВО: «Панцирь-С1», «Тор», «Бук», «Стрела-10», ЗУ-23-2https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:20-130 [128], артиллерии и РСЗО: гаубицы 2А65 и БМ-27 «Ураган»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-72 [72]. Также отмечается эффективное использование против бронетанковых колоннhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:19-126 [124]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-131 [129]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-132 [130].

В начале мая 2022 года, в ходе атаки ВСУ на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) остров Змеиный, с помощью Bayraktar были уничтожены 4 патрульных катера «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160 Раптор»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-133 [131]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-134 [132], 1 десантный катер «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_11770 Серна»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-135 [133], 3 системы ПВО, командный пункт и склад боеприпасов на острове. 7 мая Bayraktar уничтожил транспортный вертолет Ми-8 во время выгрузки российского десантаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:20-130 [128]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-136 [134]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-137 [135]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-138 [136].
показать весь комментарий
26.06.2025 22:13 Ответить
На початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання. Згодом компанія «Baykar Tech» погодилася відправити додаткові. Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ППО. Проте практика показала навпаки високу ефективність і стійкість «Байрактарів», що пояснюється їхніми цілями: колони техніки, розташовані на відкритій місцевостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:2-64 [64]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Повітряні сили України 28 лютого підтвердили 2 удари по російських цілях з «Байрактарів»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-65 [65]: безпілотники знищили колону російської техніки на Херсонщиніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-66 [66] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) ЗРК «Бук» біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD Малинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-67 [67].

2 березня 2022 року за допомогою «Байрактарів» вдалося знищити близько 180 одиниць російської техніки поблизу с. Пустовійтівка та с. Бишкінь Сумської областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-68 [68]. Завдяки атаці «Байрактара» українські військові змогли захопити й дослідити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11 «Панцирь»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-69 [69]. 12 березня «Байрактар» знищив російську реактивну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-27_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB систему залпового вогню «Ураган»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-70 [70]. Ці безпілотники знищили один зі штабів 35-ї армії РФ, кілька засобів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 РЕБ та штабів меншого рівняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:3-22 [22].
показать весь комментарий
26.06.2025 22:11 Ответить
Так багато тексту ...... Воно звісно з метою пропаганди класно , але ти краще напиши скільки тексту про ********** до Байрактара і на що вони здатні , а відео як кацапи тікають від гаубиці бо Байрактар скинув ********* вагою 100 грамів я іще до 2022 бачив , от тільки задеклароване знищення гармати викликало великий сумнів . P.S. Я не проти того що Байрактар виконав свою роль на початку 2022 року , але не малюй з нього ікону - ворога зупинили ЗСУшники та добровольці ціною власних життів , а не Байрактари.
показать весь комментарий
26.06.2025 22:30 Ответить
Чувирла - ти МАНІПУЛЮЄШ !

Тут мова про Байрактар !
А про полеглих хлопців з Тероборони і ЗСУ, ну помовч.
Ти і я живі.
Завдяки їм.
показать весь комментарий
26.06.2025 22:35 Ответить
Чмонька сьогоднішня ! Тебе , вочевидь , дійсно з дурки сьогодні виписали ? То може пора туди повернутися , ідіоте ?
показать весь комментарий
26.06.2025 22:38 Ответить
«100 граммів»? це стількі мізків у твоїй макітрі.

А у «Байрактара»:

Озброєння

Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.
А саме:

інтелектуальні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/MAM_(Smart_Micro_Munition) MAM: керовані MAM-C (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколково-фугасні) і MAM-L (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 термобаричні)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-27 [27];протитанкові ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS дальньої діїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-28 [28];ракети Roketsan Cirit (70 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-29 [29];лазерно керовані ракети TUBITAK-SAGE BOZOKhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-30 [30];бомби TUBITAK-SAGE TOGAN (81 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-31 [31];модульні ********** (з двигунами і без, з різними боєголовками) TUBITAK-SAGE KUZGUNhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-32 [32].
показать весь комментарий
26.06.2025 22:49 Ответить
Колони були знищені в першу чергу артилеристами, був на блокпості біля Києва і безперервно арта била. Колону кадирівців і москалів в Бучі там після арти металобрухт лишився і відео є. Байрактари допомагали, але не вирішували.

https://www.youtube.com/watch?v=llGxQuC9vDI
показать весь комментарий
26.06.2025 22:32 Ответить
Мова тут про ефективну роботу ТР2 «Байрактар.»
А про супер роботу 43-ї ОАБ з САУ 2С7, хто знає той знає.
Особливо ті кацапи, що в сидорах мали «парадку».
показать весь комментарий
26.06.2025 22:39 Ответить
Та зник він скоріше за все, бо закінчився...
показать весь комментарий
26.06.2025 21:18 Ответить
тут нещодавно Гордон Дімон сповістив що ми вже маємо балістику. Не повірю доки масквасіті не засипле склом. А скла там квадратні кілометри.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:19 Ответить
Дімон рік тому вже казав що "вайна фсьо" , правда , на початку 2014 він так само казав що нас мємарандум будапєшстскій защітіт , а на початку 2022 що ***** нє нападьот. Дімон завдяки тому що багато язиком теліпає - доларовий мультимільйонер , від жиру навіть цукерки випускає " г@нд"н в шоколаді " (((
показать весь комментарий
26.06.2025 21:47 Ответить
Це інформаці, для прутіна і фсб, від повідомлення німецького телеканалу https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-holt-Bayraktar-Drohne-zurueck-an-die-Front-article25861740.html N-tv ??
Українцям своє робити, а прутіну та фсб, злив німецький телеканал https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-holt-Bayraktar-Drohne-zurueck-an-die-Front-article25861740.html N-tv
показать весь комментарий
26.06.2025 21:23 Ответить
Два роки нам вішали лапшу що "він використовується" хоч новин немає...
І ось... він ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
показать весь комментарий
26.06.2025 21:23 Ответить
Скоро і про Патрона мабудь почуємо
показать весь комментарий
26.06.2025 21:27 Ответить
Його ВМФ використовує і використовував як розвідника, вони про це часто згадували!!! Пройдись по ютубу!!!
показать весь комментарий
26.06.2025 22:08 Ответить
Та тут багато наслухавшихся спєців, типу:
«(( Колони кацапів знищили українські артилеристи ( я їх тоді наслухався вдосталь »
показать весь комментарий
26.06.2025 22:16 Ответить
Все правильно ти сказав!!! А на "спеців" забий!!!
показать весь комментарий
26.06.2025 22:19 Ответить
Так він же пес. Його й потрібно використовувати як розвідника.
показать весь комментарий
26.06.2025 22:39 Ответить
Давно перевели в ВМС, где и занимаются в основном разведкой.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:51 Ответить
Перекладаємо на зрозумілу мову: військове ППО засрашки на лінії фронту (радари, пускові, РЕБ, РЕР тощо) настільки розвалене та виснажене, що Україна може застосовувати досить старий вже дрон - Bayraktar TB2 , який припинили масово використовувати ще в 2022 році з-за стабілізації фронту та налагодження засрашинцями системно ППО на лінії бойового зіткнення, що спричинило досить помітні втрати цих дронів.

Тобто, якщо застосовують, значить ризики втрати дронів знизились. А це можливо тільки якщо військове ППО засрашки - кардинально деградувало.
показать весь комментарий
26.06.2025 21:53 Ответить
Старий?

«К 2024 году Bayraktar TB2 является одним из самых продаваемых ударных БПЛА в мире, а компания https://ru.wikipedia.org/wiki/Baykar Baykar Makina, производящая Bayraktar TB2, впервые вошла в топ-100 компаний производителей оружия и поставщиков военных услуг: доходы компании выросли на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтингеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-7 [7].

В Китае появилась своя копия данного аппарата.https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-8 [8]»
показать весь комментарий
26.06.2025 22:17 Ответить
застосовують тільки над акваторіями - де немає ППО
показать весь комментарий
26.06.2025 22:19 Ответить
 
 