Украина снова начала использовать дроны Bayraktar в боях с РФ на фронте, - СМИ Германии
Украинская армия снова начала использовать в боях с российскими захватчиками на передовой турецкий дрон Bayraktar TB2.
Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv, передает Цензор.НЕТ.
Медиа напоминает, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину с помощью Bayraktar были достигнуты большие успехи. Однако уже через некоторое время он утратил свое значение.
Теперь же это оружие против оккупантов снова возвращается на поле боя.
Сначала, несколько дней назад, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео, в котором Bayraktar TB2 атакует и уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонской области.
Как добавляет N-tv, это первое публичное использование турецкого дрона украинскими защитниками за несколько месяцев.
"Дрон Bayraktar TB2 получил мировую известность весной 2022 года, после того, как Украина сначала очень успешно использовала его против российских танков и артиллерийских систем. После того как московские войска модернизировали свою противовоздушную оборону и усовершенствовали средства радиоэлектронной борьбы, дрон потерял свое значение и исчез с поля боя", - сообщает телеканал.
По данным портала Euromaidanpress, текущее использование дрона Bayraktar в Херсонской области указывает на пробелы в российской противовоздушной обороне на юге Украины.
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правильні ше буде звучати так - Україна використовує залишки байрактарів які приписані до фльоти, всі инші згоріли в боях бо вороже ппо їх дуже легко збиває.
і провини порошенка за куплені байрактари немає, навпаки, вважаю що військові помилки діляться на ті яких можна було уникнути і на ті які нас чомусь вчать.
купівля байрактарів це з другої категорії.
тим більше порошенку ніхто нічого не давав і дуже мало продавав, тож байрактари що прославилися у війні гірних азерів проти диких племен вірмен тоді були круті і звучали дуже круто.
І збудував її не Порошенко.
потім асфальт зеленського залишився лише для баранів, розумні люди зрозуміли що кількість умовно зекономлених грошей на асфальт була витрачена в перший місяць боїв.
ми ще з 22 року воюємо на підсосі у заходу, наша війна це гроші/зброя/амуніція з-за кордону і наші люди.
а зараз ще веселіше.
бо стерненко сказав і я на власні вуха чув що асфальтування доріг це правильно і це потрібно нашій армії.
я не відчуваю себе більшим експертом в військових справах аніж стерненко, хто зна, може й так.
бо якщо так то, виходить, заднім числом ми виправдовуємо тупість зеленського.
херня яка-то.
А що я поганого сказав про хлопців з 43-ї ОАБ з САУ 2С7 "Піон"?
Дві батареї "Піон" були розгорнуті на Троєщині, і на Святошині. На підступах до Києва.
А Байрактари були королями автостради, особливо класно палили на трасі кацапські паливозаправники.
«Байрактар» відволікав ППО російського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) крейсера «Москва», щоб корабель уразили українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) ракети «Нептун»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-74 [74].
В начале мая 2022 года, в ходе атаки ВСУ на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) остров Змеиный, с помощью Bayraktar были уничтожены 4 патрульных катера «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160 Раптор»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-133 [131]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-134 [132], 1 десантный катер «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_11770 Серна»https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-135 [133], 3 системы ПВО, командный пункт и склад боеприпасов на острове. 7 мая Bayraktar уничтожил транспортный вертолет Ми-8 во время выгрузки российского десантаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:20-130 [128]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-136 [134]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-137 [135]https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-138 [136].
2 березня 2022 року за допомогою «Байрактарів» вдалося знищити близько 180 одиниць російської техніки поблизу с. Пустовійтівка та с. Бишкінь Сумської областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-68 [68]. Завдяки атаці «Байрактара» українські військові змогли захопити й дослідити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11 «Панцирь»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-69 [69]. 12 березня «Байрактар» знищив російську реактивну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-27_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB систему залпового вогню «Ураган»https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-70 [70]. Ці безпілотники знищили один зі штабів 35-ї армії РФ, кілька засобів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 РЕБ та штабів меншого рівняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:3-22 [22].
Тут мова про Байрактар !
А про полеглих хлопців з Тероборони і ЗСУ, ну помовч.
Ти і я живі.
Завдяки їм.
А у «Байрактара»:
Озброєння
Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.
А саме:
інтелектуальні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/MAM_(Smart_Micro_Munition) MAM: керовані MAM-C (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколково-фугасні) і MAM-L (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 термобаричні)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-27 [27];протитанкові ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS дальньої діїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-28 [28];ракети Roketsan Cirit (70 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-29 [29];лазерно керовані ракети TUBITAK-SAGE BOZOKhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-30 [30];бомби TUBITAK-SAGE TOGAN (81 mm)https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-31 [31];модульні ********** (з двигунами і без, з різними боєголовками) TUBITAK-SAGE KUZGUNhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-32 [32].
https://www.youtube.com/watch?v=llGxQuC9vDI
А про супер роботу 43-ї ОАБ з САУ 2С7, хто знає той знає.
Особливо ті кацапи, що в сидорах мали «парадку».
Українцям своє робити, а прутіну та фсб, злив німецький телеканал https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-holt-Bayraktar-Drohne-zurueck-an-die-Front-article25861740.html N-tv
І ось... він ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
«(( Колони кацапів знищили українські артилеристи ( я їх тоді наслухався вдосталь »
Тобто, якщо застосовують, значить ризики втрати дронів знизились. А це можливо тільки якщо військове ППО засрашки - кардинально деградувало.
«К 2024 году Bayraktar TB2 является одним из самых продаваемых ударных БПЛА в мире, а компания https://ru.wikipedia.org/wiki/Baykar Baykar Makina, производящая Bayraktar TB2, впервые вошла в топ-100 компаний производителей оружия и поставщиков военных услуг: доходы компании выросли на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтингеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-7 [7].
В Китае появилась своя копия данного аппарата.https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-8 [8]»