Пілоти 414 бригади СБС зупинили російський танк та спалили дві БМП окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS з 414 бригади СБС зупинили російський танк та спалили дві БМП окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Галина Боброва #582785
показати весь коментар26.06.2025 18:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар26.06.2025 19:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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