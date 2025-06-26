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Пілоти 414 бригади СБС зупинили російський танк та спалили дві БМП окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS з 414 бригади СБС зупинили російський танк та спалили дві БМП окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

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танк (2095) дрони (5012) БМП (417) Сили безпілотних систем (121) 414 Птахи Мадяра (7)


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Классный боевик от Уорнер бразерс!
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26.06.2025 18:17 Відповісти
чому ж ми стрімко відступаємо?
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26.06.2025 19:28 Відповісти
 
 