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Пилоты 414-й бригады СБС остановили российский танк и сожгли две БМП оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS из 414 бригады СБС остановили российский танк и сожгли две БМП оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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танк (2283) дроны (4205) БМП (407) 414 Птахи Мадяра (7)


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Классный боевик от Уорнер бразерс!
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26.06.2025 18:17 Ответить
чому ж ми стрімко відступаємо?
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26.06.2025 19:28 Ответить
 
 