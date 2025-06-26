Пилоты 414-й бригады СБС остановили российский танк и сожгли две БМП оккупантов. ВИДЕО
Пилоты FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS из 414 бригады СБС остановили российский танк и сожгли две БМП оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Галина Боброва #582785
показать весь комментарий26.06.2025 18:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий26.06.2025 19:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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