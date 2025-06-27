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Новини переговори з РФ
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Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру, - Умєров

Умеров розповів скільки військовослужбовців КНДР воюють на війні в Україні

Уперше ініціатива ceasefire прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні. Він публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі терміни.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", - зазначив міністр оборони.

Він нагадав, що на переговорах у Джидді та Ер-Ріяді Україна погодилась на пропозицію американського президента про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі. Це було на початку березня, росіяни досі не відповіли на цю пропозицію. Після понад 10 годин перемовин російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах

"Наступні зустрічі відбувалися в Парижі та Лондоні, де Україна зберігала послідовну позицію і прагнула рухатися до домовленостей. У Туреччині переговори тривали вже без участі США - американську делегацію росіяни попросили не долучатися до того етапу діалогу", - зазначив міністр.

Умєров зазначив, що основними темами обговорення були:

  • сeasefire – припинення вогню;
  • гуманітарний трек – обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей;
  • можлива зустріч лідерів країн.

"За дві останні зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було: російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти. Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії", - зазначив Умєров.

За даними міністра, після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу. І вже найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.

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Автор: 

перемовини (3026) росія (66431) Умєров Рустем (673)


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Топ коментарі
+3
Перемога .. Кордони 1991 ... Кава в Криму ...
Вже не актуально ?
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27.06.2025 14:01 Відповісти
+2
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27.06.2025 14:31 Відповісти
+1
Взагалі то це беспредел - уся родина министра оборони живе у флоріді. На які гроши , Умеров?
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27.06.2025 14:00 Відповісти
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Взагалі то це беспредел - уся родина министра оборони живе у флоріді. На які гроши , Умеров?
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27.06.2025 14:00 Відповісти
Перемога .. Кордони 1991 ... Кава в Криму ...
Вже не актуально ?
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27.06.2025 14:01 Відповісти
Головне, щоб ми про це усе не забули, коли дійде до виборів. Бо вже зараз можна кинути в зелені морди, що продовження війни вигідне саме для них - залишаються при владі і крадуть, як востаннє. У 19-му саме це зє! закидав порошенку - "заробляєте на крові", тепер от бумерангом повертається
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27.06.2025 15:31 Відповісти
Не буде ніяких виборів доки війна не закінчиться ... а її закінчення взагалі не видно
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27.06.2025 15:46 Відповісти
Пам'ятаємо. Увідєл мір в глазах Пуйла. І желанія отдать тєрітторії просто дагаварівшісь.
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27.06.2025 14:03 Відповісти
Якшо ми їх не зупинем - то нах путлєру переговори
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27.06.2025 14:05 Відповісти
Херня это всё. Заморозка. Мы уже на Донбассе договаривались. Ни одного дня без стрельбы не было. А весь этот розовый пи"дёж про "повернемо дипломатичним шляхом" - это на кого расчитано?
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27.06.2025 14:08 Відповісти
який, у сраку, мир?
тут такі можливості, безнаказано мародерить!
вистачить на всіх родичів і кумов'їв і їхніх родичів!
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27.06.2025 14:09 Відповісти
До миру КОРУПЦИИИ!!!
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27.06.2025 14:31 Відповісти
З КОРПЦИЕЮ!!!
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27.06.2025 14:32 Відповісти
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27.06.2025 14:31 Відповісти
Сидить, як мішок з картоплею, від якого значно більше зиску, ніж від цього татарина
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27.06.2025 15:26 Відповісти
Ну Умеров так точно миролюбний, що *******.
Будь він войовничим радикалом - не постачав би навмисно у ЗСУ недієздатні ********** та неіснуючі дрони.
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27.06.2025 16:16 Відповісти
 
 