Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру, - Умєров

Уперше ініціатива ceasefire прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні. Він публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі терміни.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", - зазначив міністр оборони.

Він нагадав, що на переговорах у Джидді та Ер-Ріяді Україна погодилась на пропозицію американського президента про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі. Це було на початку березня, росіяни досі не відповіли на цю пропозицію. Після понад 10 годин перемовин російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах

"Наступні зустрічі відбувалися в Парижі та Лондоні, де Україна зберігала послідовну позицію і прагнула рухатися до домовленостей. У Туреччині переговори тривали вже без участі США - американську делегацію росіяни попросили не долучатися до того етапу діалогу", - зазначив міністр.

Умєров зазначив, що основними темами обговорення були:

сeasefire – припинення вогню;

гуманітарний трек – обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей;

можлива зустріч лідерів країн.

"За дві останні зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було: російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти. Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії", - зазначив Умєров.

За даними міністра, після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу. І вже найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.

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