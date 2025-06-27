Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру, - Умеров

Впервые инициатива ceasefire прозвучала от президента США Дональда Трампа в январе. Он публично заявлял, что ситуацию можно урегулировать в очень короткие сроки.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", - отметил министр обороны.

Он напомнил, что на переговорах в Джидде и Эр-Рияде Украина согласилась на предложение американского президента о полном прекращении огня на суше, воде и в воздухе. Это было в начале марта, россияне до сих пор не ответили на это предложение. После более 10 часов переговоров российская сторона не согласилась на компромисс. Единственным согласованным шагом тогда стал мораторий на удары по энергетическим объектам

"Следующие встречи проходили в Париже и Лондоне, где Украина сохраняла последовательную позицию и стремилась двигаться к договоренностям. В Турции переговоры продолжались уже без участия США - американскую делегацию россияне попросили не участвовать в том этапе диалога", - отметил министр.

Умеров отметил, что основными темами обсуждения были:

сеасеfire - прекращение огня;

гуманитарный трек - обмен военнопленными, а также освобождение гражданских и возвращение детей;

возможная встреча лидеров стран.

"За две последние встречи компромисса по прекращению огня достигнуто не было: российская сторона настаивала на ультиматумах, которые Украина не может принять. Украина в очередной раз подчеркнула, что стремится к справедливому миру, а не замаскированной паузы для подготовки агрессии", - отметил Умеров.

По данным министра, после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога. И уже в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате продолжения.

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