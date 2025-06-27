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Новости переговоры с РФ
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Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру, - Умеров

Умеров рассказал, сколько военнослужащих КНДР воюют на войне в Украине

Впервые инициатива ceasefire прозвучала от президента США Дональда Трампа в январе. Он публично заявлял, что ситуацию можно урегулировать в очень короткие сроки.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", - отметил министр обороны.

Он напомнил, что на переговорах в Джидде и Эр-Рияде Украина согласилась на предложение американского президента о полном прекращении огня на суше, воде и в воздухе. Это было в начале марта, россияне до сих пор не ответили на это предложение. После более 10 часов переговоров российская сторона не согласилась на компромисс. Единственным согласованным шагом тогда стал мораторий на удары по энергетическим объектам

"Следующие встречи проходили в Париже и Лондоне, где Украина сохраняла последовательную позицию и стремилась двигаться к договоренностям. В Турции переговоры продолжались уже без участия США - американскую делегацию россияне попросили не участвовать в том этапе диалога", - отметил министр.

Умеров отметил, что основными темами обсуждения были:

  • сеасеfire - прекращение огня;
  • гуманитарный трек - обмен военнопленными, а также освобождение гражданских и возвращение детей;
  • возможная встреча лидеров стран.

"За две последние встречи компромисса по прекращению огня достигнуто не было: российская сторона настаивала на ультиматумах, которые Украина не может принять. Украина в очередной раз подчеркнула, что стремится к справедливому миру, а не замаскированной паузы для подготовки агрессии", - отметил Умеров.

По данным министра, после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога. И уже в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате продолжения.

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Автор: 

переговоры (5088) россия (96420) Умеров Рустем (590)


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Топ комментарии
+3
Перемога .. Кордони 1991 ... Кава в Криму ...
Вже не актуально ?
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27.06.2025 14:01 Ответить
+2
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27.06.2025 14:31 Ответить
+1
Взагалі то це беспредел - уся родина министра оборони живе у флоріді. На які гроши , Умеров?
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27.06.2025 14:00 Ответить
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Взагалі то це беспредел - уся родина министра оборони живе у флоріді. На які гроши , Умеров?
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27.06.2025 14:00 Ответить
Перемога .. Кордони 1991 ... Кава в Криму ...
Вже не актуально ?
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27.06.2025 14:01 Ответить
Головне, щоб ми про це усе не забули, коли дійде до виборів. Бо вже зараз можна кинути в зелені морди, що продовження війни вигідне саме для них - залишаються при владі і крадуть, як востаннє. У 19-му саме це зє! закидав порошенку - "заробляєте на крові", тепер от бумерангом повертається
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27.06.2025 15:31 Ответить
Не буде ніяких виборів доки війна не закінчиться ... а її закінчення взагалі не видно
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27.06.2025 15:46 Ответить
Пам'ятаємо. Увідєл мір в глазах Пуйла. І желанія отдать тєрітторії просто дагаварівшісь.
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27.06.2025 14:03 Ответить
Якшо ми їх не зупинем - то нах путлєру переговори
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27.06.2025 14:05 Ответить
Херня это всё. Заморозка. Мы уже на Донбассе договаривались. Ни одного дня без стрельбы не было. А весь этот розовый пи"дёж про "повернемо дипломатичним шляхом" - это на кого расчитано?
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27.06.2025 14:08 Ответить
який, у сраку, мир?
тут такі можливості, безнаказано мародерить!
вистачить на всіх родичів і кумов'їв і їхніх родичів!
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27.06.2025 14:09 Ответить
До миру КОРУПЦИИИ!!!
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27.06.2025 14:31 Ответить
З КОРПЦИЕЮ!!!
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27.06.2025 14:32 Ответить
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27.06.2025 14:31 Ответить
Сидить, як мішок з картоплею, від якого значно більше зиску, ніж від цього татарина
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27.06.2025 15:26 Ответить
Ну Умеров так точно миролюбний, що *******.
Будь він войовничим радикалом - не постачав би навмисно у ЗСУ недієздатні ********** та неіснуючі дрони.
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27.06.2025 16:16 Ответить
 
 