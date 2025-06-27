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МОЗ може винести на розгляд уряду компромісний варіант реформи ринку ліків, - нардеп

реформа ринку ліків

Міністерство охорони здоров’я України може вже на найближчому засіданні Кабінету Міністрів представити узгоджений компромісний варіант реформи фармацевтичного ринку. Це може статися вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Юрія Заславського, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато місяців ми обговорювали різні формати, і нарешті вийшли на компромісний варіант, який, здається, влаштовує всі сторони. Наразі ми очікуємо на рішення МОЗ", - зазначив Заславський.

За словами депутата, консолідована позиція була напрацьована за участю ключових гравців ринку, пацієнтських організацій, профільних асоціацій та народних депутатів.

В разі підтримки урядом реформа дозволить перейти від тривалих обговорень до практичної реалізації, що позитивно позначиться на доступності ліків для населення. Це доводилось учасникам ринку конкурувати і протягувати кращі, вигідніші, ціни для пацієнтів.

"Я дуже сподіваюся, що цього разу МОЗ дотримається узгодженого формату. Бо вже була ситуація, коли міністерство винесло на уряд документ, у якому з’явилися пункти, які взагалі не обговорювалися і не погоджувалися. Це викликало недовіру й відкат процесу назад", - наголосив Заславський.

Також читайте: Фармацевтична спільнота закликає Зеленського не допустити зриву реформи та підтримати узгоджений механізм регулювання ринку

Автор: 

ліки (1338) МОЗ (5405) фармринок (104) фармацевтика (90)


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27.06.2025 18:17 Відповісти
Це доводилось учасникам ринку конкурувати і протягувати кращі, вигідніші, ціни для пацієнтів.Джерело: https://censor.net/ua/n3560348
Тут мабуть вкралася помилка - замість слова вищі написали вигідніші!
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27.06.2025 18:21 Відповісти
Ні це тупорилий гугл-переклад російського тексту.
"Єто заставит участников рьінка..."

Це до питання хто нам пише закони....
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27.06.2025 18:31 Відповісти
 
 