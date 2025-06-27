Минздрав может вынести на рассмотрение правительства компромиссный вариант реформы рынка лекарств, - нардеп

Министерство здравоохранения Украины может уже на ближайшем заседании Кабинета Министров представить согласованный компромиссный вариант реформы фармацевтического рынка. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Юрия Заславского, информирует Цензор.НЕТ.

"Много месяцев мы обсуждали разные форматы, и, наконец, вышли на компромиссный вариант, который, кажется, устраивает все стороны. Сейчас мы ожидаем решения Минздрава", - отметил Заславский.

По словам депутата, консолидированная позиция была наработана с участием ключевых игроков рынка, пациентских организаций, профильных ассоциаций и народных депутатов.

В случае поддержки правительством, реформа позволит перейти от длительных обсуждений к практической реализации, что положительно скажется на доступности лекарств для населения. Это приходилось участникам рынка конкурировать и протягивать лучшие, более выгодные, цены для пациентов.

"Я очень надеюсь, что в этот раз Минздрав придерживается согласованного формата. Потому что уже была ситуация, когда министерство вынесло на правительство документ, в котором появились пункты, которые вообще не обсуждались и не согласовывались. Это вызвало недоверие и откат процесса назад", - подчеркнул Заславский.

Также читайте: Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского не допустить срыва реформы и поддержать согласованный механизм регулирования рынка