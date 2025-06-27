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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: троє поранених, один з яких - у важкому стані

Удар по Чугуєву

Російська армія сьогодні, 27 червня, завдала ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області, унаслідок чого постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Також дивіться: Доба на Харківщині: ворог вбив цивільного, ще чотири людини постраждали. ФОТО

На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Автор: 

обстріл (29527) Харківська область (1185) Чугуївський район (155) Чугуїв (8)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Можно навіть не чекати на якусь справедливість. Так по дурацьки ще ніхто в світі не воював.
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27.06.2025 19:54 Відповісти
 
 