Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: троє поранених, один з яких - у важкому стані

Російська армія сьогодні, 27 червня, завдала ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області, унаслідок чого постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.

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На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.