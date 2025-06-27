Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: троє поранених, один з яких - у важкому стані
Російська армія сьогодні, 27 червня, завдала ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області, унаслідок чого постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.
На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар27.06.2025 19:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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