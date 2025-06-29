США скасували санкції, які заважали будівництву Угорщиною АЕС "Пакш-2" разом з "Росатомом", - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд США нібито скасував санкції, які блокували розширення Угорщиною АЕС "Пакш-2" у співпраці з російською компанією "Росатом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіярто написав в соцмережі Х.
"США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції Пакш-2. Ці політично мотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена безпосередньо перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду. Вдячний адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт гарантуватиме наше майбутнє енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою видання Bloomberg повідомляє, що проєкт, який очолює російський партнер Угорщини – корпорація "Росатом", останніми роками страждає від юридичних проблем та значних затримок.
"Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктує з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини", - йдеться в матеріалі.
Також Сійярто зазначив, що суперечки з ЄС щодо закупівель нафти та газу, імовірно, триватимуть, попри прогрес на ядерному фронті.
"Будівництво основних одиниць обладнання для АЕС "Пакш" триває в Росії та Франції. В Пакші будівництво тепер може просуватися швидшими темпами", - додав він.
Водночас видання зауважує, що з боку США не було жодних підтверджень скасування будь-яких санкцій.
Що відомо про проєкт "Пакш-2"?
"Пакш-2" - це розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш". Для Угорщини її будує російська державна енергетична компанія "Росатом". Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор, - ред.) російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Цю угоду з РФ Угорщина підписала у 2014 році.
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Ти якщо тупе то так і кажи
Я не фан Зе-шапіто, але це не воно скасовує санкції проти рашки
Бачиш ,яке ти тупориле
І підпуйся своїм ім'ям і прізвищем чи ти не бажаєш щоб інші бачили , що ти "ИвАнов иФан"
Можливо в себе потрібно порядок навести??
Чому ЄС дотували й дотують країну (мадярів) котрав свою чергу спонсорує війну ?
"Ліжущій да абрящєт"?