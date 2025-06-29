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Новини Скасування санкцій проти Росії
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США скасували санкції, які заважали будівництву Угорщиною АЕС "Пакш-2" разом з "Росатомом", - Сійярто

Сійярто про санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд США нібито скасував санкції, які блокували розширення Угорщиною АЕС "Пакш-2" у співпраці з російською компанією "Росатом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіярто написав в соцмережі Х.

"США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції Пакш-2. Ці політично мотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена безпосередньо перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду. Вдячний адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт гарантуватиме наше майбутнє енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Угорщина добивається зняття санкцій ЄС з кількох російських олігархів, - Сійярто

Сійярто про АЕС "Пакш-2"

Своєю чергою видання Bloomberg повідомляє, що проєкт, який очолює російський партнер Угорщини – корпорація "Росатом", останніми роками страждає від юридичних проблем та значних затримок.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктує з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини", - йдеться в матеріалі.

Також Сійярто зазначив, що суперечки з ЄС щодо закупівель нафти та газу, імовірно, триватимуть, попри прогрес на ядерному фронті.

Також читайте: Угорщина ветувала рішення Ради ЄС щодо відмови від газу та нафти з Росії, – Сіярто

"Будівництво основних одиниць обладнання для АЕС "Пакш" триває в Росії та Франції. В Пакші будівництво тепер може просуватися швидшими темпами", - додав він.

Водночас видання зауважує, що з боку США не було жодних підтверджень скасування будь-яких санкцій.

Що відомо про проєкт "Пакш-2"?

"Пакш-2" - це розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш". Для Угорщини її будує російська державна енергетична компанія "Росатом". Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор, - ред.) російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Цю угоду з РФ Угорщина підписала у 2014 році.

Автор: 

Угорщина (2360) санкції (12275) Росатом (220) Сійярто Петер (368)


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Топ коментарі
+8
То може нехай США виплачує дотації неробам з Угорщини, а не ЄС?
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29.06.2025 15:42 Відповісти
+6
Це вчергове доводить, що ФША - є ворогом, як України так і ЄС. Тому коли ви чуєте , як якесь лайно з зірково-полосате топить проти ЄС і України - харкайте йому в обличчя сміливо
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29.06.2025 15:41 Відповісти
+5
Тобто Тампон знімає санкції з антизахідної коаліції і накладає санкції на Європу і Канаду. А тепер ще й підтримав терористів Росатома які захопили Запоріжську АЕС і вбивають там в подвалах працівників. Це все що потрібно знати хто такий Тампон і на кого працює.
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29.06.2025 15:54 Відповісти
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Це вчергове доводить, що ФША - є ворогом, як України так і ЄС. Тому коли ви чуєте , як якесь лайно з зірково-полосате топить проти ЄС і України - харкайте йому в обличчя сміливо
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29.06.2025 15:41 Відповісти
Скоріше трампон й МАГА- а дміністрація шкодять..
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29.06.2025 16:15 Відповісти
Ванюша, твій зелений Вошдь збирався кацапські ядерні реактори купувати в Болгарії. 600 млн.$ на це виділив, не на оборону
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29.06.2025 16:15 Відповісти
О пшекське лайно прокинулось.
Ти якщо тупе то так і кажи
Я не фан Зе-шапіто, але це не воно скасовує санкції проти рашки
Бачиш ,яке ти тупориле
І підпуйся своїм ім'ям і прізвищем чи ти не бажаєш щоб інші бачили , що ти "ИвАнов иФан"
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29.06.2025 16:45 Відповісти
Це вчергове доводить, що Орбан тупий. 😊 Кацапи у середній і навіть довгостроковій перспективі не будуть допущені до європейської атомної енергетики. І навіть якщо АЕС буде збудовано, санкції ЄС проти росатому зроблять ту станцію великим пилосмоком для висосування казни. 😊 Але тут цікавіше інше - наші великобудівники так і не відмовились від придьання у Болгарії кацапських турбін, що також узалежнить Україну від того ж росатому.
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29.06.2025 16:19 Відповісти
Так уже сказали нам, що не продадуть реактори.
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29.06.2025 16:25 Відповісти
наче і сказали ні, а на ділі вийшло - можливо, побачимо. так шо питання ше не закрито, нажаль.
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29.06.2025 16:31 Відповісти
где США а где Венгрия страна Евросоюза
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29.06.2025 16:41 Відповісти
Якщо ти тупий і не знаєш , що венгрія і мад'ярщина то шавки і троянські коні ФША і рашки в ЄС - так і кажи
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29.06.2025 16:42 Відповісти
Чрму раліє цей покемом дід якого лищав сраку гітлерівським націстам а ьаттко якого з задоволенням нюхав портянку радянсткого солдата-окупанта? Тому шо він продовдуж родинні трациції та смокче у путінських рашисиів?
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29.06.2025 15:42 Відповісти
То може нехай США виплачує дотації неробам з Угорщини, а не ЄС?
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29.06.2025 15:42 Відповісти
Вони досвідчені 3,14дораси тому виконують не соло на шкіряних флейтах а групове. Вони грають за гроши тіх хто надаст гроши та свою шкіряну флейту.
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29.06.2025 15:50 Відповісти
Нализал, або ху...до наказав трампонутому
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29.06.2025 15:43 Відповісти
Це все-шебуршіння опаришів у вигрібній ямі. Ну,припустимо скасували...Ну і далі що? Та нічого. Тільки вереск підараса сійарти.
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29.06.2025 15:45 Відповісти
країни НАТО думають лише про свій комфорт і світле майбутнє,чхавши на Україну, українці ж мають задовільнятися "незворотнім шляхом" до НАТО і ЄС, яким би руйнівним і смертоносним той шлях не був. Головне, щоб НАТО і надалі залишалось "сильним як ніколи раніше", а ЄС принциповим і гуманним.
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29.06.2025 15:48 Відповісти
Да им и россия нужна. Если представить, что россия магическим образом исчезла, как и США в Европе минут через 15 начнется достаточно кровавая междуусобная война. Не возможно скажете вы? Но только с последнего внутреевропейского конфликта прошло минут 15. Два или три раза в 20 м веке европейцы воевали друг с другом стенка на стенку. Ограниченные ресурсы, старые исторические обиды, эгоистичный образ жизни. А так есть внешний враг.
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29.06.2025 16:03 Відповісти
Тобто Тампон знімає санкції з антизахідної коаліції і накладає санкції на Європу і Канаду. А тепер ще й підтримав терористів Росатома які захопили Запоріжську АЕС і вбивають там в подвалах працівників. Це все що потрібно знати хто такий Тампон і на кого працює.
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29.06.2025 15:54 Відповісти
І це при тому що Росатом допомагає Ірану будувати обладнання зі збагачення урану для ядерної зброї
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29.06.2025 16:08 Відповісти
Гундосий хотів здати Україну і залишився при владі!Мудрий нарід мовчить,при тому що воно продовжує свою незакінчену справу.
Можливо в себе потрібно порядок навести??
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29.06.2025 16:24 Відповісти
Руда потвора скоро буде не в червоній бейсбольці ходити,а у "будьоновці"....щоб ти здох!
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29.06.2025 15:58 Відповісти
В этой новости замечательно все.
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29.06.2025 15:59 Відповісти
агент краснов зря времени не теряет
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29.06.2025 16:00 Відповісти
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29.06.2025 16:02 Відповісти
Трамп та Зеленський потихеньку роблять свою справу. Хоча Трамп не підписував угоди в Омані.
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29.06.2025 16:02 Відповісти
яку справу?
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29.06.2025 16:23 Відповісти
Банкрот із США, робить усе, щоб тільки, задовольнити воєнного злочинця прутіна🤑🤑🤑! Поїздки до совдепії, банкрота Трампа, мають свою ціну!!
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29.06.2025 16:03 Відповісти
Тут питань досить багато до ЄС -Франція однозначно перша чи друга в світі по розробці,виробництву,експлуатації,експорту всього,що починається на букву " А" ,(як каже іржавий дятел в червоній бейсболці ...)
Чому ЄС дотували й дотують країну (мадярів) котрав свою чергу спонсорує війну ?
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29.06.2025 16:06 Відповісти
Тепер Угорщину жде світле майбутнє і просвітлення в мозку - Сійярто
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29.06.2025 16:08 Відповісти
а жаль что Трампу ухо только зацепило при покушении на него,видать ветер помешал сделать хорошее дело...
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29.06.2025 16:19 Відповісти
А чого Угорщина не хоче купити станцію у Франії, члена Євросоюзу ?
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29.06.2025 16:25 Відповісти
хороше питання. середній вік французських реакторів - 39 років, при проектному експлуатаційному періоді в 50. тому, м'яко кажучи, французська атомна галузь не в найліпшій формі.
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29.06.2025 16:39 Відповісти
Пошла оттепель. параше разрешается и поощеряется бомбежки и ракетные обстрелы в обмен на снятие санкций. Гениально, Донни просто слов нет
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29.06.2025 16:32 Відповісти
Як там сказано в "євангєліє ат трампа":
"Ліжущій да абрящєт"?
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29.06.2025 16:35 Відповісти
Думаю, после такого решения США, Орбан не станет упираться, и Венгрия не будет ветировать санкции Евросоюза против рф. Такой себе гамбит.
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29.06.2025 16:37 Відповісти
 
 