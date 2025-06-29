США скасували санкції, які заважали будівництву Угорщиною АЕС "Пакш-2" разом з "Росатомом", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд США нібито скасував санкції, які блокували розширення Угорщиною АЕС "Пакш-2" у співпраці з російською компанією "Росатом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіярто написав в соцмережі Х.

"США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції Пакш-2. Ці політично мотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена безпосередньо перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду. Вдячний адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт гарантуватиме наше майбутнє енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Угорщина добивається зняття санкцій ЄС з кількох російських олігархів, - Сійярто

Своєю чергою видання Bloomberg повідомляє, що проєкт, який очолює російський партнер Угорщини – корпорація "Росатом", останніми роками страждає від юридичних проблем та значних затримок.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктує з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини", - йдеться в матеріалі.

Також Сійярто зазначив, що суперечки з ЄС щодо закупівель нафти та газу, імовірно, триватимуть, попри прогрес на ядерному фронті.

Також читайте: Угорщина ветувала рішення Ради ЄС щодо відмови від газу та нафти з Росії, – Сіярто

"Будівництво основних одиниць обладнання для АЕС "Пакш" триває в Росії та Франції. В Пакші будівництво тепер може просуватися швидшими темпами", - додав він.

Водночас видання зауважує, що з боку США не було жодних підтверджень скасування будь-яких санкцій.

Що відомо про проєкт "Пакш-2"?

"Пакш-2" - це розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш". Для Угорщини її будує російська державна енергетична компанія "Росатом". Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор, - ред.) російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Цю угоду з РФ Угорщина підписала у 2014 році.