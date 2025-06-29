США отменили санкции, мешавшие строительству Венгрией АЭС "Пакш-2" совместно с "Росатомом", - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство США якобы отменило санкции, которые блокировали расширение Венгрией АЭС "Пакш-2" в сотрудничестве с российской компанией "Росатом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал в соцсети Х.
"США отменили санкции, которые блокировали строительство атомной электростанции "Пакш-2". Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Байдена непосредственно перед тем, как Дональд Трамп вступил в должность. Благодарен администрации Трампа, поскольку этот проект будет гарантировать наше будущее энергоснабжения", - говорится в сообщении.
В свою очередь издание Bloomberg сообщает, что проект, который возглавляет российский партнер Венгрии - корпорация "Росатом", в последние годы страдает от юридических проблем и значительных задержек.
"Премьер-министр Виктор Орбан также часто конфликтует с коллегами из Европейского Союза из-за своих тесных связей с Россией, которая поставляет основную часть импорта энергоносителей в Венгрию", - говорится в материале.
Также Сийярто отметил, что споры с ЕС по закупкам нефти и газа, вероятно, будут продолжаться, несмотря на прогресс на ядерном фронте.
"Строительство основных единиц оборудования для АЭС "Пакш" продолжается в России и Франции. В Пакше строительство теперь может продвигаться более быстрыми темпами", - добавил он.
В то же время издание отмечает, что со стороны США не было никаких подтверждений отмены каких-либо санкций.
Что известно о проекте "Пакш-2"?
"Пакш-2" - это расширение единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Для Венгрии ее строит российская государственная энергетическая компания "Росатом". Венгрия имеет целью расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор, - ред.) российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый. Это соглашение с РФ Венгрия подписала в 2014 году.
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Ти якщо тупе то так і кажи
Я не фан Зе-шапіто, але це не воно скасовує санкції проти рашки
Бачиш ,яке ти тупориле
І підпуйся своїм ім'ям і прізвищем чи ти не бажаєш щоб інші бачили , що ти "ИвАнов иФан"
Нам 23.02 казали,що війни не буде...
Можливо в себе потрібно порядок навести??
Чому ЄС дотували й дотують країну (мадярів) котрав свою чергу спонсорує війну ?
"Ліжущій да абрящєт"?
русня оккупирует Укрaину, все вокруг делaют бизнес с русней.