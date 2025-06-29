США отменили санкции, мешавшие строительству Венгрией АЭС "Пакш-2" совместно с "Росатомом", - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство США якобы отменило санкции, которые блокировали расширение Венгрией АЭС "Пакш-2" в сотрудничестве с российской компанией "Росатом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал в соцсети Х.

"США отменили санкции, которые блокировали строительство атомной электростанции "Пакш-2". Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Байдена непосредственно перед тем, как Дональд Трамп вступил в должность. Благодарен администрации Трампа, поскольку этот проект будет гарантировать наше будущее энергоснабжения", - говорится в сообщении.

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В свою очередь издание Bloomberg сообщает, что проект, который возглавляет российский партнер Венгрии - корпорация "Росатом", в последние годы страдает от юридических проблем и значительных задержек.

"Премьер-министр Виктор Орбан также часто конфликтует с коллегами из Европейского Союза из-за своих тесных связей с Россией, которая поставляет основную часть импорта энергоносителей в Венгрию", - говорится в материале.

Также Сийярто отметил, что споры с ЕС по закупкам нефти и газа, вероятно, будут продолжаться, несмотря на прогресс на ядерном фронте.

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"Строительство основных единиц оборудования для АЭС "Пакш" продолжается в России и Франции. В Пакше строительство теперь может продвигаться более быстрыми темпами", - добавил он.

В то же время издание отмечает, что со стороны США не было никаких подтверждений отмены каких-либо санкций.

Что известно о проекте "Пакш-2"?

"Пакш-2" - это расширение единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Для Венгрии ее строит российская государственная энергетическая компания "Росатом". Венгрия имеет целью расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор, - ред.) российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый. Это соглашение с РФ Венгрия подписала в 2014 году.