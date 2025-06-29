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Новости Отмена санкций
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США отменили санкции, мешавшие строительству Венгрией АЭС "Пакш-2" совместно с "Росатомом", - Сийярто

Сейярто о санкциях против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство США якобы отменило санкции, которые блокировали расширение Венгрией АЭС "Пакш-2" в сотрудничестве с российской компанией "Росатом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал в соцсети Х.

"США отменили санкции, которые блокировали строительство атомной электростанции "Пакш-2". Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Байдена непосредственно перед тем, как Дональд Трамп вступил в должность. Благодарен администрации Трампа, поскольку этот проект будет гарантировать наше будущее энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с нескольких российских олигархов, - Сийярто

Сейярто об АЭС "Пакш-2"

В свою очередь издание Bloomberg сообщает, что проект, который возглавляет российский партнер Венгрии - корпорация "Росатом", в последние годы страдает от юридических проблем и значительных задержек.

"Премьер-министр Виктор Орбан также часто конфликтует с коллегами из Европейского Союза из-за своих тесных связей с Россией, которая поставляет основную часть импорта энергоносителей в Венгрию", - говорится в материале.

Также Сийярто отметил, что споры с ЕС по закупкам нефти и газа, вероятно, будут продолжаться, несмотря на прогресс на ядерном фронте.

Также читайте: Венгрия ветировала решение Совета ЕС об отказе от газа и нефти из России, - Сийярто

"Строительство основных единиц оборудования для АЭС "Пакш" продолжается в России и Франции. В Пакше строительство теперь может продвигаться более быстрыми темпами", - добавил он.

В то же время издание отмечает, что со стороны США не было никаких подтверждений отмены каких-либо санкций.

Что известно о проекте "Пакш-2"?

"Пакш-2" - это расширение единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Для Венгрии ее строит российская государственная энергетическая компания "Росатом". Венгрия имеет целью расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор, - ред.) российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый. Это соглашение с РФ Венгрия подписала в 2014 году.

Автор: 

Венгрия (2022) санкции (11582) Росатом (51) Сийярто Петер (333)


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Топ комментарии
+15
То може нехай США виплачує дотації неробам з Угорщини, а не ЄС?
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29.06.2025 15:42 Ответить
+11
Це вчергове доводить, що ФША - є ворогом, як України так і ЄС. Тому коли ви чуєте , як якесь лайно з зірково-полосате топить проти ЄС і України - харкайте йому в обличчя сміливо
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29.06.2025 15:41 Ответить
+7
Це все-шебуршіння опаришів у вигрібній ямі. Ну,припустимо скасували...Ну і далі що? Та нічого. Тільки вереск підараса сійарти.
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29.06.2025 15:45 Ответить
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Це вчергове доводить, що ФША - є ворогом, як України так і ЄС. Тому коли ви чуєте , як якесь лайно з зірково-полосате топить проти ЄС і України - харкайте йому в обличчя сміливо
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29.06.2025 15:41 Ответить
Скоріше трампон й МАГА- а дміністрація шкодять..
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29.06.2025 16:15 Ответить
Ванюша, твій зелений Вошдь збирався кацапські ядерні реактори купувати в Болгарії. 600 млн.$ на це виділив, не на оборону
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29.06.2025 16:15 Ответить
О пшекське лайно прокинулось.
Ти якщо тупе то так і кажи
Я не фан Зе-шапіто, але це не воно скасовує санкції проти рашки
Бачиш ,яке ти тупориле
І підпуйся своїм ім'ям і прізвищем чи ти не бажаєш щоб інші бачили , що ти "ИвАнов иФан"
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29.06.2025 16:45 Ответить
Це вчергове доводить, що Орбан тупий. 😊 Кацапи у середній і навіть довгостроковій перспективі не будуть допущені до європейської атомної енергетики. І навіть якщо АЕС буде збудовано, санкції ЄС проти росатому зроблять ту станцію великим пилосмоком для висосування казни. 😊 Але тут цікавіше інше - наші великобудівники так і не відмовились від придьання у Болгарії кацапських турбін, що також узалежнить Україну від того ж росатому.
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29.06.2025 16:19 Ответить
Так уже сказали нам, що не продадуть реактори.
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29.06.2025 16:25 Ответить
наче і сказали ні, а на ділі вийшло - можливо, побачимо. так шо питання ше не закрито, нажаль.
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29.06.2025 16:31 Ответить
Алексей Грабчак
Нам 23.02 казали,що війни не буде...
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29.06.2025 17:00 Ответить
где США а где Венгрия страна Евросоюза
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29.06.2025 16:41 Ответить
Якщо ти тупий і не знаєш , що венгрія і мад'ярщина то шавки і троянські коні ФША і рашки в ЄС - так і кажи
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29.06.2025 16:42 Ответить
по твоему Трампон должен озабачиваться санкциями против рашки ? В то время как европейцы расслабляют булки?
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29.06.2025 16:53 Ответить
Чрму раліє цей покемом дід якого лищав сраку гітлерівським націстам а ьаттко якого з задоволенням нюхав портянку радянсткого солдата-окупанта? Тому шо він продовдуж родинні трациції та смокче у путінських рашисиів?
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29.06.2025 15:42 Ответить
То може нехай США виплачує дотації неробам з Угорщини, а не ЄС?
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29.06.2025 15:42 Ответить
Вони досвідчені 3,14дораси тому виконують не соло на шкіряних флейтах а групове. Вони грають за гроши тіх хто надаст гроши та свою шкіряну флейту.
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29.06.2025 15:50 Ответить
Нализал, або ху...до наказав трампонутому
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29.06.2025 15:43 Ответить
Це все-шебуршіння опаришів у вигрібній ямі. Ну,припустимо скасували...Ну і далі що? Та нічого. Тільки вереск підараса сійарти.
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29.06.2025 15:45 Ответить
країни НАТО думають лише про свій комфорт і світле майбутнє,чхавши на Україну, українці ж мають задовільнятися "незворотнім шляхом" до НАТО і ЄС, яким би руйнівним і смертоносним той шлях не був. Головне, щоб НАТО і надалі залишалось "сильним як ніколи раніше", а ЄС принциповим і гуманним.
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29.06.2025 15:48 Ответить
Да им и россия нужна. Если представить, что россия магическим образом исчезла, как и США в Европе минут через 15 начнется достаточно кровавая междуусобная война. Не возможно скажете вы? Но только с последнего внутреевропейского конфликта прошло минут 15. Два или три раза в 20 м веке европейцы воевали друг с другом стенка на стенку. Ограниченные ресурсы, старые исторические обиды, эгоистичный образ жизни. А так есть внешний враг.
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29.06.2025 16:03 Ответить
Тобто Тампон знімає санкції з антизахідної коаліції і накладає санкції на Європу і Канаду. А тепер ще й підтримав терористів Росатома які захопили Запоріжську АЕС і вбивають там в подвалах працівників. Це все що потрібно знати хто такий Тампон і на кого працює.
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29.06.2025 15:54 Ответить
І це при тому що Росатом допомагає Ірану будувати обладнання зі збагачення урану для ядерної зброї
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29.06.2025 16:08 Ответить
Гундосий хотів здати Україну і залишився при владі!Мудрий нарід мовчить,при тому що воно продовжує свою незакінчену справу.
Можливо в себе потрібно порядок навести??
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29.06.2025 16:24 Ответить
Руда потвора скоро буде не в червоній бейсбольці ходити,а у "будьоновці"....щоб ти здох!
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29.06.2025 15:58 Ответить
В этой новости замечательно все.
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29.06.2025 15:59 Ответить
агент краснов зря времени не теряет
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29.06.2025 16:00 Ответить
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29.06.2025 16:02 Ответить
Трамп та Зеленський потихеньку роблять свою справу. Хоча Трамп не підписував угоди в Омані.
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29.06.2025 16:02 Ответить
яку справу?
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29.06.2025 16:23 Ответить
Банкрот із США, робить усе, щоб тільки, задовольнити воєнного злочинця прутіна🤑🤑🤑! Поїздки до совдепії, банкрота Трампа, мають свою ціну!!
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29.06.2025 16:03 Ответить
Тут питань досить багато до ЄС -Франція однозначно перша чи друга в світі по розробці,виробництву,експлуатації,експорту всього,що починається на букву " А" ,(як каже іржавий дятел в червоній бейсболці ...)
Чому ЄС дотували й дотують країну (мадярів) котрав свою чергу спонсорує війну ?
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29.06.2025 16:06 Ответить
Тепер Угорщину жде світле майбутнє і просвітлення в мозку - Сійярто
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29.06.2025 16:08 Ответить
а жаль что Трампу ухо только зацепило при покушении на него,видать ветер помешал сделать хорошее дело...
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29.06.2025 16:19 Ответить
А чого Угорщина не хоче купити станцію у Франії, члена Євросоюзу ?
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29.06.2025 16:25 Ответить
хороше питання. середній вік французських реакторів - 39 років, при проектному експлуатаційному періоді в 50. тому, м'яко кажучи, французська атомна галузь не в найліпшій формі.
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29.06.2025 16:39 Ответить
Пошла оттепель. параше разрешается и поощеряется бомбежки и ракетные обстрелы в обмен на снятие санкций. Гениально, Донни просто слов нет
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29.06.2025 16:32 Ответить
Як там сказано в "євангєліє ат трампа":
"Ліжущій да абрящєт"?
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29.06.2025 16:35 Ответить
Думаю, после такого решения США, Орбан не станет упираться, и Венгрия не будет ветировать санкции Евросоюза против рф. Такой себе гамбит.
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29.06.2025 16:37 Ответить
реaльнaя политикa онa тaкaя - онa зa профиты.

русня оккупирует Укрaину, все вокруг делaют бизнес с русней.
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29.06.2025 16:56 Ответить
Как сказал Бернард Шоу, Трамп - это воздушный шар на который Зеленский заставляет вас глазеть и плеваться, чтобы больше ничего вокруг не замечали.
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29.06.2025 16:57 Ответить
ПОСІБНИКИ ОКУПАНТА КУЙЛА ЗБИРАЮТЬСЯ ВСІ В АНТИУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ...
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29.06.2025 17:24 Ответить
 
 