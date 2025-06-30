16-річного українця затримали за підозрою у вбивстві жінки та дитини в Німеччині

У Німеччині 16-річного громадянина України арештували за підозрою у вбивстві співвітчизниці та її дитини.

Про це пише ntv, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, на вихідних на лісовій стежці в Дорстені (земля Північний Рейн-Вестфалія) виявили тіла жінки та маленької дитини. Згодом 16-річний підліток звернувся до поліції та визнав свою причетність до цього.

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"Підліток звернувся до служб екстреної допомоги, вказав на місце події в неділю ввечері та визнав свою причетність до злочину, повідомляє поліція Реклінгхаузена та прокуратура Ессена. Підозрюваний – українець, який проживає в Дорстені", - зазначається в матеріалі.

Слідчі встановили особи загиблих - це 32-річна українка та її донька - дівчинка віком 1 рік 7 місяців. Вони проживали в Дорстені.

Тіло жінки у неділю близько 6-ї ранку виявив свідок на лісовій стежці. Він подумав, що жінка спить, проте згодом встановив, що вона мертва. У кущах неподалік було виявлено тіло дитини.

Речниця поліції повідомила, що розтин буде завершено пізніше сьогодні.

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