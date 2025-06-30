16-летнего украинца задержали по подозрению в убийстве женщины и ребенка в Германии
В Германии 16-летнего гражданина Украины арестовали по подозрению в убийстве соотечественницы и ее ребенка.
Об этом пишет ntv, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, на выходных на лесной тропе в Дорстене (земля Северный Рейн-Вестфалия) обнаружили тела женщины и маленького ребенка. Впоследствии 16-летний подросток обратился в полицию и признал свою причастность к этому.
"Подросток обратился в службы экстренной помощи на место происшествия в воскресенье вечером и признал свою причастность к преступлению, сообщает полиция Реклингхаузена и прокуратура Эссена. Подозреваемый - украинец, проживающий в Дорстене", - отмечается в материале.
Следователи установили личности погибших - это 32-летняя украинка и ее дочь - девочка в возрасте 1 год 7 месяцев. Они проживали в Дорстене.
Тело женщины в воскресенье около 6 утра обнаружил свидетель на лесной тропе. Он подумал, что женщина спит, однако впоследствии установил, что она мертва. В соседнем кусте было обнаружено тело ребенка.
Пресс-секретарь полиции сообщила, что вскрытие будет завершено позже сегодня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доброго ранку!