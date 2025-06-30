Україна отримає дев’ятий транш від МВФ обсягом 500 млн доларів, - Шмигаль

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми EFF для України і незабаром Київ отримає наступний транш від Фонду обсягом 500 млн доларів.

Про це повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інфомує Цензор.НЕТ.

"Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Незабаром отримаємо дев’ятий транш від Фонду обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків",- розповів глава Кабміну.

Прем'єр додав, що за програмою EFF до України вже надійшло понад 10 млрд доларів. За його словами, це важливий внесок у збереження стійкості та макрофінансової стабільності України.

"Вдячний Міжнародному валютному фонду за незмінну солідарність та підтримку. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови і зростання",- додав Шмигаль.

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