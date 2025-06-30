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Новини Фінансова допомога від МВФ
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Україна отримає дев’ятий транш від МВФ обсягом 500 млн доларів, - Шмигаль

мвф

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми EFF для України і незабаром Київ отримає наступний транш від Фонду обсягом 500 млн доларів.

Про це повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інфомує Цензор.НЕТ.

"Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Незабаром отримаємо дев’ятий транш від Фонду обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків",- розповів глава Кабміну.

Прем'єр додав, що за програмою EFF до України вже надійшло понад 10 млрд доларів. За його словами, це важливий внесок у збереження стійкості та макрофінансової стабільності України.

"Вдячний Міжнародному валютному фонду за незмінну солідарність та підтримку. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови і зростання",- додав Шмигаль.

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Автор: 

МВФ (3078) допомога (8490) Шмигаль Денис (4677)


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знову розкрадете, не поперхнетеся?
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30.06.2025 22:37 Відповісти
Не заважайте людям "працювати"...
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30.06.2025 22:40 Відповісти
Не Шмигаль. 😁
Цей Фунт тупо відбувайло за дефективних менеджерів.
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30.06.2025 22:54 Відповісти
$500 000 000 ? - це бубі і світі cніданок....
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30.06.2025 22:39 Відповісти
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30.06.2025 22:46 Відповісти
буба підставляє 5-6 дефективних менеджерів,
а сам він класний!
і його не буде розшукувать інтерпол бо інтерпол не розшукує політичних злочинців...
його буде розшукувати вільна Україна, а це, блін, страхіття...
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30.06.2025 23:13 Відповісти
 
 