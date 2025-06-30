Украина получит девятый транш от МВФ в размере 500 млн долларов, - Шмыгаль
Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы EFF для Украины и вскоре Киев получит следующий транш от Фонда объемом 500 млн долларов.
Об этом сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.
"Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Вскоре получим девятый транш от Фонда объемом 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - рассказал глава Кабмина.
Премьер добавил, что по программе EFF в Украину уже поступило более 10 млрд долларов. По его словам, это важный вклад в сохранение устойчивости и макрофинансовой стабильности Украины.
"Благодарен Международному валютному фонду за неизменную солидарность и поддержку. Совместно и скоординировано работаем для победы, восстановления и роста",- добавил Шмыгаль.
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