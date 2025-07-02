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Новини Атака дронів по Україні
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Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на Україну

США виділили $500 млн на озброєння для українських F-16

У ніч на 2 липня в повіті Тулча на сході Румунії оголосили повітряну тривогу через масовану атаку російських дронів на територію України.

Про це повідомляє NewsMaker.md із посиланням на Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Для моніторингу повітряної обстановки в небо були підняті два румунські винищувачі F-16. О 23:15 літаки вилетіли з авіабази Боча-86 у відповідь на російську атаку, що була спрямована на цивільну та портову інфраструктуру України.

Жителі регіону Тулча отримали повідомлення про небезпеку через систему оповіщення RO-Alert.

Міністерство оборони Румунії засудило удари Росії по цивільних об’єктах України, підкресливши, що подібні дії є неприпустимими і становлять загрозу безпеці в регіоні.

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Автор: 

Румунія (1206) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+3
Це великий подвіг Ната. Запишеться в аннали історії!
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02.07.2025 11:30 Відповісти
+1
Для морально-психологічної підтримки. Бо могли і не підіймати.
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02.07.2025 12:05 Відповісти
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Це великий подвіг Ната. Запишеться в аннали історії!
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02.07.2025 11:30 Відповісти
Румуни мають підписати з ЗСУ договори , тому що Хутин рветься у Придністровʼя через Одесу. Усі розмови про напад на балтийські країни - просто відволікаючий маневр, бо у разі нападу , хутину закроють проліві у Данії, і хлопнуть його балтійський флот
А ОСЬ МОЛДОВА І ОДЕСА - незахищени і хутин готує там головний удар
Тому румунам прийдеться вступити у війну
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02.07.2025 11:33 Відповісти
Може вже зараз разом боронити ці землі від орди?
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02.07.2025 11:34 Відповісти
Румунія швиденько вийде з нати, аби не вступати у війну.
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02.07.2025 11:40 Відповісти
Ви недооцінюєте румунів- ЦЕ ЗДОРОВА НАЦІЯ , кацапами не спорчена
Років з 12тому( 2013 серпень) мій однокурсник , що одружився у мацкві , і дружина мала бізнес швейний по країнам Азії, розказав що зробив фірму у Румунії, щоб шити на Европу там шматки.
Тобто , російський бизнес почав заповзати до румунів років за 20 після УГОРЩІНИ і Словаччини.
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02.07.2025 11:45 Відповісти
Цю "здорову націю" минулого року ледь спасли від такого собі "путінввєді" Джорджеску.
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02.07.2025 12:04 Відповісти
Але ж спасли на відміну угорців словаків та зараз і поляків.
А ще в Україні напроч не працює пропаганда на європейські країни . Тому треба розібратись хто за це відповідальний, хто отримує зарплату і усіх звільнити на фер . А когось і на фронт відправити на виховання
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02.07.2025 12:11 Відповісти
Вчора - спасли. Завтра - вже не вийде. Бо росія підкоригує склад Конституційного та Апеляційного судів Румунії. Нафтоюанів вистачить.
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02.07.2025 12:27 Відповісти
Обсяг видобутку нафти в Румунії становить приблизно половину від споживання, яке становить 187 500 барелів на день.
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02.07.2025 12:44 Відповісти
Румунія піднімала винищувачі F-16

Піднімала і опускала.
Дуже войовниче!
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02.07.2025 11:44 Відповісти
І що з того, що румини щось піднімали,нам що від того краще стало, для чого ці новини ?
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02.07.2025 11:46 Відповісти
Для морально-психологічної підтримки. Бо могли і не підіймати.
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02.07.2025 12:05 Відповісти
Польоти поблизу смертельно небезпечних ракет та ударних БпЛА тренують волю і психіку румунських пілотів. Вони напевне знають про нещодавну загибель нашого льотчика-винищувача і літака F-16 під час повітряного бою. Певна небезпека є і для них також, і до неї необхідно звикати, бо ракети і БпЛА рашистів інколи залітають у повітряний простір дружньої нам Румунії.
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02.07.2025 12:17 Відповісти
Тренування без відкриття вогню по реальних цілях, які вибухають назустріч - керосин на вітер.
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02.07.2025 12:30 Відповісти
Цю феноменальну операцію будуть викладати в усіх військових академіях світу...
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02.07.2025 12:08 Відповісти
 
 