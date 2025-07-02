Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на Україну

У ніч на 2 липня в повіті Тулча на сході Румунії оголосили повітряну тривогу через масовану атаку російських дронів на територію України.

Про це повідомляє NewsMaker.md із посиланням на Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Для моніторингу повітряної обстановки в небо були підняті два румунські винищувачі F-16. О 23:15 літаки вилетіли з авіабази Боча-86 у відповідь на російську атаку, що була спрямована на цивільну та портову інфраструктуру України.

Жителі регіону Тулча отримали повідомлення про небезпеку через систему оповіщення RO-Alert.

Міністерство оборони Румунії засудило удари Росії по цивільних об’єктах України, підкресливши, що подібні дії є неприпустимими і становлять загрозу безпеці в регіоні.

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