Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на Україну
У ніч на 2 липня в повіті Тулча на сході Румунії оголосили повітряну тривогу через масовану атаку російських дронів на територію України.
Про це повідомляє NewsMaker.md із посиланням на Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Для моніторингу повітряної обстановки в небо були підняті два румунські винищувачі F-16. О 23:15 літаки вилетіли з авіабази Боча-86 у відповідь на російську атаку, що була спрямована на цивільну та портову інфраструктуру України.
Жителі регіону Тулча отримали повідомлення про небезпеку через систему оповіщення RO-Alert.
Міністерство оборони Румунії засудило удари Росії по цивільних об’єктах України, підкресливши, що подібні дії є неприпустимими і становлять загрозу безпеці в регіоні.
Топ коментарі
+3 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар02.07.2025 11:30 Відповісти Посилання
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар02.07.2025 12:05 Відповісти Посилання
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А ОСЬ МОЛДОВА І ОДЕСА - незахищени і хутин готує там головний удар
Тому румунам прийдеться вступити у війну
Років з 12тому( 2013 серпень) мій однокурсник , що одружився у мацкві , і дружина мала бізнес швейний по країнам Азії, розказав що зробив фірму у Румунії, щоб шити на Европу там шматки.
Тобто , російський бизнес почав заповзати до румунів років за 20 після УГОРЩІНИ і Словаччини.
А ще в Україні напроч не працює пропаганда на європейські країни . Тому треба розібратись хто за це відповідальний, хто отримує зарплату і усіх звільнити на фер . А когось і на фронт відправити на виховання
Піднімала і опускала.
Дуже войовниче!