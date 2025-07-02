Румыния подняла истребители F-16 из-за атаки РФ на Украину

В ночь на 2 июля в уезде Тулча на востоке Румынии объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки российских дронов на территорию Украины.

Об этом сообщает NewsMaker.md со ссылкой на Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Для мониторинга воздушной обстановки в небо были подняты два румынских истребителя F-16. В 23:15 самолеты вылетели с авиабазы Боча-86 в ответ на российскую атаку, которая была направлена на гражданскую и портовую инфраструктуру Украины.

Жители региона Тулча получили сообщение об опасности через систему оповещения RO-Alert.

Министерство обороны Румынии осудило удары России по гражданским объектам Украины, подчеркнув, что подобные действия являются недопустимыми и представляют угрозу безопасности в регионе.

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