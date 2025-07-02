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Новости Атака дронов по Украине
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Румыния подняла истребители F-16 из-за атаки РФ на Украину

США выделили $500 млн на вооружение для украинских F-16

В ночь на 2 июля в уезде Тулча на востоке Румынии объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки российских дронов на территорию Украины.

Об этом сообщает NewsMaker.md со ссылкой на Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Для мониторинга воздушной обстановки в небо были подняты два румынских истребителя F-16. В 23:15 самолеты вылетели с авиабазы Боча-86 в ответ на российскую атаку, которая была направлена на гражданскую и портовую инфраструктуру Украины.

Жители региона Тулча получили сообщение об опасности через систему оповещения RO-Alert.

Министерство обороны Румынии осудило удары России по гражданским объектам Украины, подчеркнув, что подобные действия являются недопустимыми и представляют угрозу безопасности в регионе.

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Румыния (1129) война в Украине (5018)


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Це великий подвіг Ната. Запишеться в аннали історії!
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02.07.2025 11:30 Ответить
Румуни мають підписати з ЗСУ договори , тому що Хутин рветься у Придністровʼя через Одесу. Усі розмови про напад на балтийські країни - просто відволікаючий маневр, бо у разі нападу , хутину закроють проліві у Данії, і хлопнуть його балтійський флот
А ОСЬ МОЛДОВА І ОДЕСА - незахищени і хутин готує там головний удар
Тому румунам прийдеться вступити у війну
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02.07.2025 11:33 Ответить
Може вже зараз разом боронити ці землі від орди?
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02.07.2025 11:34 Ответить
Румунія швиденько вийде з нати, аби не вступати у війну.
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02.07.2025 11:40 Ответить
Ви недооцінюєте румунів- ЦЕ ЗДОРОВА НАЦІЯ , кацапами не спорчена
Років з 12тому( 2013 серпень) мій однокурсник , що одружився у мацкві , і дружина мала бізнес швейний по країнам Азії, розказав що зробив фірму у Румунії, щоб шити на Европу там шматки.
Тобто , російський бизнес почав заповзати до румунів років за 20 після УГОРЩІНИ і Словаччини.
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02.07.2025 11:45 Ответить
Цю "здорову націю" минулого року ледь спасли від такого собі "путінввєді" Джорджеску.
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02.07.2025 12:04 Ответить
Румунія піднімала винищувачі F-16

Піднімала і опускала.
Дуже войовниче!
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02.07.2025 11:44 Ответить
І що з того, що румини щось піднімали,нам що від того краще стало, для чого ці новини ?
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02.07.2025 11:46 Ответить
Для морально-психологічної підтримки. Бо могли і не підіймати.
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02.07.2025 12:05 Ответить
Цю феноменальну операцію будуть викладати в усіх військових академіях світу...
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02.07.2025 12:08 Ответить
 
 