Румыния подняла истребители F-16 из-за атаки РФ на Украину
В ночь на 2 июля в уезде Тулча на востоке Румынии объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки российских дронов на территорию Украины.
Об этом сообщает NewsMaker.md со ссылкой на Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Для мониторинга воздушной обстановки в небо были подняты два румынских истребителя F-16. В 23:15 самолеты вылетели с авиабазы Боча-86 в ответ на российскую атаку, которая была направлена на гражданскую и портовую инфраструктуру Украины.
Жители региона Тулча получили сообщение об опасности через систему оповещения RO-Alert.
Министерство обороны Румынии осудило удары России по гражданским объектам Украины, подчеркнув, что подобные действия являются недопустимыми и представляют угрозу безопасности в регионе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ОСЬ МОЛДОВА І ОДЕСА - незахищени і хутин готує там головний удар
Тому румунам прийдеться вступити у війну
Років з 12тому( 2013 серпень) мій однокурсник , що одружився у мацкві , і дружина мала бізнес швейний по країнам Азії, розказав що зробив фірму у Румунії, щоб шити на Европу там шматки.
Тобто , російський бизнес почав заповзати до румунів років за 20 після УГОРЩІНИ і Словаччини.
Піднімала і опускала.
Дуже войовниче!