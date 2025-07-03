Прем’єр-міністр Хорватії Пленкович звинуватив президента Мілановича у тому, що той більше захищає інтереси Кремля, ніж власної країни

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович звинуватив президента Зорана Мілановича у захисті інтересів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Večernji list.

Пленкович розкритикував недавні заяви президента Мілановича щодо відсутності діалогу між західними лідерами та Росією.

Прем'єр-міністр висловив подив з приводу таких висловлювань і заявив, що не розуміє, як можна виправдовувати або проявляти розуміння до Володимира Путіна, який уже понад три роки веде загарбницьку війну проти України.

"У словах тих, хто представляє Хорватію, не повинно бути жодної краплі розуміння чи виправдання для дій Путіна або Росії. Я не розумію, за якою логікою або філософією це взагалі можливо", – наголосив прем’єр.

За словами Пленковича, президент Міланович уже три роки фактично транслює риторику, що ближча до Кремля, ніж до позицій самої Хорватії, її західних партнерів і союзників. І ця практика, за словами очільника уряду, вже стала звичною та майже безкарною.

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Він також звернув увагу на результати соціологічних опитувань, згідно з якими частина хорватського суспільства й досі підтримує російську сторону, що, на його думку, є серйозним викликом для національної політики та ганьбою для політичного життя країни.

Нагадаємо, раніше Міланович заявив, що не відправить жодного солдата в Україну, якщо у Європі створять миротворчу місію.