Премьер-министр Хорватии Пленкович обвинил президента Милановича в том, что тот больше защищает интересы Кремля, чем собственной страны.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил президента Зорана Милановича в защите интересов России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Večernji list.

Пленкович раскритиковал недавние заявления президента Милановича об отсутствии диалога между западными лидерами и Россией.

Премьер-министр выразил недоумение по поводу таких высказываний и заявил, что не понимает, как можно оправдывать или проявлять понимание к Владимиру Путину, который уже более трех лет ведет захватническую войну против Украины.

"В словах тех, кто представляет Хорватию, не должно быть ни капли понимания или оправдания для действий Путина или России. Я не понимаю, по какой логике или философии это вообще возможно", - подчеркнул премьер.

По словам Пленковича, президент Миланович уже три года фактически транслирует риторику, которая ближе к Кремлю, чем к позициям самой Хорватии, ее западных партнеров и союзников. И эта практика, по словам главы правительства, уже стала привычной и почти безнаказанной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорватия готова поддержать 18-й пакет санкций против РФ, - премьер Пленкович

Он также обратил внимание на результаты социологических опросов, согласно которым часть хорватского общества до сих пор поддерживает российскую сторону, что, по его мнению, является серьезным вызовом для национальной политики и позором для политической жизни страны.

Напомним, ранее Миланович заявил, что не отправит ни одного солдата в Украину, если в Европе создадут миротворческую миссию.